Alacsony Mérce

Legtöbben már torkig vagyunk Judith Sargentini holland uniós zöldpárti képviselővel, ámbár akad, aki még mindig kíváncsi rá. Minap például a Mérce.hu készített interjút a szenvedélyes asszonykával, aki újat ugyan nem mondott, viszont gondosan összefoglalta mindazt, amivel sikerült magát emlékezetessé tennie a magyarság előtt.

Magyarországon fennáll a jogállamiság komoly sérülésének veszélye, nyilatkozta Judith asszony, és mindjárt el is árulta, mi minden aggasztja.

– A fő problémám a magyar kormánnyal nem az, ahogyan a migránsokat kezeli, hanem az, ahogyan a saját állampolgáraival bánik. Korlátozza a polgárokat a pluralista médiához való hozzáférésben, korlátozza a civil szervezetek működését, kriminalizálja a hajléktalanságot.

Ha az interjút készítő Mérce-szerző (ő is Judith: Langowski Judith) komolyan vette volna a munkáját, föltehetett volna néhány izgalmas kérdést. 1. No de Judith! Az állampolgároknak tetszik, ahogyan a kormány „bánik velük”, nemrég adtak nekik harmadjára is kétharmadot…

2. Mégis milyen médiakorlátozásra tetszik gondolni? Lám, mi is itt beszélgethetünk… Csak az nem anyázza Orbán Viktort, aki nem akarja. (Utoljára a Szabad Európa Rádió magyar adását zavarta a kormány, de az még a Kádáré volt)…

3. Civil szervezetek? Azokat sem korlátozza a kormány, csupán megkérdi tőlük, milyen pénzből civilkednek. (Zömük készséggel válaszol, csak néhány háborog: Helsinki Bizottság, Társaság a Szabadságjogokért, Transparency International.)

4. Milyen hajléktalankriminalizálásra gondol, kedves Judith? Csak nem arra, hogy a hatóság felkérte őket, vegyék igénybe a hajléktalanszállásokat, amivel nemcsak ők járnak jól, hanem a lakosság is?

Nagy kár, hogy riporter Judithnál alacsony volt a Mérce…