Lyukra futott

A Demokratikus Koalíció a magyar és az Európai Parlamentben is mindent megtesz a Közép-európai Egyetem (CEU) működésének engedélyezéséért, de még mennyire! – jelentette ki a nagyeszű Niedermüller Péter, a párt alelnöke vasárnap egy sajtótájékoztatón. – No, akkor sok dolguk nem lesz – ezt már én mondom –, merthogy a híresztelésekkel szemben mégsem költözik a CEU. A 168 Óra e heti számában nyilatkozó Palkovics László innovációs miniszter elmondta: bejelentésük csak arról szólt, hogy egyes amerikai tevékenységeiket elviszik Bécsbe, s ha lesz ott is egy campusuk, megmarad a magyar egyetem is. Alelnök úr tehát árnyékra vetődött. Alelnök úr, a DK „egyetemi szakértője” (hajdan a Humboldt Egyetemen tanított, mígnem – tartozásait hátrahagyva – ott nem hagyta a katedrát) ezúttal sem tudja leleplezni az orbáni diktatúrát. Elképzelem, mennyire bosszús. Niedermüller Péter egyszerűen fáradhatatlan, ha a nemzeti kormányt kell mószerolni – főnöke után ő a leglelkesebb Orbán-vadász a Gyurcsány-pártban. A déli határkerítést persze azonnal lebontaná. Tavaly egyenesen azért lobbizott Brüsszelben, hogy Magyarországot megbüntessék. Azt mondani sem kell, hogy a Sargentini-jelentésre az igen gombot nyomta… És az is ő, aki – ezt maga mondta: – örülne, ha közvetlenül Brüsszel osztaná el a Magyarországnak járó uniós forrásokat, abból kihagyná a nemzeti kormányt.

Boross Péter egykori miniszterelnök a közelmúltban az Echo TV-ben felidézte azt a történelmi csodát, amit Bethlen István kormánya tett Trianon után a megcsonkított országgal. – Mai helyzetünk sajnos jóval nehezebb – mondta –, a Brüsszelben ármánykodó magyar politikusok egyfolytában saját hazájuk ellen tesznek. A sztahanovista Nie­dermüller Pétert sem mulasztotta el megemlíteni.

Jut eszembe, képviselő úr neve is rajta van azon a listán, amelyen Soros György „megbízható szövetségesei” szerepelnek. Van kérdés?