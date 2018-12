Vers és történelem

Nemzeti kód

Szinte megfontolás nélkül azzal a közhelyes észlelettel akartam kezdeni baráti-kollegiális-műbírálói beszámolómat Kovács István minap megjelent verseskönyvéről, hogy „K. I. világképe és pályaíve nagyon eltér annak az írócsoportnak, a Kilenceknek a többi tagjaiétól, akikkel együtt valaha, idestova félszáz éve, a pesti bölcsészkaron színre lépett…” Ez a régies megállapítás, ez az irodalomtörténeti kategorizálás csak annyiban igaz, mint más efféle „segédfogalom”, amely „rendet” akar teremteni a különbözőségek között.

Sok-sok éve nyilvánvaló, hogy a Kilenceket, az Elérhetetlen föld című antológia szerzőit – ha nem is csupán, de „érdemben” – a hajdani közös vállalás és vállalkozás, egy inkább kulturális-politikai gesztus, mint közös artisztikus felismerés késztette egy „pillanatra” művészi egyéniségük időleges és részbeni „felfüggesztésére”. 1964–1966–69-ben azt kellett hangsúlyozniuk kényszeres és önkéntes közéleti szereplőként, ami közös bennük, éppen azért, hogy később azokká válhassanak művészként – amik. Össze kellett zárniuk, hogy személyiségüknek utóbb terük nyílhasson.

Végignézve pályájukon és életükön bámulatosak a különbözőségeik, ma már a legerősebben elkötelezett hívük sem tudna pár halvány lózungnál egyebet állítani róluk, ha a hajdani költői szövetségről esik szó. Apró anekdotikus példával szolgált Kovács István kötetbemutatója a napokban arra, hogy az ars poétikus eltérések már a kezdet kezdetén élénken munkálkodtak bennük és közöttük. Költői indulásukra félig tréfásan visszatekintve említi társát, Péntek Imrét, aki „hol munkásköltőnek, hol avantgardnak” tekintette magát, de akár így, akár úgy, „nemtetszését nyilvánította ki a verseimről”. És akkor emlékezzünk még az akkori Utassy „Dzsó”-ra vagy a vagabundus Konczek Jóskára…

Úgy látom, mindazonáltal (nem vagyok, régi szóval élve, „intimusuk”), hogy Kovács István soha nem mondta föl a régi szövetséget – ahogy a többiek sem, ha itt-ott elvékonyodtak is a barátság szálai, Utassy, Rózsa Bandi és Oláh Jani végleges távozását sem feledve eme kései „seregszámlánál”. (Engedelmet kérve a becéző megnevezésekért, de hát évfolyamtársak voltunk…)

Ha megmaradt is a „kilencek” egyikének, van egy biztosan megkülönböztető ténye Kovács István pályafutásának: az, hogy a vers mellett (olykor a versírás háttérbe szorításával) jelentős történészi életművet hozott létre, és magas külügyi hivatalt is vállalt Lengyelországban. Kovács István – a polonista. Mint ilyen, egyike azon fél kézen megszámolható kortársaknak, akik felmérhetetlenül sokat tettek azért, hogy folyamatosan hírt kapjunk a régi és az új Lengyelországról, és hogy a lengyelek se felejtkezzenek el rólunk.

Előttem két „magiszteriális” munkája: hatalmas Bem József-életrajza, borítóján salföldi szembeszomszédjának, Somogyi Győzőnek a portréja „az örök remények hőséről”, és az a műve, amely csak a XIX. századi pozitivista történetírás legnagyobb teljesítményeihez mérhető, az 1848–49-es szabadságharc lengyel résztvevőinek 900 oldalas életrajzi lexikona. Akinek csak arról vannak sejtelmei, hogy térségünk az elmúlt két évszázadban hány „határátrajzoláson”, azaz hány „státusváltozáson” ment keresztül, az elképzelheti, hogy az írásos forrásoknak miféle kavargó tébolyával kell szembenéznie a kutatónak.

Most megjelent verseskötetét – Shakespeare a Corvin közben – Kovács István így dedikálta nekem a Magyar Szemle könyvesboltjában megtartott bemutatón: „bizonyítékul, hogy a történelemből visszatértem a szépirodalomba”. S valóban, ezen az együttléten is elmondta, hogy regényen dolgozik, amely alighanem folytatása lesz annak a nagy sikerű munkájának, amely húsz évvel ezelőtt jelent meg A gyermekkor tündöklete cím alatt, s amely művészi őszinteségével több is volt, meg más is, mint személyes életvallomás: egy generációt (a mienket, a háború legvégén születetteket) segített ahhoz, hogy a magunk „beavatási” történetét újra átélhessük.

És engedtessék meg, hogy még egy személyes mozzanatot szóba hozzak ennek a pályaképfordulatnak a jelzésére. Kovács István egyike „lapom”, az Életünk legaktívabb munkatársainak, ebben az évben nem kevesebb, mint öt közleménye jelent meg. Mifélék? A zömük a rá annyira jellemző múltidéző metódus és technika formálta szövegek: a személyes véletlenek, esetlegességek mögött érez rá a múltra, gyakran arra a szívének és szívünknek oly kedves históriai közegre, amelyet a magyar–lengyel sorsközösség vagy annak álma jelent. De közölt akkurátusan megfogalmazott „fejezeteket” is a két nemzet kapcsolattörténetének századaiból. Ami azonban a mostani beszámolónkhoz a legközelebb visz: két fontos verse is megjelent októberi lapszámunkban. Az új kötet első két ciklusának jellegadó darabjai: A talány és az Ellenőrzőkönyvecske.

„A versírást tartom a legnagyobb csodának, az élet legkivételesebb […] szellemi ajándékának”, olvasom az Elérhetetlen föld negyvenéves „remake”-jében megfogalmazott önvallomásban. Bizonyára ezért ír olyan keveset, bizonyára ezért képes kivárni, hogy az ihlet maga teremtse meg a formát darabról darabra. És ez a megemelt-megemelődött létállapot átsugárzik kötete olvasójára is. A téma mindig fontos, de mindig csak alkalom; a lényeg az, hogy a létállapot „léttartalommá” változzék, hogy Hamvas Béla elemző szótalálatát idézzük. A talány című költemény „tárgya” három évszám „egybeesése” – 1914, 1849, 1982.

Persze akkor kerülnek egy nevezőre ezek a számok, ha a magyar és kelet-közép-európai történelem géniusza (vagy démona?) is úgy akarja, ha hagyja, hogy a maga alvilági „kódját” a vers észrevegye. Hogy egy pillanatra történetté változzék az, amivel a galíciai tér üzenni próbál a mindenkori jelennek, ahol nem áshat úgy egy gödröt az ember, hogy elénk ne idéződjék Ferenc József és Miklós cár meg azok a mára már névtelenné vált „cárevicsek”, akik itt hatalmaskodnak 1982-ben a lengyel–„csehszlovák” határ közelében, ahonnan egy ugrás vissza a térben és időben – a hajdani Galícia és a Magyar Királyság.

Az Ellenőrzőkönyvecske is megrendítően mesteri darab, de ez csak az áttételek mélységébe lehatolva mondható történelmi üzenetnek, elsősorban annak a hajdani, gyermeki létállapotnak a megidézése, amelyet a korábbi regény próbált epikává változtatni. A gyermeki szorongás látomásos pillanatképe ez, amely a magány és az értetlenség pusztító erejével az önpusztítás vízióját véli szembeállíthatónak. Ez a „cselekmény” maga a vers által közölni kívánt léttartalom. De az már Kovács István költői habitusának a lényegéhez tartozik, hogy mindkét vers az emberi létezést az idő alvilági sötétségével ellentétezi, szinte: provokálja.

A Shakespeare a Corvin közben alig százhúsz oldal. Értő elemzése természetesen nem egy tárcacikk feladata; nagyon bízom abban – noha a mai kulturális közhangulat kevéssé táplálja a reményt –, hogy az irodalmi folyóiratok magukénak vállalják ezt a feladatot. Én mindössze jóérzésemnek, rá- és elismerésemnek és várakozásomnak adhatok itt hangot. Ugyanannak a költőnek az arca sejlik elő a kötet verssorai mögül, akit lassan fél évszázada tisztelni, az idők múlásával barátként becsülni megtanultam. Azzal a közeggel együtt, amely körülveszi – a szeretni való család, egy varázslatos ház és kert a Balaton-felvidék csodavilágában. Itt és így áll egybe a jelenlét és a kivonulás. Mert ez mind verstéma is.

És Kovács Pista hagyja, türelmesen figyeli, hogy az áradó lét ugyanúgy felkapkodja a látványok darabjait, ahogy meghallani készteti a történelem véresen kormos hívószavait. A vers mutassa olyannak magát, mintha „magamagától” áradna és kebelezné be a mindennapinak látszó léttartalmakat, hogy aztán egy-egy metaforával összerendezze a tereket és időket, a benyomásokat és emlékeket, a hiteket és az emberi vállalásokat – egyszeri és utánozhatatlan költői valóságba.