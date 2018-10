Egy másképp gondolkodó

Ahogyan várni lehetett, Bauer Tamás is megszólalt az ukrán–magyar vitában. Természetesen az ukránok pártján áll. Azt írja Az ukránok igaz­sága című blogbejegyzésében, hogy az állampolgárság közjogi köteléket jelent a magyar állammal. Szerinte az nem fér bele a nemzetközi jogrendbe, hogy Magyarország állampolgárságot ad idegenben élő nemzettársainak. Vagyis Bauer úgy látja, nem a tiltó jogszabályok jogsér­tőek, hanem azok, akik állampolgárságot adnak saját véreiknek. Tehát – ­Bauer szerint – mindazon országok, amelyek világszerte állampolgárságot adnak idegenben élő nemzettársaiknak, nemzetközi jogot sértenek.

Bauer persze – finoman szólva – nem mond igazat, és ezt valószínűleg ő is tudja, csak hát szeret provokálni… Ez a mániája, az akut magyargyűlölet. (Gondolom, a kedves papa – Bauer Miklós ÁVH-őrnagy, Andrássy út 60. – annak idején nem a turulról mesélt a kis Tominak lefekvéskor.) Aki netán készpénznek venné az egykori SZDSZ-es (most Gyurcsány-párti) politikus Facebook-szózatát, annak mondom: bármilyen nemzetiségű ember kérheti a magyar állampolgárságot, akinek felmenői a Kárpát-medencében élnek. Magyarnak lenni ugyanis nem származási kérdés, hanem vállalás. Bauer szakértő „elfelejtette”, hogy még az ukrán alkotmány is egyértelműen kimondja: akarata ellenére senki sem fosztható meg ukrán állampolgárságától. (Az más kérdés, hogy az efféle panaszokkal nem érdemes Strasbourgba menni, mert arrafelé most sok mindent másként értelmeznek…)

Bauer Tamásnak egyébként kedvenc szakterülete a revizionistázás is, nézeteit ott is axiómaként szokta előadni. Pár esztendeje például arról értekezett, hogy a trianoni békediktátumot nem szabad sorstragédiaként értékelnünk, merthogy az 1920-as határok úgy jók, ahogyan azt Clemenceau és a többi antanttérképész megrajzolta annak idején. Folytassam?