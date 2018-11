Van az a pénz

Szupergazdagok – Luxusvillák cápatetemmel és vadászrepülővel

Legnagyobb, legőrültebb, legbizarrabb – igazi versenyszellem. Szinte nem is lenne „életszerű”, ha a Föld szupermilliárdosainak hobbijai nem lógnának ki a hétköznapi időtöltések közül. Felfoghatatlan összegeket költenek, s bár a tételek eltérők, egyben azonosak: az extremitás kötelező.

Pillanatok alatt véget ért egy multimilliárdos karrierje, amikor a minap lángcsóvaként zuhant le Vichai Srivaddhanaprabha, a Leicester City labdarúgócsapata tulajdonosának helikoptere.

Az ismert üzletember lányával és a két pilótával, valamint egy ötödik személlyel együtt azonnal meghalt – 180 milliárd forintos vagyont hagyva maga után, amelyet még hazájában, Thaiföldön alapozott meg különféle vámmentes üzletekkel. Ám hobbija mindig is a sport volt. Az akkor még másodosztályba tartozó brit Leicestert 2010-ben vásárolta meg 13,5 milliárd forintnyi angol fontért, igazodva hitvallásához, mindig alulról kezdett az építkezésbe. Nem is kellett sokáig várni az áttörésre, csupán 2014-ig: a csapat a Manchester Unitedet is megverve bekerült az első osztályba, majd megnyerték a 2015/2016-os angol bajnokságot is.

Ekkor az üzletember már nem csupán hóbortnak tekintette a sportklubot, időközben megszabadította a társaságot 45 milliárd forintos adósságtól, beruházott a pályák korszerűsítésébe negyvenmilliárdot, sőt a helyi kórháznak is átutalt hetvenmilliót az egészségügy fejlesztésére. Ezek után már szinte „természetes” volt számára, hogy a szurkolóknak a sör és az étel ingyen járt. A játékosai is szerették, és nem csak azért, mert a bajnoki cím után mindegyiküknek 53 millió forintos, a klub színeire festett BMW-t ajándékozott a rekordfizetésük mellé. A klubtagok, szurkolók most gyászolnak. Itt hagyta őket egy olyan emberarcú milliárdos, aki az üzlet mellett a jótékonykodásáról is híres volt, s aki a hobbiját mindennél jobban szerette.

A szupergazdagok tényleg megengedhetik maguknak – sőt köreikben szinte kötelező –, hogy valamiféle hóborttal kilógjanak a sorból. Van, aki csupán saját egóját fényezi, és van, aki másokon segít. Ez utóbbira jó példa, hogy a sokáig a legvagyonosabbnak számító Bill Gates – aki 25 ezer milliárd forintnyi vagyont birtokol –: az ezredforduló óta a legnagyobb jótékonysági adományozás fűződik a nevéhez, 138 milliárd dollárral gazdagítva a feleségét és az általa jegyzett alapítványt. Ez a világ egyik legaktívabb jótékonysági szervezete: feltehetően neki köszönhetjük majd, hogy a malária eltűnik a Földről, és az édesvíz is jó ideig rendelkezésre áll.

Érdekes kezdeményezése még „tárlatvezetése” a Washington állambeli Medinában lévő, 17 milliárd forintot érő Xanadu 2.0 nevű otthonában. Nem ritka, hogy a látogatók tízmillió forintnyi pénzösszeget is ott hagynak ezért, amelyet szintén jótékony célokra fordítanak. E körút során megcsodálható egy aukción 8,6 milliárd forintnak megfelelő összegért megvásárolt eredeti Leonardo da Vinci-kézirat is. A tárlatvezetés technikája is egyedi: a falakon lévő festmények akár gombnyomásra váltogathatók egy 22 milliárd forintos képernyőtechnikának köszönhetően. S hogy a kulturális séta még kellemesebb legyen, a látogató a 6000 négyzetméteres házba való belépéskor kap egy kis kommunikációs eszközt, amelynek segítségével mindenütt beállíthatja a számára legkellemesebb hőmérsékleti és a világítási értéket. Az élmény fokozása, hogy a tapéta mögötti rejtett hangszórókból a kiválasztott zene kísér szobáról szobára. Mindehhez már csak „apró figyelmesség”, hogy a házigazda ad a tengerparti föveny kifogástalan fehérségére is: évről évre friss homokot hozat a karibi térségből, St. Lucia szigetéről.

Az informatikából meggazdagodó milliárdosok őrületeinek tárháza azonban szinte kimeríthetetlen. Larry Ellison, az Oracle vállalat egykori elnöke, a szupermilliárdosok tízes klubjának jeles tagja sokféle hobbinak hódol. A csúcsvállalkozó, akinek három egyetembe is beletört a bicskája, nem az adakozásáról híres. Szívesebben költötte a megkeresett 16 ezer milliárd forintnyi dollárját saját magára. Több kastélyt, golfpályát, sportautót és a világ egyik legnagyobb jachtját vásárolta meg, no és a Hawaiihoz tartozó Lanai szigetét. Ám a szívéhez legközelebb álló hobbi a repülés.

A családi hangárokban számos gép parkol, akad közöttük két harci is, amelyek gazdájukat az egyetlen olyan milliárdossá teszik a földkerekségen, aki több sugárhajtású harci repülőt birtokol, sőt használ. E luxusjátékokra Ellison 55 milliárd forintnyi összeget áldozott, ám az önmagát csak a számítástechnika prófétájaként pozicionáló üzletember önfeledt repkedése egyre elviselhetetlenebb a környezete számára. San José lakói ugyanis gyakran éjnek évadján is kénytelenek az exelnök nem éppen környezetbarát hóbortját hallgatni. Arról már nem is beszélve, hogy a központi reptér zajszintje károsan befolyásolja a környékbeli lakóházak ablakainak épségét. Ellisont már több mint tíz alkalommal bírságolták meg, mivel a gép teli tankkal negyven tonnájával túllépi az éjféltől reggelig érvényes 34 tonnás felszállási limitet. A vitára végül az égig érő egójáról is híres milliárdos tett pontot: beperelte a várost, mondván, igazságtalanul korlátozzák őt a szabad mozgásban.

S hogy le ne maradjon, „nappali használatra” Paul G. Allen, a Microsoft társalapítója is vásárolt magának vadászgépet. Igaz, csak egyet.

A MiG–29-esért közel négymilliárd forintnyi összeget fizetett. A hadászati repülő 1500 kilométert tesz meg egy tankolással, óránként 2442 kilométer a csúcssebessége.

Al-Valíd bin Talál bin Abdel-Azíz Ál Szaúd herceg hobbija is a repülés, ám ő a polgári légi közlekedést preferálja, ezért 140 milliárd forintért vásárolt egy 525 férőhelyes Airbus A380 Superjumbót. Mögötte a sorban még jó néhány duzzadó pénztárcájú sorstársa áll, de ők pár millió dollárral olcsóbb gépekkel is beérik.

Szintén a repüléssel és a közlekedéssel kapcsolatos a világ leggazdagabb emberének, az Amazon alapítójának, Jeff Bezosnak a hobbija: az űrutazás és annak felfuttatása. Cége, a Blue Origin olyan újrahasznosítható űrhajón dolgozik, amely a 31 ezer milliárd forintnyi vagyonnal rendelkező guru elmondása szerint utasok szállítására is alkalmas lesz. A megvalósítás időpontja azonban késik, sorra törnek össze a kísérleti prototípusok a tesztelések során.

Ugyancsak az űrutazást részesíti előnyben Richard Branson, a Virgin cégcsoport tulajdonosa. Erős a gyűjtőszenvedélye is: van már vasúttársasága, Forma–1-es csapata, sőt bekebelezi a Karib-tengeren a Brit Virgin-szigeteket is.

A két lábon járó pénzeszsákok körében sikk az állattartás is, csakhogy cseppet sem mindegy, milyen – például élő vagy holt – a házikedvenc. Steve Cohen tőzsdeguru 17 ezer milliárd forintos vagyonnal beszerzett egy formaldehiddel teli akváriumot, amelyben óriási cápatetem lebeg. A bizarr hobbi egymilliárd forinttal csapolta meg az üzletember bankszámláját. A preparált állatok egyébként divatnak számítanak multimilliárdoséknál – minél ritkább és védettebb egy-egy faj, annál értékesebbek az egyedei. Az interneten pedig minden beszerezhető: kitömött sarki jegesmedve 22 millió forinttól indul, ugyaninnen származó róka pedig hárommillióért vásárolható meg. Van indiai elefánt ötvenmillió, oroszlán harmincmillió forinttól. A preparátumok értékesítésében élen jár Gunther von Hagens plasztinátor (elpusztult egyedeket konzerváló, preparáló orvos), ám ő emberi tetemekkel is kereskedik. A torzók 15, míg a fejek hatmillióról indulnak a titkos kereskedelmi csatornákon. Noha eredetileg doktoroknak, tudósoknak tervezte értékesíteni „alkotásait”, az üzlet annyira beindult, hogy ő maga is milliárdossá vált, és ma már több százan dolgoznak németországi üzemében.

A szállítmányozás kimondottan jó üzlet, sok repülős vállalkozás szakosodott erre is. Bizonyítandó nemrég egy dúsgazdag orosz házaspár nem kevesebb, mint 22 millió forintnak megfelelő összeget fizetett azért, hogy kedvenc macskáját, Marsikot Moszkvából Bostonba repítse, természetesen elképesztő luxus közepette. Ezek után már nem meglepő, hogy a szupergazdagok otthonában bármikor felbukkanhat egy-egy státusszimbólumnak számító tigris vagy oroszlán, netán elefánt. Mindehhez képest eltörpül a Twitter korábbi vezérigazgatójának, Dick Costolónak a szabadidős tevékenysége. Az üzletember a méhek életének tanulmányozására szánja szinte minden idejét és pénzét, százmilliókat ölt már kaptárokba és mézelőállításba.

Ha a világ milliárdosainak fut a szekerük, akkor jól megy a kiszolgálásukra szakosodott cégeknek is. Ilyen vállalat például a Ten Group, amelynél csak az elmúlt egy év alatt több mint 13 milliárd forintnyi pénzt hagytak a hóbortos ügyfelek. Lánya 18. születésnapjára egy orosz oligarcha például orgonaórát szerveztetett a párizsi Notre-Dame-ban. A kérésben még csak nem is az ötlet volt a szokatlan, és nem is feltétlenül az ára – félmillió forint meg sem kottyan nekik –, hanem az, hogy a kétéves várólistát simán megkerülve 15 nap alatt kellett tető alá hozni a szülinapi meglepetést. Egy brit milliomos pedig azt találta ki a lánya 16. születésnapjára, hogy elviszi New Yorkba. Az élmény fokozására azonban szerveztetett a Ten Grouppal egy 15 fős flashmobot a Central Parkba, méghozzá Pharrell Williams Happy című dalára.

A pár órás kiruccanás a néhány perces előadással együtt súlyos milliókba került.

Oroszországban az a mondás járja a szupergazdagok között, hogy a határ tényleg csak a csillagos ég. A mindennapok gyakorlata mégis rácáfol erre: van, ami még pénzzel sem intézhető el. A Ten Groupot a minap egy dollármilliárdos azzal kereste meg, hogy Harry Potter-rajongó lányát beleíratná a sorozat következő részébe.

A nevében eljáró megbízott nem kevesebb, mint 18 millió forintnyi összeget kínált a gesztusért J. K. Rowlingnak. Azaz csak kínált volna, a kérés ugyanis el sem jutott az íróig, hiszen csapata élből elutasította az ajánlatot.