A kerület Gyurkája

Hírek szerint ősszel a szocialista ingatlanspecialista, Hunvald György is megpályázza Erzsébetváros polgármesteri székét. Miért is ne? Igaz, Budapest VII. kerületének egykori frontemberét egy cifra persorozat után 2014-ben jogerősen egy évre ítélte a Kúria, majd a Szegedi Ítélőtáblától is kapott két és fél esztendős börtönt – hát aztán?

A sokoldalú haramia önkormányzati ingatlanok trükkös értékesítésével, bérbeadásával, valamint megbízási szerződések rafinált – és jól jövedelmező – „értelmezésével” került a nyomozó hatóságok látókörébe. (No meg fényűző életvitelével, pazar járműflottájával, repülőgépével – ami egy magára valamit adó maffiózónak ma már elengedhetetlen.) Mindehhez persze „alkalmas környezet” is kellett. Volt. Járandóságát még akkor is megkapta az MSZP–SZDSZ-kerületvezetéstől, amikor már a kaptárban múlatta az időt… Aligha meglepő, hogy 2016-ban a hűséges tagság ismét kerületi pártelnökké választotta. Előtte többen is megfordultak a szervezet élén, ám a nosztalgiázó tagok egyfolytában Hunvaldot várták. Az elöregedett, mozgalmi kerületben még mindig számít, ki mennyit töltött a sitten… (Jellemző, hogy ez még az azóta megboldogult Népszabadságnál is kiverte a biztosítékot: „Régen rossz, ha a közélet odáig primitivizálódik, hogy egyáltalán fölvetődhet: ha büntetőjogi akadálya nincs, megfelelő jelölt lehet a Fidesz ellenzéke számára olyasvalaki, akinek legfőbb teljesítménye, hogy az ellene folyó eljárást politikai üldözésként is föl lehet ­mutatni.”) – Lokálpatriótaként mindig fontos volt nekem ez a kerület és az itt élő emberek sorsa – árulta el titkát egy interjúban az ex-anyaszomorító, akit a kerületben sokan ma is Gyurinak, Gyurkának szólítanak.

Hogy ez a mostani Hunvald-kunszt a szocialista megújulás, avagy a végleges elhülyülés része, nem tudni. Én az utóbbira gyanakszom.