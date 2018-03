Szaggatott nyílhegy

Hegyi-Karabah – Megbélyegzettek szülőföldje

Szülőföld és hazafiság. A fogalmak által elevenen tartott kollektív emlékezet békeidőkben könnyen kiüresedhet, ha azonban egy nemzet léte veszélyben van, akkor a szavakban megbújó ragaszkodás felerősödhet. Kevés helyen érződik ez olyan erősen, mint a Dél-Kau­kázus két nemzetét egymásnak ugrasztó, de facto független országként működő Arcah Köztársaságban, ahol a tinédzserévek után a haza feltétel nélküli megvédése következik.

A borongós idő dacára zászlóerdőbe, az örmény trikolór színeibe borítja a több­ezres tömeg Sztyepanakert főterét a februári csípős hidegben. A helyiek annak a tüntetéshullámnak a harmincadik évfordulója alkalmából gyűltek össze, amelynek következményeként az Azerbajdzsán területébe ékelődött, szinte száz százalékban örmények lakta Hegyi-Karabah autonóm köztársaság 1991. szeptember 2-án kikiáltotta függetlenségét, majd pedig a nagyhatalmak közbenjárásával 1994-ben tető alá hozott tűzszüneti megállapodás óta de facto független államként működik. Nem mellesleg a helyi vélekedés szerint a helyzetet kezelni nem tudó Szovjet­unió széthullásában is sorsdöntő szerepet játszott.

A sűrű köd fedte, kietlen hegyormok és a meredek kanyonokat összekötő szerpentinek közt felbukkanó főváros kávéházakkal és éttermekkel szegélyezett utcáin fiatalok és idősek büszkén egymásba karolva, a forradalmi hangulatot megidézve vonulnak a karabahi önmeghatározás e kiemelkedő eseményének megemlékezésére.

Az sem szegi kedvüket, hogy a nemzetközi jog szerint Azerbajdzsánhoz tartozó szülőföldjük függetlenségét – pár, hasonlóan szakadársorsú régió­tól eltekintve – a világ egyetlen ENSZ-tagállama sem ismeri el. Még Örményország sem, nyilvánvaló diplomáciai okokból. Az egymegyényi terület lakosságának nemzeti identitása azonban éppen ettől, az el nem fogadás elleni tüntető összetartástól és a mindennapok részévé váló, gyakran életeket követelő küzdelemtől szilárdult törhetetlenné. „Nincs olyan család, amely ne gyászolna a harcokban elesett rokont.

Elég vér folyt ezért a földért, mi pedig értük is és a saját jövőnkért is küzdünk tovább” – mondja a menetet vezető zászlót magasba tartó Anka, aki tanulmányai befejezése után is itt szeretne boldogulni. A tavaly megrendezett népszavazás óta a török eredetű Karabah nevet az örmény Arcahra váltó köztársaság nemzeti lobogója a múlthoz és a jövőhöz való viszonyulást jelöli egyszerre: a vörös a nemzet védelmében kiontott vért, a kék a szabadsághoz való ragaszkodást, a narancs pedig a kenyeret, a mindennapi betevőt szimbolizálja, míg a nyugat felé mutató nyílhegy az Örményországtól való jelenlegi elkülönülésre utal.











1/6 Az egyetemtől vonul a dísztér felé a fiatalok tömege. A Hegyi-Karabah függetlenségéhez elvezető tüntetés harmincadik évfordulója fontos nap a nemzeti emlékezetben 2/6 A kulturális fővárosban, Susiban csak a múlt romjai fogadják a látogatót 3/6 A laktanyában folyamatos a készenléti állapot 4/6 Készül a piacon a fűszernövényekkel töltött örmény kenyér, a zhingyalov hats 5/6 Az elnöki palota sok mindent megélt, ahogy a helyiek is 6/6 Iskolából a frontvonalra

„A nyílhegy vonala azért szaggatott, mert egyúttal az a reményünk is benne van, hogy egyszer majd egyesülhetünk az anyaországgal” – magyarázza a húszas éveiben járó Jana, mielőtt a dísztéren mulató barátai magukkal rántják az örmény „harci néptánc”, azaz a kochari gyűrűjébe.

Arcah mindennapi valósága azonban a fővárosban ünneplő tömegtől alig egyórányi, döcögős autóútra lévő Martakert településen érhető tetten. Azon, az azeri határ mellett felhúzott katonai bázison, ahol megérkezésünkkor éppen a tinédzseréveiknek búcsút mondó újoncok éneklik az örmény himnuszt büszkén felszegett fejjel a beiktatási ceremóniájuk alkalmából. A délelőtti napfényben hunyorgó, katonás rendben felsorakozó fiataloknak a laktanya parancsnoka tart lelkesítő beszédet az előttük álló feladat fontosságáról: a haza bármi áron való megvédéséről.

A deres időtől kipiruló, kissé még fáradt arcokra pedig az elhivatottság éppúgy kiül, mint a gyermeki tudatlanság. A kétéves sorkatonai szolgálat minden 18. életévét betöltő férfiú számára kötelező, de a laktanyában sétálva fiatal lányokat is látni terepszínű egyenruhában. A katonai pálya egyébként nagy társadalmi elismeréssel jár Arcahban, a laktanya egyik parancsnokának, a húszas évei közepén járó Krikornak például nagyapja és apja is a karabahi zászló alatt harcolt, így számára nem volt kérdés, hogy a kötelező szolgálat után a nemzetvédelmi egyetemen tanul tovább, hogy aztán visszatérhessen a frontvonalra.

Míg a katonai bázison jókedvűen, egymás cipőjét eldugdosva melegítenek be a fiatalok a napi gyakorlatokra, a laktanyától alig egy kilométerre található frontvonalon már dermesztően fegyelmezett hangulat és teljes harckészültség fogadja a látogatót. A lankadó figyelem itt ugyanis már könnyen életekbe kerülhet; legutóbb 2016 tavaszán kapott lángra a határvonalon egymással – körülbelül százötven méter távolságból – farkasszemet néző katonák közötti fegyveres konfliktus, az elmúlt két évtized legsúlyosabb tűzpárbaja pedig tucatnyi áldozatot szedett. „Most nyugalom van, de nem tudjuk, hogy ez meddig tart” – mondja magától értetődő természetességgel az egyik katona a falrajzokkal barátságosabbá tett lövészárok oldalának dőlve.

Hogy Arachra milyen jövő vár, senki se tudja, hiszen Azerbajdzsánnak láthatóan esze ágában sincs tágítani az 1921-ben Moszkvában lepecsételt, máig érvényben lévő párthatározattól, amelynek érelmében a régió Baku felügyelete alá tartozik, az enklávé örmény lakosai viszont határozottan elutasítják a konfliktus területi veszteségekkel járó rendezését. Jereván, természetesen, a maga eszközeivel támogatja a szakadár terület küzdelmét a fennmaradásért, azonban nincs könnyű helyzetben, Baku regionális – politikai – befolyása ugyanis a posztszovjet térségbeli infrastrukturális beruházásainak köszönhetően folyamatosan növekszik, az évtizedek óta megoldásra váró konfliktus ügyét rendezni hivatott Minszk-csoport pedig eddig nem nagyon járt eredménnyel.

Kísérőnk, az amerikai és orosz egyetemeken diplomát szerzett Gevorg szerint éppen az a baj, hogy a nagyhatalmak egyelőre nem érdekeltek energiát áldozni a konfliktus megoldására, csakhogy addig az enklávé nem tud fejlődni. „Nem könnyű befektetőket vonzani a nemzetközi közösség által el nem elismert államba, és bár nem lehetetlen, hiszen van is példa rá, valamilyen szinten mégis rá vagyunk utalva Jereván közvetítő szerepére, illetve az örmény diaszpóra segítőkész támogatására” – magyarázza a politikai elemzőként dolgozó férfi.

Ezen a helyzeten pedig a frontvonal mindkét oldalán felgyülemlett frusztráció sem segít. Az örmény apostoli ortodox egyház Arcah egyházmegyéjének érseke azonban mértani pontossággal fogalmazza meg a minden arcahi szeméből kiolvasható forgatókönyvet: „Mi nem akarunk háborút, de készen állunk a konfliktusra, ha megtámadnak minket.”

Pargev Martirosyan ellentmondást nem tűrő szavai kijózanító határozottsággal emlékeztetnek arra, hogy bár a Sztyepanakert utcáin fogócskázó gyerekek élete első pillantásra nem sokban tér el a világon, de legalábbis a Kaukázusban másutt megszokottól, Arcahban igenis hosszú ideje hadiállapot van. Az egyébként is feszült közhangulatnak pedig nyilvánvalóan az sem kedvez, hogy az áprilisi előre hozott elnökválasztásra hangoló İlham Aliyev azeri államfő nemrég az „ősi föld, Jereván” visszaadásának ígéretével csábította az urnákhoz választópolgárait az örmény oldal mély felháborodására.

Az érsek szerint mindenesetre azt nem szabad elfelejteni, hogy bár az azeri–örmény konfliktus esetében egyesek szeretnek vallásháborúról, a keresztények és a muszlimok közötti szembenállásról beszélni, ez hamis és alaptalan gyűlöletkeltés. Ennek bizonyítéka, hogy az örmény diaszpóra békében él egymás mellett a muzulmánokkal Irántól kezdve Kazahsztánon át egészen Kirgizisztánig. A konfliktus oka Arcahban tisztán politikai: a földért való küzdelem.