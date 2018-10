Kalapos Juhász

Újra itt van és – ahogyan szokta – újra nyilvános kalapozásba kezdett Juhász Péter anyaszomorító, a megboldogult Együtt frontembere. A füttyös. Minap Facebook-oldalán közölte: nagyon fontosnak tartja, hogy a magyarság továbbra is ellenálljon, evégből szervez tüntetést a közelgő október 23-ra. Juhásznak régi szenvedélye a tünteté­sszervezés. Ehhez kell neki a pénz. Persze a másé.

Most ehhez kell, máskor máshoz. (Gondolom, rohamcsapatának fütyülőkészletét is tarhált pénzből vette annak idején – azokkal próbálta megzavarni a brigád a nemzeti ünnepeket.) Állítólag kalapozásból jött össze az a 153 millió forint is, amit a tavaszi választáson 0,77 százalékot elért Együtt köteles volt visszafizetni a kampánytámogatást nyújtó államnak. A nagyszabású kéregetőakció szövegét maga Juhász Péter fogalmazta: „Ha te is tudod, hogy érted dolgozom ezekben az ügyekben, és van kedved segíteni kifizetni ezt az összeget, számomra öröm. Jólesik ez a kiállás, köszönöm!” A lábjegyzet alatt egy bankszámlaszám állt. (Itt jegyzem meg, a szabadságharcos Juhász egy időben a börtönéveit töltő Portik Tamás „sajtófigyelőjeként” segítette az ismert haramiát.)

Pár éve, amikor a TV2 riportere interjút készített az egykori kendermagos Juhásszal a Budán bérelt, panorámás luxuslakása előtt, a kalapozó ember arról panaszkodott, csupán barátai támogatásának köszönheti, hogy ki tud jönni hó végéig. Borostás ábrázatát mutatta (vastag bőr volt rajta), lám, még egy eldobható borotvára sem futja neki, sőt a rajta lévő inget is kölcsönbe kapta – majd a riport végén itt is bemutatta bankszámlaszámát a kamerának: ide kéretik adakozni. Mindeközben a bulvár arról írt, hogy a perselyező Juhász luxusautókkal jár, rongyot ráz, a nyárutót pedig a napfényes Riviérán töltötte.

Juhász most újra a kalapozásban bízik. A hülyíthető emberekben.