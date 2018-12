Tehetségek

Ahogy múlik az idő, az embernek az az érzése, hogy az utána jövő nemzedék tagjai nem olyan tehetségesek, mint az övéi. Megnyugtathatjuk magunkat: ez nem igaz. A fenti gondolatmenet szerint az ősember volt a legrátermettebb, a leggyakorlatiasabb, az utána jövő generációk mind satnyábbak voltak nemcsak fizikailag, de észjárásban is. Ne vitassuk el a tanulás, az írás és olvasás ránk gyakorolt kedvező hatásait! És a digitális jelen áldásait, amelyeket most próbálunk alkalmazni.

Le is tehetünk erről a múltba révedő érzésünkről, a mai fiatalság is legalább olyan tehetséges, mint az előző. Sőt. Lehet, hogy bizonytalan olyan tudásban, amely az idősebbek körében általános volt, de olyan képességekkel rendelkezik, amelyekről – néhány kivételtől eltekintve – nekünk fogalmunk sincs. Ráadásul vannak a fiatalabb korosztályban is olyan kiemelkedő tehetségek, akik jól megérdemelt keresetükből többet adóznak, mint egy multinacionális világcég. Ez már döfi.

Angliában arról szólnak a hírek, hogy külön-külön egy popénekes és egy focista több adót fizet, mint az amerikai kapitalizmus zászlóshajójaként ismert Amazon csomagküldő vagy a Starbucks kávézószolgáltatás. Először is lehetséges, hogy a fiatalok olyan hatalmas pénzt kerestek, amelyben a Nagy-Britanniában is tevékenykedő amerikai cégek álmukban sem reménykedtek. Ennek kicsi az esélye, de nézzünk utána! Ed Sheeran énekesről és N’Golo Kanté futballistáról van szó.

A maga terepén mindkét 27 éves fiatal igencsak jól meg van fizetve. Sheeran tavaly dalaiból, lemezeladásaiból és előadókörútjából 27 millió fontot zsebelt be. A világbajnok francia focista, Kanté a közelmúltban írta alá a Chelsea labdarúgóklubbal szerződése meghosszabbítását. A Chelsea ennyit még nem fizetett focistának, évi 15 millió fontot, nagyjából 5,6 milliárd forintot fog keresni a fáradhatatlan középpályás. Ha csere, ha sérült, ez az összeg mindenképp jár neki.

Ezek adózás előtti bevételek, bizony szép kis részt lehasít ebből a brit állam. Sheeran tavalyi keresetéből 5,29 millió fontot, míg Kanté 6,7 milliót lesz kénytelen átutalni az adóhivatalnak, legalábbis ezt számolta ki a Daily Mirror szigetországi napilap. De még így is marad a franciának évi hárommilliárd forintnyi pénze. Ráadásul Kantéra ráégett a „becsületes focista” címkéje, amelyet a stadionok környékén nehéz lesz levakarni. Az utolsó pillanatban elutasította a PSG, a francia klub ajánlatát, mert az az adóparadicsomként számontartott csatorna-szigeteki machinációval akart még több pénzt adni a focistának. Ő inkább fizet több adót, mint olyan meghurcoltatásokon kelljen átmennie, mint Messinek és Ronaldónak!

Tekintsük át, hogy csupán Nagy-Britanniában milyen bevételei voltak tavaly a két amerikai cégnek! Az Amazon kétmilliárd fontos forgalom után 89 millió profitot termelt, ez után fizetett 4,5 millió fontos adót. A Starbucks forgalma jóval alacsonyabb, 162 millió font volt, 3,3 millió fonttal járult hozzá a brit költségvetéshez. A bizarr számsorokat lehet így és úgy csavargatni, az azonban biztos, hogy adózásban példát vehetnének a multik a két fiataltól.

Korántsem állítjuk, hogy az amerikaiak törvénytelenséget követtek el Nagy-Britanniában vagy Európa szárazföldi részén. Minden legális, hiszen csak adóoptimalizálást hajtottak végre, ide-oda rakták és utalták a pénzt, és a végén csak ennyit kell befizetniük. A GAFA: a Google, az Apple, a Facebook és az Amazon, hozzávéve még a Microsoftot is, él a törvények adta lehetőséggel.

Hát akkor az európai szabályozást kellett volna már rég megváltoztatni, de ebben – sajnos – nincs előrejutás, az Európai Parlament minden mással foglalkozik, csak ezzel nem, így továbbra is fejőstehénnek néznek minket az óceán túlpartjáról. Mi gyártjuk a világslágereket, adjuk a fantasztikus passzokat, másfajta tehetséggel ellátott fiatal fiúk és lányok meg bezsebelik a hasznot.