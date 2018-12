Micsoda buli!

Füttyögéssel kezdődik az ülés, a „rabszolgatörvényről” lesz szavazás. Az ellenzékiek közül többen megpróbálnak bejutni a kormánypárti padsorok közé, de nem sikerül, így csak farkasszemet néznek velük. Kunhalmi Ágnes és Bangóné hátulról próbálkozik, de ott sem megy. Dél környékén a hölgyek egy szirénával állnak elő (mi minden van a női retikülben), hurcolják a teremben, arcukon idvezült derű. Szelfik készülnek, megy a

Facebook-élőzés, buli van.

Az elnöki pulpitust mindkét oldalról eltorlaszolják. Ha a levezető elnök nem tudja megnyitni az ülést, akkor nem lesz szavazás, hihi. Van ám fifika! A lépcső mindkét oldalán ellenzéki hölgyek állnak, hátha erőszak lesz… De nem lesz. (Talán Bangónétól retten vissza a Ház-vezetés. Vagy Gurmai Zitától…) Kunhalmi egy molinóval idétlenkedik, majd két teljes órán át fütyül, de le se fütyülik. Demeter Márta és Keresztes László Lóránt zászlókat lobogtatva járkál az ülésteremben. Talán verbuválni akarnak, ki tudja… Kövér László házelnök az eltorlaszolt pulpitus helyett saját képviselői helyéről nyitja meg az ülést, ez láthatóan nem tetszik a pulpitusnál összesereglett asszonykórusnak.

Megérkezik az ülésterembe Áder János köztársasági elnök. Őt is kifütyülik. Nincs pardon.

Tordai Bence, akiről várhatóan kórterem lesz elnevezve az új Lipótban, órákon át a kormányfő előtt áll. Azt közvetíti, hogy ő most ott áll. Remek téma. Orbán Viktor grimaszára vár. Pechje van. Később a szavazás törvényességéről kérdezi a házelnököt. Kövér egy mikuláscsokit nyom a kezébe. Bomlott Bence később a Kossuth térre szólítja az embereket, ahol szakszervezeti vezetők szavalnak. Ők sem elégedettek, de most az advent miatt nem lépnek. Majd januárban, csak figyeljünk! Közben duzzad a tömeg, talán már százan is lehetnek (zömük újságíró, katasztrófaturista).

Közben odabent megszületik a törvény. És alakul az újabb kétharmad.