Takarodó

Két banánjelmezes svéd fiatalember a vállán viszi félmeztelen, lófejmaszkot viselő társát, miközben találkoznak egy légikísérőnek öltözött, jódlizni próbáló brit vőlegénnyel? Mi az? Ön nyert: átlagos péntek este a Király utcában, ahol a legénybúcsú-turizmus soha nem látott magasságokig vagy inkább mélységekig jutott. A természetes környezetükből kiszakadt egyedek lehetetlent nem ismerve dúlják fel a kerület utcáit. Ordibálnak, autókon ugrálnak, és nyilvános vécének használják a kapualjakat.

De lesz-e ez így se? Február 18-án népszavazás dönt a budapesti belső-erzsébetvárosi vendéglátóegységek nyitvatartásáról. A kérdés az: leoltsa-e a villanyt éjfélkor a bulinegyed öt-hatszáz szórakozóhelye? Igen ám, csakhogy a 42 millió forintos népszavazás nem kötelezi semmire az önkormányzatot, így az egész csupán közvélemény-kutatás, amelynek végeredményétől függetlenül nem lehet megspórolni, hogy tegyenek valamit a lakók nyugalmáért.

A kétezres évekre ez a városrész lett Budapest egyik leglepusztultabb vidéke, aztán sorra megnyíltak a mára kultikussá vált romkocsmák. Ezekből fejlődtek mára azok a színvonalasabb szórakozóhelyek, amelyeket a gazdasági válságot követően felfedeztek maguknak az olcsó sörre szomjas nyugat-európai fiatalok.

A most zajosnak és kaotikusnak bélyegzett negyedet 15 évvel ezelőtt jobban belengte a bűz, szabadon űzhették az ipart a prostik és a drogkereskedők. Ha pedig még korábbra, a múlt század elejére, Krúdyig tekintünk vissza, a pesti éjszaka az 1910-es években igazán vad hely volt: a Dob, az Akácfa, a Dohány és a Hársfa utcában bordélyházak működtek, de voltak ópiumbarlangok és legendás körúti kávéházak is. A környék tehát már bőven a nagyszüleink előtt fortyogó vigalmi negyed volt, amelyet nemcsak visszakaptunk, de most általa kürtölhetjük világgá Budapest, sőt egész Magyarország hírét.

Ma a közbiztonság minden korábbinál jobb, a rendőrök folyamatosan járőröznek. A lakásállományba többmilliárdos magántőke áramlott, rengeteg homlokzatot, tetőteret és üzlethelyiséget újítottak fel. Az egykor lepusztult Belső-Erzsébetváros virágzik, kortárs magyar dizájnboltok, cukrászdák nyíltak, az utcák megszépültek. A hetvenezer lakosú Erzsébetvárosban munkahelyek ezreit adja a bulinegyed közvetlenül, közvetve pedig az egész ország turizmusát katalizálja a fürdőktől a légitársaságokon át a szállodákig. Vajon mennyi kiesést okozna a korai pizsamahúzás?

A szezon egész évben tart, hétvégente 150-200 ezer vendég fordul meg a negyedben, melynek állandó lakossága mindössze hat-hétezer. Ezzel szemben a VII. kerületi lakásárak öt év alatt több mint a kétszeresükre nőttek, így aki számára elviselhetetlen a sok ordibáló, lófejmaszkos brit legénybúcsús turista, háborgás helyett akár előnyt is kovácsolhatna az egészből.

A pihenésre való jog viszont valóban alapjog, a tiszteletben tartatása nem népszavazás, hanem normális csendrendelet kérdése. Rá kellene kényszeríteni a helyekre, hogy hallgattassák el az utcán dajdajozó vendégeiket, és ne csak a jelenleg divatos ,,lécci, menjetek már arrébb pár méterrel!” odaszólás hangozzon el ezredszerre az életunt biztonsági őrtől, aki az utcára tereli a cigiző népeket, hogy ne a hely bejárata előtt ácsorogjanak.

És vajon a csendre és retorziókra intő, többnyelvű (!) táblák nélkül miért csodálkozunk, ha a külföldi turisták nem tartják be a szabályokat? A forgalom zöme este tíz és hajnali két óra között zajlik, ezért a problémát csendrendelet helyett inkább megerősített rendőri jelenléttel, a zajhatár betartatásával, rendszeres takarítással és ingyenes vécék biztosításával lenne célszerű megoldani. A kiadásokat lehetne fedezni az utcai üvöltözés, közterületen való ivás és vizelés miatt kiszabott büntetésekből és a vendéglátóhelyekre kiszabott extra adóból.

A jó magyar ,,tilcsákbe” attitűd és házmester-mentalitás persze megnehezíti a célzott, korrekt átszervezést. Nem nálunk szálltak meg ugyanis először városrészt a bulituristák, és innen másolhatunk megoldásokat. Berlin például több mint 300 millió forintot adott szigetelésre, hogy békében lehessen bulizni és aludni is. Mivel a panaszkodó lakók miatt 2011 és 2015 között 170 klubot kellett bezárni, a városvezetés egymillió eurót különített el a problémás klubok és a környékükön lévő lakások hangszigetelésére. Így megmaradt a város lüktetése, amely egyben komoly vonzereje is.

A londoni városvezetés ennél is radikálisabban állt be a klubjai mögé: rátolták a felelősséget az ingatlanfejlesztőkre. Az angolok nem akarják elveszíteni a zenetörténelmi jelentőségű szórakozóhelyeiket, amelyek mellett a befektetők sokszor olcsón vették meg a telket, ahová társasházat építettek. Beköltöztek a lakók, akiket persze elkezdett zavarni a zaj. Pár feljelentés, és lakat került a szórakozóhelyre. Ma már azonban csak úgy adnak ki építési engedélyt, ha a befektető vállalja, hogy szigetelést biztosít, amellyel boldogan lehet élni akkor is, ha történetesen egy reggelig dübörgő technoklub működik a szomszédban. Az indok nem más, mint a klubok kulturális, közösségi és gazdasági szerepének felismerése.

Bicikli-, antik- és dizájnvásárok, ökopiac, minden este élő zene és közösségi kert: ez is a bulinegyed. Budapesten számos olyan közösségi helyként is funkcionáló, éjszaka is nyitva tartó létesítmény van, amely nélkülözhetetlen része a negyed pezsgő kulturális életének. A turisták sem egyformák, hiszen a többség civilizáltan viselkedik. A homogén csendrendelet sosem vált be, akárhol alkalmazták. Végül mindig visszavonták. Ha ugyanis a helyek egyszerre zárnak be, akkor a vendégsereg is egyszerre tódul az utcára, és esze ágában sem lesz hazamenni. Az utca olyan lesz, mint a Sziget Fesztivál.

Ez tehát komplex, társadalmi-kulturális-gazdasági-turisztikai kérdés, a demokrácia és a sikeres együttélés megteremtése pedig nem arról szól, hogy két csoportra osztjuk a társadalmat, majd népszavazással szimplán ráerőszakoljuk az egyik fél akaratát a másikra, mert a végén még csak a szakadt műanyag lófej marad a Kazinczy utca levizelt járdáján.