MMM

Bár eredetileg polgármesternek szegődött Hódmezővásárhelyre tavaly februárban Márki-Zay Péter pártonkívüli gondolkodó, hamar ráébredt, hogy szűk neki a pálya, sajtkukac lakik benne, képtelen megmaradni az ülepén. Alig telt el pár hét, amikor települését hátrahagyva úgy döntött, országos lajstromkészítésbe kezd, és közzéteszi, mely „demokrata” jelöltekre érdemes majd szavazni a tavaszi kormányváltás érdekében. Olyan közéleti kiválóságokkal vette fel a kapcsolatot, mint mások közt Jeszenszky Géza kiérdemesült külügyminiszter, Róna Péter ellenzéki sajtkészítő és közgazdász vagy Hadházy Ákos LMP-bajkeverő, a későbbi Pókember. Bár a kétharmados ülőfürdőt követően Márki-Zay rövid időre lekonyult (sőt kijelentette: ezentúl nem kíván országos politikával foglalkozni), rövidesen reaktiválta magát, és közölte, nemsokára nagyszabású nemzetmentő mozgalommal jelentkezik.

S lőn! Ahogyan egy mostani hírből kiderül: a frissen gründolt Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) már várja szimpatizánsait. Sőt, a csapat már meg is kezdte a működéshez szükséges országos tarhálást. Az alapítók közt számos olyan notabilitást találunk (Bod Péter Ákos, Elek István, Lukácsi Katalin, Kész Zoltán, Mellár Tamás, Kaltenbach Jenő, Magyar György), akiknek neve magáért beszél. De azt is írhatnám: no comment!

A lelkendező Márki-Zay Péter a sajtónak elárulta, a folytatásban azokra is számítanak, akik csalódtak a Fideszben, netán eltanácsolták őket onnan. A főszervező szerint a kormányzat láthatóan tart tőlük, erre utal, hogy a jobboldali média szisztematikusan elhallgatja őket. Ami persze (mint ez a cikk is mutatja) kapitális marhaság – hónapok óta Márki-Zaytól és híveitől zeng a sajtó. Hát persze, hiszen jelenlétük bearanyozza mindennapjainkat, garantálja a kétharmadokat. Kell-e egyéb?