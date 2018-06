Burány védelmében

Miközben hivatalos énünk lesújtva olvassa a hírt, miszerint Burány Sándor országgyűlési képviselőt pár hónapja ittas vezetés közben fülön csípte a rendőrség, köznapi valónkban alighanem úgy rögzül majd a történet: na, ez a szegény Sanyi is beleszaladt a pofonba…

Azt mondom, ne legyünk hivatalosak! Már csak azért se, mert Burány autóst – mentelmi jog ide vagy oda – ezek után úgyis jobban megmogyorózza majd a hivatalosság, mint egy átlaghalandót. Merthogy ő a Burány. Jó, tényleg nem volt szép tőle, hogy bepuszilt három korsó sört, aztán meg virágos jókedvvel beült a kocsiba, és hajrá, bele az éjszakába…

Sőt, csúnya dolog volt ez, de hát előfordult már ilyen a történelemben. Burány is emberből van. Itt említeném meg minapi blogvallomását, annyira emberi: „Szeretteim társaságában sört fogyasztottam, majd elkövettem életem egyik legnagyobb hibáját: autóba ültem és vezettem.”

Külön felhívnám kormányszimpatizáns olvasóim figyelmét, hogy véleményüket semmiképp ne befolyásolja, hogy Burány Sándor a Magyar Szocialista Párt tagja (bár jelenleg a Párbeszéd parlamenti frakciójában üldögél szegény, kölcsönbe.) Igaz ugyan, hogy az MSZP három évtizedes történetén végigzubog az italfolyam – Horn Gyulától Szekeres (Vidám) Imrén át Szanyi kapitányig –, ismerjük el férfiasan: az alkoholnak nincs világnézete.

Csupán maligánfoka. Szóval nem lenne szép tőlünk, ha most nekiugranánk a Sanyinak csak azért, mert rosszkor rossz helyen ivott. Mondom, Hornnal is előfordult az ilyesmi (igaz, ő pártot vezetett, nem autót), sőt, ő még szobrot is kapott.

Burány esetében a párthovatartozás különben is inkább enyhítő körülmény. Szegénynek minden oka megvolt/megvan az alkoholba menekülésre – hát még így, hogy átvezényelték a kétségbeejtő párbeszédesek mellé. Ciklus végére egy masszív májzsugor is kinézhet.