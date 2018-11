Tükörország

Mészáros László a kamuangolról, a Bányafőnökről és a Hófehérkékről

Nem járt zenei általános iskolába, nem tanult tanártól hangszeren játszani, sőt zenét szerezni se. Tavaly családoknak szóló zenés színdarabokat vitt színre, részt vett a Jimmy – a király legenda című musical hangszerelési munkálataiban, illetve megrendezte a Hófehérke musicalt, melynek ő volt a zeneszerzője is. Mészáros László autodidakta módon szerezte tudását. Ebben az évben még több zenés darab megírása vár rá.

– Színész, zeneszerző, énekes, zenész, menedzser, videóklip-készítő, szövegíró, hangmérnök, zenetanár, lemezkiadó, producer. Kimaradt valami?

– Talán a rendező.

– Rendben. Akkor vegyük szépen sorra őket! Mióta játszik színpadon?

– A gimnázium után a Shakespeare Színművészeti Akadémiára jelentkeztem, ahol Kishonti Ildikó volt az osztályfőnököm. Gyerekdarabokkal sokat jártunk tájolni. A Péter Pánhoz, a Micimackóhoz és A kis herceghez én szereztem a zenét, és játszottam is mindegyikben. Fiatalkoromban sok zenekarom volt, mindig dallamos rockzenét játszottunk azokból a dalokból, melyeket akkor írtam. Tizenhárom éves korom óta gitározom, énekelek, és azóta érdekel a számítógépes zeneszerzés is. Két évvel ezelőtt Halásztelken létrehoztam a Novum Társulatot, ahol a darabjaimat is játszottuk. Azért szeretem a gyerekdarabokat, mert el lehet velük varázsolni a kicsiket. Nekem is van két pici lányom, imádom, amikor nézik az előadásokat, és csillog a szemük. Csodás három évet töltöttem az akadémián, ahol 2001-ben vettem át a diplomámat: színész I. képesítést kaptam.

„Föntről” küldött segítség

– Akkor még nem rendezett?

– Nem, bár érdekelt. Egyébként szakács is vagyok, a Gundelben végeztem még a gimi előtt. Aztán az akadémia után a Gábor Dénes Főiskolán informatikát tanultam, de nem diplomáztam le.

– Még két szakma. Mindezek után Szigetszentmiklósra hívták játszani. A Sziget Színházban zenés darabokban is fellépett?

– Igen, a Marica grófnőben, a Csárdáskirálynőben, A padlásban. Az első nagyszínpadi darabomat, a Drakulát 2007-ben a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon mutattuk be. A musical címszerepét Pintér Tibor énekelte, Edvin Marton játszotta az ördög hegedűsét, én pedig a professzort. Jimmy – a király legenda című előadásunk is sikeres volt, a családnak is tetszett, de többen azt mondják, hogy a Dózsa György, a nép fia című rockmusical eddig a legszebb darabom, mely az 500. évfordulóra készült táncosokkal, lovas szereplőkkel, csatajelenetekkel.

– A Budapest Bábszínházban a Rozi az égen című előadást 2010-ben mutatták be. Mi volt a feladata zenei munkatársként?

– Szemenyei Jani barátommal sokat dolgozunk együtt, a darabban ő volt a zeneszerző, neki segítettem a hangszerelésben, hogy olyan hangzást érjen el, amilyet szeretne. Az általa írt darabok nagy részében – valamilyen formában – mindig jelen vagyok.

– Hogyan tud két zeneszerző együtt alkotni?

– Vannak viták. Janival több darabot írtunk közösen, most is három projekten dolgozunk egyszerre, és nem mindig értünk egyet. Mégis jó páros vagyunk. Ezekről a darabokról még nem beszélhetek, csak annyit árulhatok el, hogy az egyik egy legendás sportoló életéről szól.

– Hogyan születnek a dalok?

– A párom, Ódor Cintia mindig azt mondja, hogy „föntről” küldik nekem a segítséget. Én sem tudom, hogy kinek köszönhető, de nagyon hálás vagyok érte. A számítógépes hangszerelést meg lehet tanulni, idő és kitartás kérdése. Viszont jó dallamokat, jó ívű dalokat írni és a darabon belül végigvezetni a zenei dramaturgiát, ahhoz tényleg olyan érzék kell, melyet nem tudok nevén nevezni.

– Kinek az ötlete volt, hogy egy ókori történetet történelmi musicalben elevenítsenek meg?

– Felhívott a Nemzeti Lovas Színház vezetője, hogy Gladiátor címmel szeretne velem egy musicalt íratni, amelyhez szövegírót is választhatok magamnak. Galambos Attilával már több popdalnál dolgoztunk együtt, ismertem a munkásságát, tudtam, hogy nagyon jó író, dramaturg, ráadásul műfordító is. Dalt kétféleképpen lehet írni. Vagy a megadott szövegre, vagy először a dallam születik meg, amelyet – ahogy mondani szoktuk – kamuangollal feléneklek, aztán a szótagszám alapján elkészül a dallam és a magyar szöveg. Lőrincz Andinak – a Hófehérke szövegírójának – kamuangollal énekeltem fel, Galambos Attilának viszont lekottáztam a dalt, mert ő azt szereti. A Gladiátor nagyon komoly produkció lett, a Papp László Budapest Sportarénában két nap alatt 14 ezer ember látta. Sasvári Sándor játszotta Diocletianus császárt, Pintér Tibor Roricot, a gladiátort, Papadimitriu Athina pedig a császárnét. Sok más ismert színészen kívül egy elefánt, negyven ló és nyolcvan szereplő lépett színpadra.

– Simonyi Balázs Originál Láger című rövidfilmje édes-bús történet arról, hogy a nyolcvanas években hogyan alapít zenekart négy srác. A dobos fiú volt az egyetlen filmszerepe?

– Nem, több rövidfilmben és kisebb sorozatban is játszottam. Az Originál Lágert Super 8-as anyagra forgattuk, amelyet Balázs még egy diákfesztiválon nyert. Szemenyi Jani is a zenekar tagja volt, a filmbe is írtunk együtt néhány dallamot.

– Milyen hangszeren játszik?

– Gitáron, zongorán, dobon és néhány fúvós hangszeren, de nagyon sok „kütyüt” használok, melyek ezeket helyettesíteni tudják. Ha lenne időm, szívesen tanulnék más hangszeren is, de a számítógépes hangszereléshez ez is elég.

– Cégeknek és zenészeknek is rendezett már videóklipeket, valamint rendszeresen részt vesz reklámok és rádióspotok szinkronizálásban, szerkesztésében. Milyen esetben vállalja el a producer szerepét?

– Mindenki dobálózik ezzel a szóval, sokan így írják ki magukat, pedig az a producer, aki a produkciót megálmodja, és az elejétől végigviszi úgy, hogy nemcsak a munkáját, a saját pénzét is beleteszi. A párom, Cinti is énekesnő, de az utóbbi négy évben nem lépett fel, otthon maradt a négy- és a kétéves lányunkkal. Szeretnék gyereklemezt írni, amellyel sok helyen bemutatkozhatna az országban. Örülnék, ha neki is lenne sikerélménye, hiszen csodálatos hangja van. Én így tudom támogatni. Otthon, Halásztelken van egy szuper stúdióm, ott szoktam dolgozni. Társproducerként főleg a saját munkáimba szálltam be, most Cinti lemezébe és zenekarába kell majd pénzt fektetnünk.

Lobbizni kell

– A zenélésből, zeneszerzésből meg lehet élni?

– Régebben az anyagi nehézségek miatt többször eszembe jutott, hogy hagyom az egészet, és választok valamilyen civil munkát, de örülök, hogy kitartottam. A zenészek nyolcvan százaléka nem tud csak a zenéből megélni. Lobbizni kell, mint minden saját vállalkozásnál. Nem árt, ha a szakmán belül ismerik az embert, főleg, ha elismerik. Vannak olyan darabjaim, melyeket még nem mutattak be, s mivel nekem nincs időm turtéztatni őket, felhívtam több színházat, és felajánlottam a színpadi felhasználási jogot. Némelyikhez még díszletet is tudok adni. Szerencsére sok helyen mondták, hogy szívesen játszanák a darabjaimat.

– Továbbadja a tudását?

– Igen, főleg olyan fiatalok járnak hozzám, akik zeneszerzéssel akarnak foglalkozni, vagy producerek szeretnének lenni.

– Hogy lehet zeneszerzést tanítani?

– Mint a matekot vagy bármi mást. A lényeg, hogy a zeneszerzésen belül azt a stílust tanítsam meg, amelyet a növendék szeretne, esélyt hagyva arra is, hogy bizonyos dolgokra magától jöjjön rá.

– Miként jutott el oda, hogy a Papp László Budapest Sportarénában megrendezhette a Hófehérke családi musicalt?

– A Concert Europe cég külföldi sztárokat hoz Magyarországra, szeptemberben például Ricky Martint. Megkérdezték, nincs-e egy olyan darabom, amelyet egy turnéra megkaphatnának tőlem, és felkértek, hogy írjak egy új musicalt nekik. Azt is én rendezem, Lőrincz Andrea pedig a szövegkönyvért felel, de arról a darabról még tényleg nem beszélhetek. A Hófehérke rendezését félve vállaltam el, kellett hozzá bátorság, de nem bántam meg.

Családi musical

– Év végéig még hat városban játsszák a családi musicalt. Két évvel ezelőtt már színpadra állították a darabot Hófehér és a hét törpe címmel. Mi a különbség a két előadás között?

– Az utóbbi a Nemzeti Lovas Színház számára készült, így hát tele van lovas jelenettel, a törpék is pónin jönnek-mennek, és a szövegben is sok minden utal az állatokra. A Hófehérke sztárszereposztással országos turnéra készült. Egyik sem a klasszikus történet. A nemrég bemutatott Hófehérke előadásban a Tükör meséli el a nézőknek, hogy miért lett gonosz a Királynő, ki a Bányafőnök, milyen az élet Tükörországban, miért félelmetes az U–U sereg, és mi az az Álomcsók. Kicsit modernizáltuk a történetet, de hagyjuk szárnyalni a gyerekek fantáziáját is. A LED falon megjelennek a szereplők, sőt le is jönnek onnan. Úgy rendeztem meg a darabot, hogy édes legyen a gyerekeknek, és szórakoztató az idősebbeknek.

– Halmozta a feladatokat, nemcsak a rendezést és a zeneszerzést vállalta magára.

– Én voltam a korrepetitor és a hangmérnök is. Közben áprilistól a Kincsem című családi musicallel is elkezdtem foglalkozni. Májusig öt dalt írtam meg, júniusig pedig a maradék tizenötöt. Augusztusban mutattuk be Mórahalmon. A szereplők neve ugyanaz, mint Herendi Gábor filmjében, de sok mindent átírtunk a Nemzeti Lovas Színház színészei számára. A történet tele van drámával és persze szórakoztató jelenettel. Közben már dolgozom a következő musicalen, amely egy ismert rajzfilm adaptációja.

– Mikor alszik?

– Ritkán. Hozzászoktam, mióta lányaim vannak. Aki úgy gondolja, hogy volt fáradt, mielőtt megszülettek a gyerekei, az téved. Ahhoz képest a zeneszerzés szórakozás.

– Sikeres embernek tartja magát?

– Csak azért merem kimondani, hogy az vagyok, mert azt csinálhatom, azzal foglalkozom, amit szeretek. Most már talán boldogulok is belőle. Azért a két gyerek nagyban hozzájárult, hogy komolyan vegyem a munkám és az életet.

– A lányaiban a zene szeretetén kívül a tehetséget is látja?

– Abszolút. Ha énekelek nekik valamit – mindegy, hogy milyen hangnemben kezdem el –, abban folytatják. Tökéletesen. Reméljük, hogy tehetséges zenész lesz belőlük, mert nagyon szép szakma.