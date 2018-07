Stílusgyakorlatok

Fábry Sándor és drMáriás közös albuma

Szeretni fogja ezt könyvet, akiben van könnyedség, humorérzék, önirónia, ízlés és műveltség, vagyis mindaz, ami az egészséges és boldog élethez kell. Egymásra talált két tehetséges ember, drMáriás (polgári nevén Máriás Béla), a festő-író-zenész és Fábry Sándor, a humorista-dramaturg-író, és megmutatták, ők hogyan látják és milyennek lehet, kellene látni a világot. Érdemes tanulni tőlük. Mivel itt viszont mindenki megkapja a magáét, elfogult, egyoldalúan gondolkodó nézőknek és olvasóknak az Etűdök rókafűrészre és fröccsöntött szarkákra című könyv nem ajánlott.

Az albumformátumú kötetben 140 kép és mellette ugyanennyi szöveg szerepel. A képek nagyok és színesek, mondhatjuk akár, hogy harsányak, mint drMáriás képei általában, emiatt is akadhatnak, akik kétségbe vonják, művészet-e, nem inkább csak vizuális geg, amit művel. A vitát itt most nem is döntjük el, vannak érvek ellene és mellette, és kétségtelen, hogy ha ezt az albumot az örökkévalóság szemszögéből tekintjük, márpedig a művészet mégiscsak oda igyekszik, sok benne a romlandó téma.

Néró vagy Woody Allen nem egy kategória Kiszel Tündével vagy herevasaltató Berki Krisztiánnal, néhány év vagy talán hónap, és nem lesz kihez, mihez kötni e neveket, így a poént sem. Itt azonban mindegyikük kap egy oldalt. A politikusok közül Orbán Viktor többet, mondhatjuk, a legtöbbet – ő már kétségkívül történelmi figura –, de ott van Molnár Gyula is, akire három nap múlva senki sem fog emlékezni. Kétségtelen, hogy drMáriás remekül és szellemesen rajzol, e kettő pedig együtt igazi ritkaság. Ezért azután a képek megtekintése nem csupán esztétikai, hanem szellemi vagy szellemes utazás is. Mellé kapunk egy kis művészettörténetet is. Akiben van igény, nézzen utána, ki volt Arnulf Rainer, hogyan festett Malevics, és mit jelent az, hogy a Tarsoly–Kulcsár–Princz-trió képe Munch stílusában fogant!

Fábry Sándor a 140 kép mindegyike mellé írt szöveget. Hová csak egy rövidke mondatot, hová hosszabb novellát. (A leghosszabban Szijjártó Péter dunakeszi házvásárlása ihlette meg.) És felvillantja azt a briliáns szellemet, amelyért a közönsége nem múlik szeretni és követni. Van ebben a szellemben sok bölcsesség, műveltség, tapasztalat, és mindez együtt talán nem is lenne különleges, ha nem tudná az egészet megfelelően tálalni. Úgy rakni elénk, hogy értsük is, rá is ismerjünk, és ebből még olykor katarzisunk is legyen.

Fábry nem vállalt könnyű feladatot, amikor a drMáriás-képek mellé szöveget ígért. De teljesítette. Bár olykor-olykor a két alkotás – kép és szöveg – kicsit messzebbről nézegetik egymást, végeredményben azonban mindegyik külön-külön is megállja a helyét.

Végül még arról kell írni, hogy az Etűdök rókafűrészre és fröccsöntött szarkákra miért műfajteremtő vállalkozás, vagy éppen miért utánozhatatlan. Nem helyezhető be semmiféle dobozba, nem művészalbum, és nem humoros könyv, úgy kétféle, hogy egyfelé húz. Van benne négy fejezet: politikusokról, bűnözőkről, művészekről és a szeretetről. Nincs benne viszont név-, tárgy- vagy bármilyen mutató, akár egy tartalomjegyzék, amelyik segítene. Ez lehet kiadói hiba. Szép a kivitel, a tipográfia, ebbe nyilván nemcsak a festő, hanem a dizájncenteres Fábry is beleszólt. Egyszóval kezünkbe vehetünk egy könyvet, amelyik nagyon szórakoztató, szép és különleges. Ha műfajt teremtett, mint első fecskét érdemes ajánlani, ha e nyitánnyal egyben korszakot is zárt, ha megismételhetetlen, akkor azért. Jó szórakozást!

(drMáriás–Fábry Sándor: Etűdök rókafűrészre és fröccsöntött szarkára. Kossuth Kiadó, Budapest, 2018, 279 oldal. Ára: 7500 forint)