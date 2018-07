Vesszőfutás

Áremelkedés – Kell bizonyos szintű infláció a gazdaságnak, a kérdés az, hogy mekkora az ideális

Gyenge lett a magyar forint, így például a külföldre utazók mostanság kevesebb valutát kapnak megtakarított pénzükért, de a tankolás is jelentősen megdrágult. A nemzetközi pénzpiaci feszültségek bonyolult helyzetet idéznek elő.

Infláció, kamat, ár – kevés olyan dolog akad, aminek hatásaira ennyire érzékenyek vagyunk. Most épp a hónapok óta gyengélkedő forint, illetve a várható áremelkedés mértéke tart sokakat lázban. Főleg azokat, akik külföldi nyaralásra készülnek.

– Tudomásul kell venni, hogy a pénz értékének változására, a stabilitásra érzékenyek a magyarok is. Hát persze hogy azok vagyunk, kaptunk már épp eleget! – utal a pengő és a forint történetére Boros Imre közgazdász. De az infláció rémképe nem múlhatott el később sem: a Kádár-korszak alatt az állam alaposan kibabrált a lakossággal, a pénzromlás az eget súrolta, hiszen az ország működését idegen pénzből finanszírozták. A költségvetés nem is csinált mást, mint igyekezett az adósságszolgálathoz szükséges kamatokról gondoskodni. A viszonylagos árstabilitás azonban csak akkor köszöntött be, amikor 2013-ra végre sikerült leépíteni hazánk devizatartozását.

A pénzérték-stabilitás napjainkban – ami egyrészt az árszínvonalat, másrészt a nemzeti valuták árfolyamát illeti – legnagyobb részben külső és erősen szubjektív körülmények foglya. Boros Imre úgy véli, hogy bizonyos mértékű inflációra szükség van a gazdaságban, mert annak egészséges mértéke stimulálja a növekedést. Ám pénzünk romlásának átlagos ütemét folyamatosan szemmel kell tartani, és ha az bizonyos szintet elér, cselekedni kell, megfékezve a már nemkívánatos szintű növekedést.

Jelenleg hazákban az infláció a maximálisan tolerálható mérték – a jegybanki cél szerinti három százalék – alatt van. A legfrissebb előrejelzés szerint azonban átmenetileg rövid távon e fölé emelkedhet a pénzromlás átlagos üteme a nemzetközi olajárak megugrása miatt. Ez okozza – egyebek mellett – az üzemanyagok drágulását is. Az inflációs nyomás tehát a nemzetközi pénzügyi rendszer hatásaiból adódik, ami ellen tenni amúgy sem tudunk sokat.

– Gondoljunk az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatemelésére, az Európai Központi Bank enyhe pénzügyi lazító időszakának a végére vagy éppen a kedélyeket most is borzolgató török feszültségre: ők felülve az alacsony nemzetközi kamatoknak dollárból finanszírozták magukat

– jegyzi meg Boros.

A háromszázalékos jegybanki inflációs előrejelzés miatt azonban nem kell Magyarországon vészharangot kongatni, bár azt sokan megteszik. A befektetők ugyanis a törököknél egyre jobban tartanak attól, hogy – az önmagát a kamatok ellenségének nevező – Erdoğan elnök beavatkozik majd a helyi jegybank politikájába. Így folytatódhat a líra leértékelődése, ami a mi forintunkra is negatív hatással lehet. Nos, ilyen nemzetközi helyzettel összefüggésben kell a magyar inflációs politikát és a forint árfolyamát szemlélni Boros szerint.

Akkor most kinek jó az infláció? Mekkora a jegybanki alapkamat kívánatos szintje, és kell-e azon emelni? Kecskés András, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető docense úgy tartja, hogy az inflációnak lehetnek előnyös hatásai is, például termelői oldalon, az inflálódó termelési költségek tekintetében, ugyanakkor csökkentheti a lakosság béreinek vásárlóerejét is, ami nem éppen kedvező. Kecskés hangsúlyozza viszont, hogy a magyar jegybank helyesen járt el, hogy még nem emelt kamatot. Szükség esetén ugyanis a monetáris beavatkozási eszközök széles tára áll még rendelkezésére.

A Monetáris Tanács megítélése szerint az inflációs cél eléréséhez a jelenlegi alapkamat szintje, valamint a laza pénzügyi kondíciók fenntartása továbbra is szükséges, miközben a jelenlegi nemzetközi ingadozó környezet óvatosabb megközelítést igényel. Kecskés András megerősíti ezt az álláspontot, mely szerint a Brexit-tárgyalások, a kereskedelmi háború és Donald Trump tweetjeinek jelentőségét a piacok rövid távon alaposan túlreagálhatják. Az amerikai elnök pár napja ezt írta a Twitteren: „Kína, az Európai Unió és mások manipulálják a devizájuk árfolyamát, alacsonyan tartják a kamataikat, miközben az Egyesült Államokban fokozatosan emelkedik az alapkamat, a dollár pedig csak erősödik.” Az ilyen kijelentésekre persze hogy érzékenyen reagál a piac, természetesen a mi forintunk is.

Kecskés András a vártnál világszerte gyorsabban terjedő inflációs hatást az olajár emelkedésével hozza összefüggésbe, amely a termelői költségek növekedéséből indult, de mára az emelkedő lakossági kiadások rendszerébe is beépült. Ez hosszabb távon minden jegybankot a kamatemelés irányába orientálhat, de a szakértő hangsúlyozta, hogy globális és rendszerszintű folyamatról van szó, a magyar gazdaság pedig ehhez képest stabil alapokon áll.

Amennyiben a Magyar Nemzeti Bank megemelné az alapkamatot, a kereskedelmi bankok drágábban jutnának hitelhez a jegybanktól, így a lakossági hitelezés is többe kerülne. Ahogyan a már meglévő forinthitelnél is megnövekedne a törlesztőrészlet nagysága. Az alapkamat-emelésénél a megtakarítási hajlandóság növekszik ugyan, ám így kevesebb pénz lesz a gazdaságban, mindenki betétet gyűjt, és kevesebbet költ fogyasztásra. Tehát visszaesik a GDP-bővülés mértéke, és csökken az infláció is. Az alapkamat-csökkentés pedig ennek a fonákját idézi elő, ezért jó a mostani kamatszint.

Ami pedig a pénzromlás ütemét és mértékét illeti: a magas infláció nem jó, ám nem mindenki veszít rajta. A pénzromlás nyertesei lehetnek az árakat emelni tudó vállalkozók, a bérüket emeltetni tudó alkalmazottak. A vesztesek közé sorolandók a vagyonukat pénzben tartók, a fix jövedelemmel rendelkezők vagy a hitelt nyújtók, hiszen nem lesz kereslet a kölcsön iránt.

Ezek után joggal merül fel a kérdés: mennyit is ér a forintunk a sok-sok mostani nemzetközi hercehurca után? Két éven keresztül sikerült hozzászoknunk ahhoz, hogy nemzeti valutánk euróhoz viszonyított árfolyama gyakorlatilag stabil volt. Amikor a hazai fizetőeszköz gyengült, akkor a devizapiacon 315 forintot kértek egy euróért, amikor pedig erősödött, akkor kétszer lépte át a 305-ös, egyszer pedig a 302-es szintet, felcsillantva a reményt, hogy hosszú idő után újra láthatunk majd kettessel kezdődő árfolyamot. Alapvetően azonban 307 és 315 között mozgott az árfolyama, és ezt a piac meg is szokta. Különösen a stabil 315-ös határ sarkallhatott sokakat arra, hogy ilyenkor forintot vegyenek az euróval szemben, vagyis a befektetők a magyar valuta erősödésére játsszanak, mondván, onnan általában visszafordul az árfolyam.

Ez alkalommal azonban nem így történt. A spekuláns vásárlók bajba kerültek, különösen, ha sok pénzzel játszottak. Ez múlt hónapban következett be. Mindennek meg is voltak az alapjai, miután néhány, így például a már említett török piacról is menekülni kezdett a tőke, a pénzpolitikában hirtelen nagy különbségek keletkeztek világszerte. Ráadásul az Egyesült Államokban dinamikusan tart a kamatemelési ciklus, már megközelítően két százalék az alapkamat, miközben az Európai Központi Banknál még nulla a mérték.

A magyar fizetőeszköz vesszőfutása most úgy tűnik, egyelőre véget ért, de a forint nem talált vissza a korábbi, stabil szintre. Bizonyos körülmények között ez rendben is volna, de ha figyelembe vesszük, hogy a forint már korábban is rendkívül alulértékelt volt, már nem lehet nyugodtan hátradőlnünk.

Hazánkban az átlagos árszínvonal jóval alacsonyabb a német vagy az osztrák szintnél, munkabéreink pedig euróban kalkulálva kisebbek, mint az említett országokban. Még akkor is, ha forintban mérve igen sokat emelkedtek az elmúlt években. A legfrissebb adatok szerint májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 327 500 forint volt, 10,9 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Ebből azonban, ha bármit elvisz a forint gyengülése, máris baj van, hiszen nem tud elég gyors lenni a bérfelzárkózás ahhoz, hogy enyhülhessen a munkaerőhiány.

Sokat halljuk azt is, hogy ömlik az euró Magyarországra, de akkor miért nincs nagyobb forinterősödés? Egyfelől azért, mert a jegybank még nem változtatott a monetáris politikáján. Pedig mára az infláció átlépte a bűvös háromszázalékos jegybanki célt. A laza monetáris politika oka lényegében megszűnt. A szigorítás azonban időigényes, így most átmeneti időszakot él meg a gazdaság nagy negatív, azaz alacsony kamattal, ami szintén nyomást gyakorol a forintra. Az alapkamat emelésével ez majd várhatóan csökken.

A fizetési mérleg többlete által indokolt forinterősödés elmaradásának oka másfelől vélhetően az, hogy óriási devizaigényt támasztott két tényező az elmúlt években: a svájcifrank-alapú devizahitelek forintosítása és az ország adósságállományán belül a devizaadósság arányának drasztikus csökkentése. A banki hitelállományban 2012 óta az akkor ötven százalék fölötti devizaarány mostanra húsz százalék alattira csökkent, a lakossági devizahitel-állomány pedig megszűnt. Ez nagyjából ötvenmilliárd euró keresletet jelentett, amelyet nagyobb részben a fizetési mérleg többlete, kisebb mértékben devizatartalékaink csökkentése fedezett.

Ami az inflációt illeti, annak idei várható mértékét 2,5 százalékról 2,8 százalékra emelte a jegybank, a pénzromlás átlagos szintje jövőre 3,1, 2020-ban pedig három százalék lesz a várakozások szerint. Ám ne feledjük, hogy gyengébb forintárfolyam miatt emelkedhet az infláció, a számok nincsenek bebetonozva, főleg, ha Trump még sokáig twitterezik.

A gyenge forint nem probléma a költségvetés számára sem, ahol a tervezettnél magasabb infláció még pluszbevételeket is hozhat. Deviza­alapú banki kölcsönök már csak elvétve akadnak, tehát ezek esetében sem veszélyes a forint árfolyamának változása. Az exportőrök pedig kimondottan jó járnak a gyenge hazai fizetőeszközzel, miközben az importőrök nem. Sőt arról sem szabad elfeledkezni, hogy az uniós pénzeket is euróban folyósítja Brüsszel, ami a gyengébb nemzeti valuta esetén több forintot jelent.