Ha izgul, felfújja magát

Már reagálni sem hajlandó az MSZP-s Horváth Csaba városházi felszólalására a főpolgármester – nehezményezte minap az Atv.hu hasábjain Csuhaj Ildikó. Mint a kollegina írja, a szocialista ember a „rabszolgatörvényről” szerette volna kérdezni Tarlós Istvánt, mire a városvezető ekképp válaszolt: – Van egy érdekes élőlény, a szakállas agáma, ismeri? Ez, ha izgul, mindig felfújja magát és kimereszti a pikkelyeit, hogy erősebbnek és nagyobbnak látsszon. Ön nagyjából hasonló típus az emberek világában. Majd hozzátette: valami azt súgja neki, hogy Horváth kérdéseire nem szabad reagálni. Tarlós korábban kijelentette, politikai körökben nyílt titok, hogy Horváth Csaba „szellemi kapacitása lényegében elhanyagolható”, szeret „vaskos ostobaságokat” mondani. Felidézte, ő volt az, aki a BKV adósságát úgy oldotta volna meg, hogy ingyen közlekedést ígért. Az is Horváth volt, aki a Duna alatt létesítendő, annak folyásirányával párhuzamos alagút megépítését szorgalmazta. Előfordult, hogy a szocialista politikus az Árpád hídhoz rendelte az ATV munkatársát (nem Csuhaj Ildikót), és ott az üres úttestre mutogatva vizionált közlekedési dugót…

Horváth Csaba a belpolitika régi mulattatója. Tőle jött az a humánus javaslat is, hogy minden jóérzésű ember fogadjon be a házába egy-egy hajléktalant (sőt segítse őt anyagilag). És az is ő volt, aki – még 2007-ben – teljes mellszélességgel támogatta a lipótmezei OPNI bezárását, rászabadítva az országra több száz elmebeteget. Vajon tudja-e Csuhaj Ildikó, hogy még a szocialista párton belül is többen kérték Horváth Csabát, tartózkodjon a közszerepléstől, de hiába? Ellenben többször kijelentette: a felmérések azt mutatják, hogy nála alkalmasabb főpolgármester-jelölt nem létezik. Mit mondjak, megértem Tarlós Istvánt…

Kell még valamit mondanom, Ildikó?