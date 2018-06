Marci, a „magyar szakértő”

A magyarországi aktuális állapotokról Gulyás Márton notórius forradalmárt kérték fel előadónak minap a hollandiai Act of Democracy elnevezésű konferencia szervezői. Ki mást? (Ezzel nagyjából be is lőhetjük a rendezők hovatartozását, súlyát…) Marci a várakozásnak megfelelően hozta magát, lelkesen ótvarolta a magyar választási rendszert, beleillesztve azt az ország „Európától való leszakadásának” folyamatába.

Még le sem arathatta igazán Marci a nézőtéri tapsot, amikor a közönség soraiból szót kért az ott helyet foglaló Kocsis András, Magyarország hollandiai nagykövete. (Őt is érdekelte a Gulyás-országértékelés.) Elmondta, nyugodjon meg mindenki, semmi probléma nincs a hazai választási rendszerrel, azt még maga a Velencei Bizottság is megvizsgálta és jónak találta.

Megemlítette az Egyesült Királyság választási rendszerét is, amellyel a Fidesz–KDNP nem 67, hanem 85 százalékot szerzett volna, ha nálunk is azt alkalmazzák. Kocsis ezután megkérdezte a moderátortól, hogyan lehet az, hogy ő, aki lassan már hat éve Hollandiában dolgozik nagykövetként, még sosem hallotta, hogy Magyarország ne tartozna Európához. – Nyitva kéne tartani a dialógust, és hanyagolni ezeket az arrogáns állításokat – javasolta a diplomata.

A nagykövet hozzászólása láthatóan Gulyás szakértőt is kibillentette a járásából – lányos zavarában interjút (?) akart kérni a diplomatától, aki persze nem volt vevő a lefagyott provokátor hülyeségére, és távozott.

A Mérce.hu szerint a nagykövet „elmenekült”. Meg ilyet is írt a „mértékadó” portál: „Ahogy ezt már több esetben is láttuk, a magyar diplomácia előszeretettel delegál előadásokra nagyköveteket, ügyvivőket, ahol a magyar kormány álláspontját kell megszólaltatniuk.”

Bizony, gyerekek, ugyanis egyebek mellett ez a feladatuk. Szolgálni a hazát a hazaárulókkal szemben. Szokjatok hozzá.