Fel a fejjel!

Alaposan kibillentette járásukból az ellenzék megmondóembereit Schmidt Mária blogbejegyzése a minap. A Terror Háza főigazgatója azt írta – azt merte írni –, hogy a magyar diákok történelemoktatásának célja az öntudatos és büszke magyar polgárok nevelése.

Hallatlan!

Sőt, még azt is hozzátette a történész asszony, hogy múltunk megismertetése és értő elemzése révén minden egyes tanuló erőt meríthet a nemzet nagyjainak hősies tetteiből. Ugyanis diákjainkat jogos önbizalommal kell felvérteznünk, és azzal a tudattal, hogy senkivel szemben sem kell kisebbségi érzést táplálniuk. Mindenkivel szemmagasságból beszélhetnek, hiszen több mint ezer esztendeje itt élünk és őrizzük nemzetünket a Kárpát-medencében. A történelemkönyvek nem a hazánkra törők dicsőségét hirdették, hanem a miénket, akik álltunk a vártán, és lám, megmaradtunk.

El lehet képzelni az ellenzéki hírmagyarázók döbbenetét. Magyar tudatú történelemtanítás? Micsoda?! A legkreténebbje (ő a Népszavában hirdeti az igét) úgy okoskodott, szatirikusan írja meg ezt az egészen elképesztő hírt, elvégre annyira tréfás: „Kedves gyerekek, a mai történelemórát Schmidt Mária néni tartja. Nagyon figyeljetek, mert tőle megtudhatjátok, hogyan lehettek öntudatos és büszke magyar polgárok.”

A frappáns szerző a vicc kategóriába sorolta, hogy Magyarországon magyar tanár magyar diáknak a magyar történelem fényes napjairól (is) tanítson. „Schmidt Mária néni ebben segít nektek, hogy sose legyen kisebbségi érzésetek […] – frappíroz tovább a jópofa ember. – Meglehet, szüleitektől, netán más felnőttektől azt hallottátok, hogy egy olyan kis országban éltek, amely nem lehet jelentős tényező a világban. Tudatlan és gonosz marxista történészek is ezt igyekeztek elhitetni mindenkivel.” És így tovább… Nem is tudja szegény, hogy igazat írt, nem szatírát.