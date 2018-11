Betyárból pandúr?

Fogóddzunk erősen! Hunvald György aláírásokat gyűjt az Európai Ügyészséghez való csatlakozáshoz, sőt másokat is erre buzdít. A korrupciós ügyei miatt kétszer is jogerősen elítélt szocialista gonosztevő azt írja bejegyzésében: fontos dolog ám a csatlakozás! Úgy véli, ha akadna az országban még négyszáz hasonlóan lelkes csapat, meglenne az egymillió aláírás. Húzzunk bele!

Aki nem tudná, Budapest VII. kerületének egykori frontemberét egy hosszúra nyúlt, cifra persorozat után 2014-ben jogerősen egy év börtönbüntetésre ítélte a Kúria, egy évre rá pedig a Szegedi Ítélőtábla rótt ki rá két és fél esztendő börtönt hűtlen kezelésért és hivatali visszaélésért. A sokoldalú lator önkormányzati tulajdonú ingatlanok fura értékesítésével, bérbeadásával, valamint megbízási szerződések rafinált – és jól jövedelmező – „értelmezésével” került a nyomozó hatóságok látókörébe (meg fényűző életvitelével, nagy méretű és pazar járműflottájával és repülőgépével).

Mindehhez persze „alkalmas környezet” is kellett. Volt. Járandóságát még akkor is kiutalta Hunvaldnak a hálás MSZP–SZDSZ-többségű kerületvezetés, amikor a főnök már a kaptárban múlatta az időt. Az már nem is meglepő, hogy 2016-ban a hűséges tagság ismét kerületi pártelnökké választotta az ő Hunvaldját. „Lokálpatriótaként mindig fontos volt számomra ez a kerület és az itt élő emberek sorsa” – árulta el titkát egy interjúban a sármos anyaszomorító. Azt is hozzátette: a kerületben sokan ma is Gyurinak, Gyurkának hívják.

Hogy ez a mostani ügyészségszavazós Hunvald-kunszt az épp esedékes szocialista megújulás része-e vagy a végleges elhülyülésé, azt egyelőre nem tudni.

Én az utóbbira gyanakszom.