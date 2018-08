Utolsó pillanat

Turizmus – Ne hagyjuk, hogy az irodák meggondolatlan döntésekre vegyenek rá bennünket!

Nyaralás a gettóban vagy luxus fillérekért? Előfoglalás vagy last minute kedvezmény? Utánajártunk, hogy megéri-e várni az utolsó pillanatig a nyaralás lefoglalásával.

Nyár vége, ősz eleje a last minute utak szezonja, bár a kifejezés elvileg nemcsak a nyaralási úti célokra vonatkozik, hanem egész évben használható az indulás előtt egy-két héttel vagy akár egy-két órával értékesített utakra. A fel-felbukkanó akciós helyek persze nem maradnak sokáig betöltetlenek, ma már telefonos applikációk is segítik az eligazodást. Általában harmincszázalékos kedvezményt lehet bezsebelni, de aki nem ijed meg az angol nyelv használatától, az kereshet brit honlapokon, ahol akár ötven százalékkal olcsóbb utazásokat is ki lehet fogni, amelyek szerencsés esetben nem a semmi közepére vagy egy szeméttelep mellé szólnak.

Néhány évvel ezelőtt a magyarok szinte észre sem vették az előfoglalási kedvezményeket, a hazai akciók kulcsszava a last minute volt. Mára a vásárlói tudatosság növekedésével a trend megfordulni látszik. A fiatalok még mindig kaphatók az utolsó pillanatos foglalásokra, de a családosok ráébredtek, hogy éves nyaralásukat igen meg tudja keseríteni, ha szobájuk a vágyott kilátás helyett a lichthófra néz, vagy 12 négyzetméteren kell nyomorogniuk, mivel már nem kapnak családi szobát.

– Az idén fordult elő először, hogy a first mi­nute foglalási kedvezmény nagyobb volt, mint a last minute – jelenti ki Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének marketing- és kommunikációs bizottságának tagja, hozzátéve, hogy pontos százalékot még nehéz mondani „a szezon közepén”, de biztos, hogy first minute-ben legalább húsz-harminc százalékkal olcsóbbak voltak az utak, mint főszezoni árakon, és a last minute kedvezmény húsz-harminc százalék körül mozog.

Az igazi különbséget az ár-érték arány jelenti. A last minute üzleti modell ugyanis abból adódik, hogy az utazási irodák előre lekötnek bizonyos kontingenst az adott szállodák, apartmanok, illetve légitársaságok kínálatában. Ha ez a mennyiség nem fogy el, akkor érdemes piacra dobni a megmaradt utazást, így csaphat le a szemfüles nyaralni vágyó az akár önköltségi áron értékesített útra. Igazán nagy engedmények a repülős utak esetében jellemzőek, mivel egy menetrend szerinti, illetve egy chartergépen lekötött kontingens csak nagyon szigorú szabályok, értékesítési kötelezettségek mellett vásárolható meg. A szálláshelyek esetében ez sokkal lazább, így az irodák itt nincsenek rákényszerítve az akciózásra.

– Egyre kevesebb a last minute út, mivel a magyarok többet utaznak, és jobban terveznek, így az irodák mindent eladnak, mire a last mi­nute ideje elérkezik – magyarázza Forrai Tamás, a Viva Utazási Iroda ügyvezetője.

Összességében változnak az utazási szokások, egyre kevesebb olyan honfitársunk akad, akinek mindegy, hogy mikor és hova utazik.

A magyarok egyre inkább a biztonságra törekednek, a last minute utak azonban sok buktatóval és rejtett költségekkel járhatnak, vissza se lehet mondani őket, így ha bármi baj történne, az ember a teljes összeget elbukja. Ráadásul a hazai utazási irodák gyakori trükkje, hogy a reklámozott ajánlatból kihagyják a repülőtéri illetéket, a transzferdíjat és a biztosítást. De ha ezeket mind hozzászámoljuk az utazási költségekhez, lehet, már messze nem olyan kedvező az ár.

Bakó Balázs szerint gyakori probléma, hogy csak néhány hely áll rendelkezésre az adott last minute útból, így például nem biztos, hogy egy négytagú család mindegyike elutazhat a helyek korlátozott száma miatt. Szintén előfordul, hogy nem választható az étkezések formája, így ha ez a négytagú család esetleg csak reggelit kapott olcsón, de a két gyerek nagy étkű, kész tönkremenés a vacsorák kigazdálkodása.

A fakultatív programok mindig felárasak, így nem mindegy, hogy a szálloda milyen messze van a civilizációtól. Egy Tunéziába utazó turista például arról mesél, hogy a gyanúsan olcsó nyaralásnak az lett a böjtje, hogy ki se tehette a lábát a szállodából, mivel annak környéke megkérdőjelezhető biztonságú gettónak nézett ki, a hotelt pedig csak kelet-európaiak lakták.

Egyes szakértők szerint a last mi­nute kedvezmények kifejezetten az impulzív embereknek valók, akik élvezik a bizonytalanságot, illetve a minél nagyobb olcsóság vadászását. Ez tulajdonképpen egy életforma, amelynek legelhivatottabb képviselői családosan, csomagokkal megrakva kiköltöznek a repülőtérre, és ottani irodák bokszánál vagy az interneten alkudoznak aznapi indulásra és hotelre. A jelenség itthon kevésbé jellemző, de számos amerikai vagy angol példát találni – köszönhetően egyébként annak, hogy Nagy-Britanniában akár ötven százalékkal olcsóbban is hozzá lehet jutni egy spanyol vagy török tengerparti nyaraláshoz last second (utolsó másodperc) ajánlatként.

A németek, osztrákok, svájciak azonban másképp döntenek, és mivel a hazai nagy utazási irodák sokszor a német katalógusokkal dolgoznak, így a magyarok is kénytelenek alkalmazkodni az ottani utazási szokásokhoz. A németek általában januárban lekötik nyaralásukat, nyáron pedig már a síelést foglalják. De olyan is előfordul, hogy ha egy szálloda nagyon megtetszik nekik, akkor kijelentkezéskor elővetetik a recepción a következő évi naptárat, és egy évre előre lefoglalják a következő július-augusztusi szobákat.

A fél-egy éves előfoglaláskor természetesen még az egész kontingens szabad, így nem okoz gondot tengeri kilátás, egyágyas vagy családi szoba, esetleg speciális étkezés kérése, amelyet a német ajkú utazók ki is használnak. Így már a tavaszi magyar Utazás kiállításra érkezők is kevesebből válogathatnak, nemhogy a még később ébredők.

A first minute esetén az ember pontosan tudja, hogy hova, milyen szállodába, milyen szolgáltatások közé kerül majd, a last minute esetén ez kétséges. Nem mintha a Google Maps és Earth, a TripAdvisor vagy az egyéb térkép- és szállás­információs oldalak korában ne lehetne rögtön mindent kideríteni egy helyszínről, de a last mi­nute éppen a gyors döntés színtere, ahol erre kevesen szánnak időt.

– Magyarországról leginkább repülővel a görög szigetekre és autóval Horvátország apartmanjaiba keresik a last minute kedvezményeket – mondja el Forrai Tamás. Bakó Balázs szerint azonban Horvátország „az idén nagyon tele van”, így oda nem igazán találni utolsó perces kedvezményeket.

– Nagy különbség a hazai és a nyugat-európai utazóközönség között, hogy míg itthon összesen hat-nyolc célország között mozog a kereslet, így a magyarok leginkább Görög- és Törökországba, Bulgáriába, Egyiptomba, Tunéziába, illetve újabban Albániába repülnek, az angolok, németek, fran­ciák, olaszok, spanyolok ennél jóval szélesebb palettáról válogatnak – teszi hozzá Bakó Balázs.

Aki mégis ragaszkodik a last minute kedvezményekhez, annak számítania kell arra, hogy ma már sokkal inkább az ultra last minute él, mint a korábbi, az utazást akár három héttel is megelőző last minute kiírás. Ezt azonban sokan nem tudják. Bakó Balázs egyik kollégája például találkozott egy hölggyel, aki azzal ment be az utazási irodába, hogy ő két hét múlva szeretne utazni Görögországba. Ilyen ma már nincs.

Last mi­nute kedvezményt legfeljebb napokkal korábban hirdetnek meg az irodák, akkor is szinte visszaszámlálóként villogtatva a döntésre még rendelkezésre álló időt. A szakemberek tanácsa tehát, hogy vigyázzunk a last minute-tel, és ne hagyjuk, hogy az irodák meggondolatlan döntésekre vegyenek rá bennünket. Mert ha jól számolunk és tájékozódunk, bizony még mindig lehet olcsó utakat kifogni.