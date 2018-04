Robotlincselés

Idén eddig hat baleset történt a hivatalos feljegyzések szerint Kaliforniában, melyben önvezető jármű is érintett volt, és ezek közül két esetben az emberi szereplő szándékosan mehetett neki az algoritmus vezérelte járműnek. Januárban egy gyalogos rohant át az utcán San Franciscóban, hogy egy éppen utasokra váró, mozdulatlan önvezető autó előtt üvöltözni kezdjen, majd megütötte a jármű lökhárítóját. Pár héttel később egy taxisofőr szállt ki az autójából, szintén San Franciscóban, odasétált egy másik ilyen autóhoz, és jól behúzott a szélvédőnek.

Megszaporodtak a robotok elleni támadások a világ újító szellemű techfővárosában. Decemberben egy állatmenhelynek kellett nyugdíjaznia biztonsági őr robotját, mert a környéken élők kiborultak tőle: ismeretlen tettesek elrabolták, majd barbecue-szószt öntöttek a szenzoraira. A menhely tulajdonosa a támadást a közeli hajléktalanszálló lakóira igyekezett rátolni, de ezzel leginkább felháborodást és rengeteg fenyegetést generált, ráadásul a város is jelezte, hogy engedély nélkül engedték ki az őrrobotot közutakra, így végül inkább visszaküldték azt a gyártónak.

Az emberek több fronton is támadást indítottak az egyre többször felbukkanó robotok ellen, egyesek megadóztatnák őket, San Francisco vezetősége pedig úgy döntött, hogy korlátozó intézkedéseket vezetnek be. Az utak szélén haladó szállítórobotok a jövőben csak öt kilométer/órás sebességgel haladhatnak, és kötelező lesz egy emberi irányítónak is a közelben lenni. Egyszerre maximum kilenc szállítórobotot lehet majd tesztelni a városban, jelentősen lecsökkentve így a különféle start­upok által a városra eresztett gépek számát. Közben az Uber önvezető kamionjai megkezdték a tesztteherszállítást Arizona államban…

A techforradalom felfalja a gyermekeit: nem ez az első eset, hogy a Szilícium-völgy saját szülöttjét otthon fogadják a legrosszabbul. San Francisco például korán fellépett már az Air­bnb ellen is, amit aztán idővel sok város követett, mert látták, hogy tönkrevágja az albérletpiacot – arról persze nem is beszélve, hogy már azt sem tudjuk, ki lakik a szomszédban. Tavaly száztizenhat robotikában és mesterséges intelligenciában jártas tudós, köztük a teslás, Space-X-es, nem annyira szívbajos Elon Muskkal együtt kért segítséget a „gyilkos robotok ellen”.

Annyira megijedtek a mesterséges intelligencia képességeitől, hogy nyílt levélben az ENSZ-hez fordultak, és a halálos önjáró fegyverek betiltását kérték a világszervezettől. Ezek közé azokat a drónokat, autonóm gépfegyvereket és tankokat sorolták be, amelyeket mesterséges intelligencia vezérel. Musk a napokban kijelentette: a mesterséges intelligencia sokkal veszélyesebb, mint a nukleáris fegyverek, hacsak nem tanuljuk meg, hogyan lehet elkerülni a lehetséges kockázatokat.

A vezető cégek sorban nyitnak a mesterséges intelligencia felé, hiszen a társadalom elhagyta az iparosodás korszakát, és eljutott a tudáson alapuló digitalizálásig. Ennek tapogatja most a határait, tesztelgeti a lehetőségeit.

Groteszk, hogy a startupperek Mekkájában egy állatmenhelyet robotokal kell őrizni, olyan veszélyes a környék, és hogy a csillogó kulisszák mögötti sikátorok tele vannak hajléktalanokkal. Egyelőre bajosan fordulhat elő az, hogy egy cég kirúgja például az összes biztonsági őrét, és robotokkal helyettesítse őket, vagy hogy holnaptól robot pizzafutárok és önjáró taxik szaladgáljanak városszerte. Amennyiben ez mégis megtörténne, akkor a vasvillás gazdák, kirúgott gyári munkások, felbőszült kamionsofőrök és leselejtezett irodisták egy emberként lázadnak majd fel a gépek ellen: puszta kézzel, barbecue-szósszal.