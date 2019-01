Ungurok siralma

Centenárium – El kell-e fogadnunk, hogy Erdély elvesztése méltó büntetés?

Legutóbb a gyulafehérvári népgyűlés századik évfordulóján, december elsején közölt a Lugas riportot arról e sorok írójától, miként élik meg a gyulai románok a centenáriumot. A Határon túl című anyagban szólaltattuk meg a helyi román önkormányzat elnökét, aki kifejtette, mindent megkapnak a jelenlegi magyar kormánytól, tehát semmi okuk panaszra.

Így igaz, mindenük megvan, beleértve a teljes szólásszabadságot is.

Ezért érthetetlen, miért kellett a Foaia Românească magyarországi román hetilap centenáriumi kiadásában megjelentetni a Szegeden élő Petrusán György (Gheorghe Petrușan) A magyarországi románok és az 1918. évi egyesülés című írását, amelyben az MTA köztestületi tagja – felvázolva a XX. századi fordulat előzményeit – azt a nemzetet és azt az államot bírálja, sőt karikírozza, amely elismerte érdemeit, és lehetővé tette számára, hogy sikeres egyetemi tanári karriert fusson be.

Az erdélyi román irodalom szakértője értekezésében elsőként Trefort Ágoston 1879. évi közoktatási törvényét veszi célba, amelyről azt írja, a nemzetiségek az anyanyelvük és a kultúrájuk elleni támadásként élték ezt meg. Aztán azzal folytatja, hogy a magyarországi románoknak a magyar állammal szembeni lojalitását igencsak próbára tették 1867–1918 között, hiszen a kiegyezés másodrangú polgárrá minősítette őket.

Petrusán azzal érvel, hogy az 1868. évi nemzetiségi törvény csak egyetlen nemzetet ismert el, a magyart, de a választási és a sajtótörvény is hátrányos volt a románokra nézve. A tanügy elmagyarosítására hozott jogszabályok sorozatban jelentek meg, írja, az 1892. évi memorandumba foglalt román követeléseket folyamatosan elutasították, kidolgozóira, a memorandistákra pedig rájárt a rúd.

Trefort oktatáspolitikáját Apponyi Albert 1907. évi törvénye koszorúzta meg, amely – Petrusán György megfogalmazása szerint – a magyar embertelenség és zsarnokság notórius példája. Itt a szerző idézetet is beemel Theodor Mihali egykori erdélyi román politikustól, a Román Nemzeti Párt ideiglenes elnökétől, aki így vallott: az oktatási miniszter dekrétumban tiltotta meg a nemzetiségeknek, hogy anyanyelvükön imádkozzanak istenhez.

A további fejtegetésből kiderül, amit már egyéb hivatalos román narratívákból is ismerünk, hogy a lex Apponyi a nemzetiségi oktatást kétnyelvűvé, de főként magyarrá tette, azt sugallva ezzel, hogy a magyarországi románok ugyan kettős identitásúak, ám valójában magyarok. Arról is szó esik, hogy 1914 őszén Tisza István miniszterelnök levelet írt Ioan Mețianu erdélyi metropolitának, amelyben azt kérte tőle, hogy a heti harminc tanórából tizenhármat a magyar nyelv tanítására fordítsanak. Mind a cikk szerzője, mind a hajdani ortodox elöljáró egyből asszimilációs törekvésekre következtetett ebből. Az Apponyi-féle törvény, állítja a nyugalmazott professzor, casus bellit teremtett a magyarok és a románok között, elidegenítette a nem magyarokat a közös hazától, Magyarországtól.

A magyarországi románok és az 1918. évi egyesülés című cikkében Petrusán György azt is kijelenti, hogy a magyarok egységesítő, homogenizáló törekvései mindenféle körültekintést nélkülöztek, és figyelmen kívül hagyták, hogy 1867–1918 között az erőviszonyok megváltoztak a románok javára. Az i-re a pontot azzal tették ki, hogy az osztrákokkal közösen 1914. július 28-án kirobbantották az első világháborút. A lényeg ezután következik: Románia azért lépett be a világméretű konfliktusba, hogy felszabadítsa az osztrák–magyar uralom alá került területeit, érvényesítse történelmi jogait.

Mindezek után az irodalomtörténész jobb belátásra tér. Csavar egyet álláspontján, és kiemeli, az erdélyi román bizony már akkor érzékelte, hogy Romániában élő szabad paraszt testvérének sanyarúbb a sorsa az övénél. Azaz: a magyarországi életszínvonal az állítólagos elnyomás ellenére is minőségkülönbséget jelentett számára, ezért esze ágában sem volt erről lemondani. Petrusán hoz egy példát is erre. Amikor Theodor Mihali 1918 novemberében gyűlésre hívta a szilágysági Nagyilonda lakóit, hogy meggyőzze őket az egyesülés fontosságáról, az emberek kövekkel dobálták meg, még a házát is megtámadták. A nagy felbolydulásban az agitátor életét a román nemzeti gárda mentette meg.

Mindebből az írás szerzője arra jut, hogy az erdélyi és a bánsági románok legnagyobb vágya 1918-ban Erdély függetlenségének a kivívása lett volna, a román Erdély létrehozása, nem az egyesülés. Ezt Ioan Slavici Kié Erdély? című írása kapcsán jegyzi meg. A világosi (Arad megye) születésű tollforgató 1890-ben átköltözött az akkori Romániába, ám ott is Erdélynek maradt a szerelmese, ennek különállóságáért küzdött. Petrusán úr azonban néhány sorral lejjebb arra jut, hogy Slavici elképzeléseinek az uralkodó nemzetek egoizmusa vetett véget. 1848-ban a magyarok annektálták Erdélyt, hangoztatja, így az erdélyi románok által is csodált császár beleegyezésével nekilendülhettek Nagy-Magyarország újjászervezésének.

Végül, de nem utolsósorban centenáriumi dolgozata legfontosabb üzenetének azt tartja, hogy a nagy vesztesek, az ungurok – amely magyarokat jelent, de eléggé sértő modorban – máig 1920. június 4-én, a trianoni békeszerződés aláírásának időpontjában siratják Erdély elvesztését, nem december elsején, amikor ez valójában megtörtént. Véleménye szerint a döntés legfőbb vesztesei a magyarországi románok, akik politikai és identitásbeli sokkon estek át a trianoni határozatot követően, hiszen nemzeti perspektíva, segítség és értelmiségi érdekképviselet nélkül maradtak.

Később a revizionista Magyarország kegyetlen megtorlásainak is áldozatául estek. Befejezésül Lucian Boia bukaresti történész szavaival élve fogalmazza meg Petrusán György, hogy valami nagyon nem működik Romániában, úgy tűnik, az ország, amely az utóbbi évtizedekben már nyolcmillió munkavállalót adott Nyugat-Európának, defektes.

Két megjegyzésem lenne Petrusán úr értekezéséhez. Amennyiben úgy látja, hogy a magyar állam minden eszközzel megpróbálta megsemmisíteni a területén élő románokat, lehetnek erre analógiái. A másik: a legborzalmasabb az egészben éppen az, hogy Románia megkapta ugyan Erdélyt, de eltékozolta, tönkre is tette azt. Vajon ezért is mi, magyarok vagyunk a hibásak?