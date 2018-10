Teknőstámadás

Idén harmadszor voltunk nyaralni, legutóbb a török tengerparton. A szállás, az ellátás tökéletes, kevés hely van a földön, ahol az ár-érték arány ennél kedvezőbb volna. A szállók minden elképzelhető luxussal el vannak látva.

Abban a szállodában, ahol voltunk, jó pár úszómedence mellett teniszpálya, jakuzzi, vidámpark és sok egyéb lehetőség is a turisták rendelkezésére állt. Az étteremben mintegy ötven-hatvan fajta kenyér, ugyanennyi zöldségféle és számtalan sajt és felvágott. Délben és este levesek, előételek, főételek sokasága. Több tucat torta és a térségben megtermő gyümölcsök szintén a svédasztalon. Volt olyan étterem, ahová csak kisgyerekesek ülhettek be, és volt olyan, ahová csak felnőttek, hogy a gyerekek ne zavarják őket.

A kirándulási lehetőségek kihasználásának egyetlen akadálya az elképesztő meleg volt.

A tengervíz hőmérséklete 31-32 fok, a levegőé napközben meghaladta a negyven fokot. A tengerpart homokos, ahol sok száz, árnyékban lévő nyugágy is a vendégek kényelmét szolgálta. Ilyen idilli környezetben rendszeresen úsztam a bójákkal övezett engedélyezett területen belül. A tengerben másfél-két méterre lehet lelátni, és élmény a sós tengerben az úszás, a lebegés. Évtizedek óta semmifajta veszély nem volt a turistákra nézve.

Egy alkalommal, négy-öt méterre a mólótól, miközben úsztam, óriási ütést, fájdalmat éreztem a fenekemen. Automatikusan odacsaptam, ami nagy hiba volt, mert a támadó, mint kiderült, egy hatalmas tengeri teknős, bekapta négy ujjamat, ráharapott, és szabályosan dőlt a kezemből a vér. Átkozódva partra mentem, és megkerestem a tengerparti elsősegélynyújtó helyet. A fiatalember nagyon készséges volt, bekötözött, de kiderült, hogy semmilyen idegen nyelven nem beszél.

A támadásra az egyetlen logikus válasz az volt, hogy a teknős a vízben lebegő fürdőruhámat tápláléknak nézte. Az a professzor, aki ennek a kérdéskörnek a legismertebb szakértője az USA-ban, kérte, hogy csináljanak az adott testrészről felvételt, amely bekerül az állatorvosi tankönyvekbe, mint az egyik igen ritka eset, hogy valakit megtámadott egy tengeri teknős. Budapesten az illetékes szakértő akkorát röhögött az eseten, hogy leesett a lépcsőn. Az egyik magyar ismerősöm közölte, hogy ez nyilván migráns teknős volt, és így állt bosszút rajtam a szerepléseimért. Én meg úgy éreztem, hogy óriási szerencsém volt, hogy hátulról és nem elölről kaptam a támadást.

Eddig mindig úgy gondoltam, hogy jó a kapcsolatom a teknősökkel. Harminc évvel ezelőtt ékszerteknősünk volt otthon, amely megszökött ugyan a terráriumból, és néhány napig a szekrény mögött élt, de utána előkerült.

Évekig vittem a magyar turistákat Dubrovnikba, és mindig megcsodáltuk a kikötőben lévő teknősparkot, ahol a legenda szerint az óriás teknős az egyik turista által beejtett szemüveget kihozta. Ugyanígy élveztük az óriás teknősök látványát a Seychelle-szigeteken is. Pár éve állatorvos lányom megmentett egy partra vetett teknőst a Maldív-szigeteken. Letisztította a szájüregében lévő kátrányt, és a helyiek filmet forgattak az életben maradt állatról, amelyet a lányom után Annának neveztek el.

Most, az eset után jelentkeztek a barátaim, és jókat viccelődtek velem. Az egyik közölte, hogy nyilvánvalóan olyan büdös voltam, hogy ezt még a teknős sem tudta elviselni, a másik, hogy nálam hülyébb csak egy turista volt az Indiai-óceán egyik szigetén, aki benyúlt egy üregbe, ahol egy muréna lakott, mire az összeharapdálta az illető kezét. Erre a turista a másik kezével is odakapott. Másnap már úgy jelent meg a tengerparton, hogy mindkét keze be volt kötözve.

A támadás után mindenesetre elővettem régi, ócska fürdőruhámat, amely leginkább a hatvanas évek fecskenadrágjaira hasonlít, és ettől kezdve rám sem hederítettek a teknősök. A tengerparton egyébként több helyen is elkerítettek területeket, ahol a teknősök rakták le tojásaikat. Ezek egy részét láttuk kikelni. Csodálatos élmény, amikor a pici állatok megindulnak a tenger felé.

Időközben történt néhány más „apróság” is Törökországban. Erdoğan lett a sok tíz milliárd dollárt érő török vagyonkezelő holding elnöke, és az elnökség tagja az a pénzügyminiszter is, aki az államfő veje.

Újra kiéleződtek a térségben az államok közötti politikai ellentétek. A Szíria jövőjéről rendezett teheráni tanácskozáson az orosz és az iráni államfő a kérdés katonai megoldása mellett, míg a török államfő ellene foglalt állást. A szíriai vezetés Aszaddal az élen abban érdekelt, hogy Szíria északnyugati részén elfoglalja az idlibi térséget, és ezzel megszűnjön az Iszlám Állam jelenléte szír területen, valamint az egész ország felett helyreálljon a központi kormány hatalma. A török cél ezzel szemben az, hogy Szíria északi, Törökországgal határos területein ne jöjjön létre semmilyen, a török stratégiai érdekeket fenyegető kurd autonómia. Ennek megfelelően a törökök továbbra is támogatják a határ térségében, szír területen lévő törökbarát erőket.

Az amerikai szankciók hatására mélyrepülésbe kezdett a török líra. A török nemzeti bank húsz százalék fölé emelte a banki alapkamatot, és ez, legalábbis rövid távon, stabilizálta a török valutát.

Megállapodás született Berlin és Ankara között arról, hogy a Siemens építi meg az országban a gyorsvasút rendszerét. Ezzel a közlekedés és ennek részeként a személy- és áruforgalom új perspektívákat kap.

A török álláspont szerint az országnak szüksége van mind a legújabb amerikai harci repülőgépekre, mind a legújabb orosz rakétaelhárító rendszerekre. Hogy ez az elképzelés keresztülvihető-e, és az orosz fegyverek mennyire lesznek alkalmazhatóak a NATO rendszerén belül, erre a jövő fog választ adni.

Mindenesetre Törökországban dübörög a turizmus. Az árak olcsók, a turisták döntő része a nyaralás folyamán nem vagy csak alig hagyja el szállodáját. A luxus minden igényt kielégít, és a tenger meleg. Ez főleg azért fontos, mert az európai beltengerek jelentős része ebben a szezonban nem melegedett fel úgy, mint az elmúlt években.

A szállodaövezetekben mindenütt biztonsági emberek járőröznek. A turisták ezt látják, érzékelik, így a biztonság garantált, és senki nem érzi magát veszélyben. Ezek valóban fontos dolgok, de eltörpülnek azon kihívás mellett, hogy a fenekembe harapott egy tengeri teknős, és vérzett a kezem. Jövőre is Törökországban szeretnék nyaralni – persze teknősharapás nélkül.