Matricák, bábuk

A nemrég alapított Get Real Hungary! mozgalom szerint Európa egyik legnagyobb gondja ma az, hogy a magyar autósok jelentős része – állítólag maga Orbán Viktor is – Nagy-Magyarországot ábrázoló matricával közlekedik az utakon. A mozgalom aktivistái emiatt most kampányt indítottak a „helyes” matricahasználatért. Sőt hamarosan megkezdik a trianoni csonka Magyarországot ábrázoló ragaszok gyártását, abból ugyanis nincs a hazai piacon. A mozgalom frontembere, ötletgazdája, bizonyos Cseh Gábor Berlinben élő, CEU-diplomás marketinges ifjú már végigturnézta a hazai balliberális médiát, és mindenütt elkeseregte: „Kínos látni a nagymagyar matricákat az autókon.” A magát „berlini magyar menekültnek” nevező Cseh nem ismeretlen az olvasók előtt, 2015-ben a Keleti pályaudvar környékén migránsgyámolítóként láthattuk. (Néhány éve a Bábu vagy kezdetű dallal befutó KFT egyik zenésze azon háborgott, hogy a köztelevízió Nagy-Magyarországra jósolja meg a másnapi időjárást. Hallatlan. Szerinte ez „rosszul esik” a szomszédoknak. Mondanom sem kell, a dalnok megkapta a magáét. „Tényleg bábu vagy – írta egy hozzászóló –, a hazátlan libsik bábuja.”)

„Eddig nem volt semmiféle országtérképem a kocsimon, de holnap a legelső dolgom lesz, hogy veszek egy Nagy-Magyarország-matricát” – írja valaki a Facebook-oldalán. Nekem legjobban Deák Ferencnek, a haza bölcsének egyik ide kapcsolható „kommentje” tetszik; felállva szoktam olvasni: „Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és szerencse ismét visszahozhatják. De miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, s mindig kétséges.”

Vajon tudja-e ez a berlini Cseh ember, hogy akciójával épp az ellenkezőjét fogja kiváltani az emberekből, mint amit remél: még többen teszik ki autójukra a Nagy-Magyarország-matricát. Trianon összehozta a nemzetet.