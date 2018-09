Kocsmastúdió

Végigdöbbenve az ATV pénteki Egyenes beszéd kontra című műsorát, bennem egyetlen kérdés maradt: vajon miért hívott kérdezőtársakat maga mellé Rónai Egon műsorvezető? És ha már hívott, miért épp Csuhaj Ildikót és a kétségbeejtő Papp Réka Kingát? L. Simon László ország­gyűlési képviselő volt a meghívott vendég. Nem könnyű falat a fideszes politikus egy kérdezős vitaműsorban, kivált, ha felbosszantják – ez hamar megtörtént, köszönhetően annak, hogy gyakorlatilag nem engedték szóhoz jutni szegényt.

Előfordult, hogy egyszerre hárman rontottak rá, igaz, rendre le is pattantak róla. (Sosem voltam oda különösebben képviselő úrért, de most megemelem a kalapomat előtte…) Elsőre azt a kérdést kapta: mi hangzott el a közelmúltban megtartott kötcsei pikniken, volt-e olyan, hogy lépni kellene egyfajta kulturális hegemónia megtörésének irányába? L. Simon szinte még el sem kezdte a választ az épületes ökörségre, már jött a következő kérdés, pontosabban kijelentés a „jól értesült” Csuhaj Ildikótól, miszerint Orbán Viktor állítólag berekesztette a kultúrharcot.

A „beszélgetés” erősen kocsmai színezetet öltött, főleg amikor Papp Réka Kinga provokátor asszony is bekapcsolódott. Kérdések helyett egymást túllicitálva szavalt a két hölgy, de emberükre akadtak. Igaz, L. Simonnak még azért is meg kellett küzdenie, hogy közbevethesse: nem igazán érti, őt egyáltalán miért hívták a stúdióba. „Végigmondhatom a gondolatot, hogy érthető legyek?” – kérdezte többször is, de erre – mármint a válaszadásra – nem sok esélye volt.

Rónai Egon többször is megpróbálta moderálni a nekifeledkezett kofákat, de neki sem volt esélye, így aztán hülyén vigyorogva várta, mi jön ki az egész pályás letámadásból.

Én egy visszanyalt fagyit láttam.