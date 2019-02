Tilos a malac

Szarvasgomba – Magyarországon még nincs piaca – A klímaváltozás a termesztést is korlátozhatja

Akár kétszázezer forintot is elkérnek a fűszerként használt szarvasgomba kilójáért. Azért ilyen drága, mert az erdőkben a képzett kutyákkal járó szarvasgombavadászok már néhány dekás zsákmánynak is örülnek. Sokan viszont engedély nélkül gyűjtik.

Kapitális méretű, 1040 grammos isztriai szarvasgombát talált egy gombász tavaly decemberben Baranya megye egyik erdejében. Ez volt a Magyarországon valaha előkerült legnagyobb példány. A korábbi rekordot a 2016-ban, szintén Baranya megyében lelt 600 grammos óriás tartotta. A világ legdrágább gombafajának számító isztriai szarvasgomba a mediterrán térségben terjedt el. Első példányait 1998-ban találták meg hazánkban, és azóta is gyűjthető – változó sikerrel. Az abszolút magyar gigász a 2014-ben kiemelt 1280 grammos nyári szarvasgomba.

Alíz, a zsemleszínű labrador 2012-ben került Lencsés Imréhez. A gasztronómiához vonzódó férfi az interneten talált kutyakiképzőt, miközben maga is megtanult minden megtanulhatót. Első két szezonját a Jászságban töltötte, majd a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel szerződött. A budai hegyekben kétszáz hektáron egyedül ő gombászhat, a Dunántúlra is van engedélye, de az ottani több ezer hektáron másokkal osztozik. A csapat Sailorral, a jobb szemére vak fekete labradorral egészült ki. A munkamegosztás alapján Alíz a felfedező, Sailor pedig kikaparja a kincset.

– Tíz éve másként nézett ki ez az erdő. Akkoriban egy-egy túra alatt a saját szükségletet meghaladó mennyiségű szarvasgombát találtak a kutyák, manapság pedig sok ember kutyasétáltatást mímelve egymás elől szedi össze az ínyencséget – ecseteli a helyzetet Lencsés Imre.

Két kutyával tapossuk a havat annak reményé-ben, hogy zsákmányra lelünk. A gombavadász elárulja, sokszor olyan helyről kerül elő a csemege, ahol az ember nem is feltételezné. Közel a sétautakhoz, a talajtörésekhez, a vízmosásokhoz, a partoldalakhoz, de a bolygatott és sértetlen részek találkozása is gyakorta ad gombát. Bolygatott részt mi is látunk. A frissen esett hó közepén feltúrt avar, odébb tolt faágak – vaddisznó járt előttünk pár órával. Ez a vadállat is kedveli a gombát. Jobbak az esélyei, hiszen otthon van.

A szarvasgomba sokféle föld alatti gomba gyűjtőneve. Szimbiózisban él a gazdanövénnyel, az erdei fák gyökereivel. Általában öt-húsz centiméter mélyen bújik meg a talajban, de Lencsés Imre talált már hetven centiméter mélyen is.

A kutyák széljárástól függően akár hatvan-nyolcvan méterről kiszagolják a gombát, de általában öt-tíz méteres távolságon belüli a találat. A 2012 nyarán megjelent rendelet alapján hazánkban szarvasgomba-ismeretekből levizsgázott ember legfeljebb két, szintén vizsgázott kutyával gyűjthet gombát az erdő tulajdonosának, kezelőjének írásos engedélyével. Ebben a körben nincs benne a malac, azaz ilyen jószággal nem kereshető a csemege.

– Elképzelhető, hogy valaki mégis próbálkozik, bár én nem tudok ilyenről. Nagyjából hatszáz ember vizsgázott le az országban – tájékoztat Lencsés Imre, akinek feltett szándéka, hogy a szarvasgombászatból él meg. Minden lehetséges helyen népszerűsíti ezt a különlegességet – legutóbb a CNN hírcsatorna Budapestet bemutató filmjében beszélt róla.

A szarvasgombát csak éretten, óvatosan szabad kiemelni a földből, különben a gombafonalak elszakadnak, és később sokkal kevesebb gomba terem. Magánerdőben és állami erdőben is a tulajdonos vagy az erdőgazdálkodó írásbeli hozzájárulása szükséges a gyűjtéshez, már egy darabhoz is. Védett területen a gyűjtés a természetvédelmi hatóság külön engedélyéhez is kötött.

Nem mindenki tartja be a szabályokat. A füzesabonyi ügyészség tavaly öt emberrel szemben emelt vádat, ők 2017 nyarán illegálisan gyűjtöttek szarvasgombát más erdejében. A három férfi és két nő három kutyával Kisújszállás környékére indult szarvasgombát keresni, de csak egyiküknek volt engedélye. A begyűjtött terméssel hazafelé indulva egyikük felvetette, nézzenek szét Besenyőtelek környékén. A társaság azonban nem tudta, hogy Besenyőteleken a szarvasgombagyűjtésre kizárólagosan jogosult személy vadkamerákat szereltetett, és azok nemcsak rögzítették a vádlottak ténykedését, hanem értesítették is a tulajdonost. Ő kihívta a rendőrséget, a gombát, a kereséshez használt eszközöket és a kutyákat a helyszínen lefoglalták.

– Öt gramm alatti gombát nem viszünk el az erdőből – figyelmeztet Lencsés Imre, aki szerint a nyári tovább eltartható, mint a téli, de legtovább a nagyspórás szarvasgomba bírja a raktározást. A gyűjtő tapasztalata, hogy Magyarországon még nincs piaca, az előkelő vendéglők felveszik a kínálatukba, de a lakosság zöme azt sem tudja, hogy fűszergombáról van szó. Csak annyit tud róla, hogy nagyon drága.

Ebben az időszakban a téli szarvasgomba vihető piacra, az első osztályú termék kilónkénti ára 200 ezer forint (plusz áfa). Ez az ár borsosnak tűnik – itthon az is –, de ennél több pénzt sem sajnálnak külföldön. Egy 850 grammos fehér szarvasgombát 75 ezer euróért, átszámítva 23,4 millió forintért vásárolt meg egy hongkongi vendéglős egy 2017-es olaszországi árverésen.

A hónapok óta tartó szárazság miatt Olaszországban 2017-ben nagyon visszaesett a szarvasgombatermés, az egekbe szöktek az árak. Az értékesebb fehér szarvasgomba kilójáért hatezer eurót (1,87 millió forint) is elkértek a korábbi három-négyezer euró helyett, bár a kevésbé exkluzív fekete szarvasgomba már akár ötszáz euróért (160 ezer forint) is kapható volt.

– Hazánk területének harmada alkalmas szarvasgomba-termesztésre, ennek ellenére nagyjából talán száz család foglalkozik vele. Sokakat elriaszt, hogy hektáronként öt-hét millió forintos beruházás, és csak hat-hét év múlva kezd jövedelmet termelni. Igaz, akkor olyan ütemben emelkedik a termésmennyiség, hogy az első gombák megjelenése utáni ötödik-hatodik évben megtermelheti a beruházás költségét. A szarvasgomba azért is vált ki sokakban idegenkedést, mert elérhetetlen luxuscikként tekintenek rá, ugyanakkor Franciaországban és ma már Spanyolországban is bevált vidékfejlesztési eszköz – avat be a részletekbe Csorbainé Gógán Andrea, a Szarvasgomba-termesztők Országos Egyesületének titkára.

Az évente begyűjtött 25-35 tonna szarvasgomba 99 százaléka természetes élőhelyeken, erdőkben terem. A rendszerváltás utáni első ültetvényeket 15 éve telepítették, számuk lassanként növekszik, becslések szerint még mindig nem haladja meg a száz hektárt. Összehasonlításul: Spanyolországban évente 1500 hektárral nő az ültetvények nagysága. – A gomba 95 százaléka külföldön talál gazdára, a hazai piac még kicsi, de egyre nagyobb az érdeklődés. Drága, ha a kilónkénti árát nézzük, de egy öt dekagrammos darab bőven elegendő egy négyfős családnak. A szarvasgomba fűszer, tehát minden tévhittel ellentétben nem alkalmas rántott gombának vagy gombapörköltnek – tájékoztat Csorbainé Gógán Andrea.

A skóciai Stirlingi Egyetem kutatása szerint hamarosan vége a szép időknek, és a a jól jövedelmező szarvasgomba-termesztés a század végére a klímaváltozás miatt eltűnhet, jobb esetben hetven-nyolcvan százalékkal eshet vissza. Viszont ha a klímaváltozást kísérő egyéb tényezőket, például az erdőtüzeket is figyelembe vesszük, a hanyatlás hamarabb megtörténik.

– A klímaváltozás biztosan hatással lesz a vadon termő gombák mennyiségére, ahogy a túlgyűjtés is kimerítheti a természetes élőhelyeket. Ezért lesz egyre nagyobb jelentőségük az ültetvényeknek és a speciálisan erre a célra létrehozott, földalattigomba-termő erdőknek – mondja Csorbainé Gógán Andrea.

Aki kedvet kapott a szarvasgombához, legyen óvatos! Akad, aki mások tájékozatlanságát kihasználva akar sok pénzt keresni. Nagyon drága gombát csak akkor vegyünk, ha ismerjük az eladót is és a gombát is! Az első osztályú szarvasgomba friss, kemény és illatos, felszíne ép. A fekete színű gombán keressünk apró sérülést, ahol látszik a belseje! Az éretlen gomba belül teljesen fehér, az érettben barna vagy szürke csíkokban látszanak a spórák. Az édes homoki szarvasgomba csak hazánkban fordul elő. A nyári gombát a főtt kukoricához, a nagyspórást a fokhagymához szokták hasonlítani. A szarvasgombát tálalásakor szeletelik vagy reszelik az ételre. Ötven Celsius-fok fölé nem szabad melegíteni, mert elveszti illatát, különleges zamatát.

– Mi lenne, ha találnánk egy félkilós példányt? – kérdezem Lencsés Imrét, aki azt mondja, először kiugrana a bőréből, mert a legnagyobb, amit eddig talált, harmincdekás volt. A most gyűjthető téli gombából a négydekás példány is nagynak számít. Ha előkerülne egy gigantikus darab, értesítené a vevőit – pillanatok alatt elkelne.

Két órán át keressük a téli szarvasgombát, de csak néhány apróbb, fagyott darabot kotor elő Sailor. Némelyik éretlen, összsúlyuk nem éri el a két dekát. Alíz nem hajlandó dolgozni, rohangál, hempereg a hóban. Jutalomfalatot azért ő is kap.