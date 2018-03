Személyes paparazzo

A szelfibot olyan 2015-ös! – mondják hamarosan a tinédzserek, ha megvalósul a Facebook nemrég megkapott szabadalma, amely egy folyamatosan fényképező, az embert mindenhová követő robotról szól. Kétségtelen, hogy a tükör előtti önarcképek indította őrület ma a popkultúra fotográfiájának legmeghatározóbb elemévé vált, de kérdés, mennyire biztonságos, ha egy robot veszi át tőlünk a fényképezést.

Jelenleg már közel 337 millió #selfie bejegyzés van az Instagramon, pedig a képmegosztó alkalmazás csak a szelfizés töredékét jelenti. A legaktívabb korosztályt a 18‒24 évesek alkotják (ők fényképezik az összes szelfi egyharmadát), és az egy nap során készült fényképek 30 százalékát a szelfik teszik ki.

Ez egymillió szelfit jelent naponta, a Facebookra és a Twitterre legalább három-ötször annyi kerül fel adott időtartam alatt, mint az Instagramra. Ezt a trendet szeretné a Facebook meglovagolni a most szabadalmat kapott két- vagy háromlábú robotjával, amely kijelzővel és mikrofonnal is rendelkezne, hogy a kamerával felvett pillanatokat a robot tulajdonosa rögtön akár narrálni tudja.

Egy tanulmány szerint átlagosan heti kilenc szelfit fényképez egy amerikai, így évi ötvennégy órát tölt az előlapi kamera előtt. Tévedés, hogy a kép rövidebb idő alatt készül el, mint az sms vagy chatüzenet. Ezek két-három perces elfoglaltságot jelentenek, egy szelfi azonban átlagosan öt perccel több időbe kerül, mint az írás.

Pszichológusok szerint ez holt idő, mivel a szelfiző sem megélni nem tudja az eseményeket, sem pedig beszélgetőpartnerével nem tudja tartani a kapcsolatot. Szakértők az új szabadalom kapcsán felhívják a figyelmet, hogy egyrészt mivel a robot folyamatosan fényképez, és élőben is képes videotelefonálásra, a holt idő kiküszöbölhetővé válhat, másrészt a robot biztonságosabbá teheti a szelfizést, hiszen az ember mindkét keze szabad maradna a robot használatával.

A szelfi természetes fejlődési útvonala a nyilvánvaló exhibicionizmus keltette meghökkentéstől a kényszeres kitűnésig vezetett. A mind őrültebb szelfitrendnek köszönhetően évente tízes nagyságrendben halnak meg a fényképezők szelfizés közben (többen, mint ahányan cápatámadásban). 2015 óta külön útmutató is létezik a biztonságos szelfizés szabályairól, amely kiemeli, hogy „egymillió like nem éri meg egészségének és testi épségének kockáztatását”. Ezen a problémán segíthet a Scott C. Wiley fejlesztette futurisztikus kameraman.

Viszont kérdés, tényleg egy személyes paparazzót akarunk-e magunk körül minden pillanatban. Ha pedig nem, hogyan állítjuk le? Vagy honnan tudja a robot, hogy mi az, ami számunkra Instagram-képes fényképet jelent? Persze a mesterséges intelligencia fejlődésével szinte beláthatatlan távlatok nyíltak az öntanuló algoritmusok felhasználása előtt, tehát elképzelhető, hogy a robot valóban megtanulja a szokásainkat, de mi történik, ha egyszer csak hekkertámadás áldozata lesz? Főleg úgy, hogy a személyes adatok védelme nem tartozik a Facebook legnagyobb erősségei közé.