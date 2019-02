Szívás

USA – Legális lesz a füves cigaretta?

Fél évszázada beszélik, hogy a legnagyobb dohánygyártó cégek füves cigaretta bevezetésére készülnek. Ám most úgy tűnik, hogy valósággá válhat az elképzelés, mert az Egyesült Államokban „ijesztő módon” visszaesett a hagyományos cigaretta eladása, így „sürgősen” ki kell valamit találni a dohánypiac felpezsdítésére. Ehhez zöld jelzést adhat, hogy néhány államban szabaddá vált a marihuána árusítása, így minden bizonnyal további államok is követik a példát, amely hozzájárulhat a cigarettatérkép átrajzolásához.

A lehetőségre már le is csapott a Marlboro cigarettát is gyártó Altria Group, amely bekebelezi az orvosi marihuánát, azaz a cannabist előállító kanadai céget, a Cronost. Ugyan már korábban is lehetett hallani pletykaszinten a fúzióról, ám most a cigarettakonszern 1,8 milliárd dollárt bele is tolt az üzletbe. Az Altria ezzel a befektetéssel 45 százalékos tulajdonos lett a Cronosnál, sőt az arány a következő öt évben 55 százalékosra is nőhet – számolt be a különleges és első hallásra bizarr tranzakcióról a Reuters. A bejelentés után a konszern részvényárfolyama rögtön 11 százalékkal erősödött, míg a Cronos-papírok 31,6 százalékkal értek többet. Nem utolsósorban a dohánycég előszeretettel és kellő érzékkel csap le a különleges lehetőségekre, így szálltak be pár éve az elektromoscigaretta-bizniszbe is.

A „rekreációs” céllal fogyasztott marihuána legalizációja a piac más szereplőinek fantáziáját is megmozgatta. Hírügynökségi jelentések szerint a Cronos akvizíciója a hagyományos dohánygyártók és a marihuánaágazat közeledésé-ben fontos állomást jelentene. Ezért a mindennapi fogyasztási cikkeket előállító cégek is aktívan keresik a felfutó marihuánaszektor kínálta új befektetési lehetőségeket. Például a Constellation Brands a nyáron 3,8 milliárd dollárt fektetett be egy másik kanadai cannabisvállalatba, míg a Coca-Cola szeptemberben jelentette be, hogy szoros figyelemmel kíséri a cannabisszektort, potenciális befektetési lehetőségeket keresve.

A legalizációt engedélyező tagállamoknak továbbra sem a fű lesz a fő bevételi forrás, de a kis pénz is pénz. Már ha kis pénznek lehet nevezni 350 millió dollárt. Ennyi adóbevétel gyűlt be két tagállamban a marihuánaeladásokból a legalizálás után: 129 millió Coloradóban, 220 millió Washingtonban. Ezek az összegek a teljes állami költségvetés egy százalékát sem teszik ki. Szintén érdekesség, hogy a marihuána termesztésével, birtoklásával és forgalmazásával kapcsolatos letartóztatások száma mindenhol visszaesett, mióta a felnőttek szabadon vásárolhatnak marihuánát.

A marihuánával való visszaélés és az ebből következő letartóztatások száma a bevezetés első időszakában 2012 és 2014 között a felére csökkent Coloradóban. Washingtonban még ennél is látványosabb a változás: 2012 és 2013 között 98 százalékos volt a visszaesés. Később egyre többen csatlakoztak a legalizációhoz: hasonló jelenség figyelhető meg Alaszkában, Oregonban is. A bűnügyi eljárások számának csökkenése több millió dollár megtakarítást jelent az igazságszolgáltatásnak is, hiszen nem kell bűnözőként kezelni több ezer fogyasztót.

Ettől függetlenül, ha jön a legális füves cigaretta vagy bármilyen más cannabist tartalmazó „rekreációs” termék, bizonyára megszaporodnak majd a tiltakozó megmozdulások is.