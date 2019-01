Bement, kivonult

Azt már a műsor (Echo TV, Napi Aktuális) legelején látni lehetett, hogy a momentumos Hajnal Miklós nem azért ment be hétfőn a stúdióba, hogy a neki föltett kérdésekre válaszoljon. Ugyan. A nézésén meg a járásán is látni lehetett, hogy valami nagyon demokratikus attrakcióra készül. Hamarosan kiderült: azért ment be a kevély legény, hogy kivonulhasson. Így volt kitalálva a dacos koreográfia. (Mint a Bangóné-féle „kurva erős kép” esetében.) Aki nem látott még tenyérbe mászó momentumos ifjút, föltétlenül nézze vissza a produkciót. Nem is a mélyről jövő, végtelenített fennhéj volt riasztó a nyeglére tervezett emberben, sokkal inkább az a zsigeri nyomulás, ahogyan már az első pillanatban át akarta venni a műsorvezető szerepét.

Hajnal Miklós szeméből az éjszaka mélysötétje csillogott.

Eredetileg a párt kampánypénzeinek zavaros elszámolásáról kérdezték volna a fiatalt, ám ő válaszadás helyett saját önálló estjébe kezdett. Elhagyva a protokollt, mindenekelőtt nemes egyszerűséggel lehazugozta az őt vendégül látó csatornát. Mást nem is nagyon tehetett, ugyanis a műsorvezető konkrét kérdéseire (elmaradt pénzügyi elszámolás, dokumentumok visszadátumozása stb.) úgysem lett volna épkézláb válasza… (Igaz, közben teátrálisan meglobogtatott egy szál fecnit, az „elszámolást” – a Momentumnál így néz ki a „könyvelés” egy ötszázmilliós kiadásról…) Hajnal segédszínész ezzel lezártnak is tekintette a beszélgetést, és távozott. Kivonulása előtt még annyit kért, legközelebb csak akkor hívják meg a műsorba, ha Mészáros Lőrinc gazdagodásáról szeretnék kérdezni.

Hogy sármosabb legyen a zárójelenet, kifelé menet még beletolta ábrázatát a képernyőbe. – „Ez volt a valóságszünet, most következnek újra a hazug kérdések!” –, majd a szellemi sérültek hanyag eleganciájával kivonult a stúdióból.