Spagetticsík

Adatgyűjtés – „Ijesztő: olyan, mintha személyesen követne valaki”

Amikor Edward Snowden 2013-ban nyilvánosságra hozta, hogy az amerikai titkosszolgálatok széles körben figyelik a hétköznapi emberek mobilhívásait és internetes tevékenységét, óriási botrány robbant ki a személyiségi jogok és az adatvédelem kontra nemzetbiztonság mezsgyéjén. A The Washington Post megírta, hogy 2013-ban a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) napi ötmilliárd telefonhelyszín-meghatározást végzett a terrorista sejtek kiszűrésére.

Snowden kapcsán a mai napig nem tisztázott, vajon hősnek vagy hazaárulónak kell-e tekinteni, de a megfigyeléseket illetően védhető a vélemény, hogy a nemzetbiztonságnak szüksége van a földrajzi tartózkodást meghatározó helyadatokra, és ez esetben a személyiségi jogok feláldozhatók millió ember testi épségének védelmében. Azonban a puszta üzleti érdekek már nehezen alapozzák meg ugyanezt.

A telefonos applikációk először térképészeti szempontok, a szolgáltatások könnyebb összekötése miatt kezdték el gyűjteni a felhasználók hely-adatait, ám hamarosan áttértek a „személyre szabott élmény” és a „szolgáltatás javítása” címszavakra. Mára minden okostelefon-használó tudja, hogy számos applikáció nem is működne helyadatok nélkül, azonban kevesen vannak tisztában azzal, hogy hány alkalmazás pontosan milyen gyakran gyűjt rólunk információt.

Az amerikai mobilanalízissel foglalkozó cég, a MightySignal szerint 2018-ban az Androiddal működő telefonokban 1200 applikáció gyűjtötte a helyadatokat és adta tovább, míg az Apple operációs rendszerében ez a szám csak 200 volt.

A francia kutatóintézet, az Exodus Privacy és a Yale Egyetem személyiségi jogokat kutató csoportja úgy találta, hogy az Android-applikációk háromnegyede adja tovább legalább egy cégnek a helyadatokat, köztük számos, a Google Play Store-­ból legtöbbször letöltött alkalmazás (például Tinder, Spotify, Uber és számos időjárás-előrejelző applikáció, köztük az egyik legnépszerűbb, a ­Weather Channel). Ezek alapján feltérképezhető, hogy az illető hol lakik, hol dolgozik, mit szeret csinálni szabadidejében, van-e hobbija, jár-e rendszeresen valamilyen orvosi kezelésre és így tovább.

A kritikusok szerint éppen ezért az orwelli 1984 nem is disztópikus jövő, hanem a 2010-es évek valósága. Ahogy Ron Wyden, Oregon szenátora fogalmazott: „A helyadatok az emberek életének legintimebb részleteit fedhetik fel, hogy volt-e valaki pszichiáternél, jár-e az anonim alkoholisták csoportjába, vagy éppen kivel randevúzik.” Ezek az információk felbecsülhetetlen értékűek sok cég számára, amelyek nem feltétlen egy applikációból szerzik be az adatokat.

Tavaly az aranyérmes az észak-karolinai Reveal Mobile lett, amely 500 applikáció fejlesztőivel van kapcsolatban. Az üzlet pedig nagy. Az amerikai BIA Advisory Services kiszámította, hogy 21 milliárd dollárt értek 2018-ban a helyalapú hirdetések, a piackutató Opimas szerint pedig ez a szám a következő két évben több mint tízszeresére fog nőni, 2020-ra már évi 250 millióról beszélhetünk majd.

A felmérések nem egyeznek pontosan, hogy egy átlagos felhasználó mobilján hányszor rögzítik a helyadatokat, nyolcezer és 14 ezer közé esnek általában a számítások. Az Android legújabb verziójában a Google pozitívumként jelezte, hogy nem állandóan történik a követés, hanem „néhányszor egy órában”. Egyes számítások szerint ez körülbelül 21 percenkénti rögzítést jelent.

A Guardian App az iOS kapcsán azt mutatta ki, hogy egyrészt egyre nő az Apple olyan alkalmazásainak száma, amelyek burkoltan gyűjtik a helyadatokat, másrészt az új Androiddal ellentétben ezt folyamatosan teszik, az applikációk állandóan küldik a felhasználók pontos GPS-koordinátáit és egyéb adatait.

Elise Lee nővérként dolgozik New Yorkban. Önként vett részt egy felmérésben, hogy kiderüljön, beazonosítható-e. Megdöbbent, amikor kiderült, hogy a helyadatok alapján még az is kiszámítható, hogy adott napon melyik műtőben tartózkodott, és ez összevetve a betegekről szerzett adatokkal félelmetes távlatokat nyithat. „Ijesztő: olyan, mintha személyesen követne valaki” – nyilatkozta a The New York ­Timesnak.

Az adatokat megvásárló cégek igyekeznek megnyugtatni felhasználóikat, hogy őket nem az egyes személyek kiléte érdekli, hanem a kiadott minta. Megjegyzik, hogy nem neveket és telefonszámokat tárolnak, hanem egy számszerű azonosítót. Ez némi ráfordítással visszafejthető az adott személyhez, de számos techcég szerint mivel túl nagy erőfeszítést igényelne, nem éri meg.

Peter Eckersley mesterségesintelligencia-szakértő ugyanakkor azt mondja, hogy hiába hivatkoznak a cégek az „anonim” adatokra, azok valójában aligha léteznek, mivel nincs még egy ember, aki ugyanott élne, ugyanoda járna dolgozni és ugyanott szórakozna. Ezek az adatok jól követhető „spagetticsíkot” rajzolnak, amely alapján bárki beazonosítható.

Nagy István informatikus szerint a rendszer azért működhet mégis sikeresen, mivel a felhasználó ingyen vehet igénybe szolgáltatásokat, és csak a reklámokat kell elviselnie első látásra. A helyadatokkal dolgozó reklámozó cégeknek pedig a hatékonyabb reklámcélzás miatt nagyon fontos, hogy kiket érnek el. Egy nógrádi zöldségesnek aligha éri meg egy soproni felhasználó mobilján megjelenni, de ha Mari néni a szomszéd utcából naponta elsétál az újonnan nyílt üzlet előtt, akkor hasznos, ha Mari néni keresztrejtvény-applikációján fut a zöldséges hirdetése.

A probléma, hogy sokan nem tudják, melyik applikáció követi őket, arról meg fogalmuk sincs, kinek a kezébe kerülnek adataik. Az általános szerződési feltételek és felhasználási útmutatók ugyan leírják, hogy az adott applikáció mit csinál, de ezt szinte senki sem olvassa el, csak megnyomja a pipát, és máris elkezdi használni az alkalmazást.

Szakértők szerint a legkevésbé etikus, amikor árfolyamkockázati alapok szerzik meg a felhasználók adatait. Ezek a kevéssé szabályozott befektetési alapok zártkörűen működnek, így komplexebb és kockázatosabb befektetési stratégiát tudnak megvalósítani, mint más vagyonkezelési megoldás. A stratégia a helyadatokhoz kapcsolódó piackutatáson alapszik, amivel a gazdag befektetők biztosabb és nagyobb nyereséget könyvelhetnek el.

Legutóbb decemberben tört ki kisebb botrány, miután kiderült, hogy az IBM érdekeltségi körébe tartozó Weather Channel árfolyamkockázati alapok számára is gyűjthetett információt. Az erről szóló pilot program már véget ért, de decemberben megváltoztak az applikáció felhasználási feltételei, amelyben megemlítik, hogy az app kereskedelmi célokkal „esetleg megoszthatja” a felhasználók helyadatait.

Jogvédő szervezetek szeretnék elérni, hogy komolyabb általános adatvédelmi szabályozás születhessen. A Facebook tavalyi adatvédelmi botrányai után az optimisták szerint lassan elérhető közelbe kerül egy hasonló szabályozás, ám a cégek lobbija még mindig nagyon erős, így a legjobb megoldás, ha minél kevesebb applikációnak engedélyezzük helyadataink követését.