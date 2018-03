Puszi kis Jézusnak

V. Majzik Mária az alkotás veszélyeiről, a templomi padvégekről és a szobroktól vett nehéz búcsúkról

A Magyar Nemzeti Himnusz térkompozíció az ő alkotása. Még nem készült el a szobor hátulja, amikor eltörte a jobb csuklóját. Begipszelték a karját, de nem hagyta abba a munkát. A vésőt szigetelőszalaggal a kezéhez rögzítette, úgy dolgozott tovább. V. Majzik Mária nemes egyszerűséggel komponál remekműveket. Budakeszin, a metodista templomban találkoztunk. Az altemplomban várt ránk, ahol otthonra leltek az alkotásai.

– Mária, mi történt, miért jár mankóval? Megint megsérült munka közben?

– Nem, most a teraszon pihentem, de mikor fel akartam állni, eldőltem, mint egy krumpliszsák. Természetesen a bal oldalamra, ahol a térdemben már két protézis van. Három éve a műteremben leestem a létráról, akkor tört ketté a combcsontom. Sajnos eddig több mint tíz térdműtétem volt, pedig nekem nagy szükségem van az erőmre, mert többtonnányi agyagot mozgatok meg egy-egy munka alkalmával.

Messziről érkezett

– Mi játszódik le a fejében, amikor ekkorra mennyiségű agyag elé odaáll?

– Miután megkapom a feladatot, mindig felkészülök, utánaolvasok, kortörténeti tanulmányokat folytatok. Ha például Keresztelő Szent Jánost kell megmintáznom, akkor mindent tudnom kell róla, az egész életét ismernem kell. Aztán végiggondolom, hogy mi az, amit abból meg akarok ragadni. Rengeteg rajzot készítek, végül a sok skiccből kikristályosodik az az egy, melyet kitűzök a műterem falára. Ha meghozzák az agyagot, nem ugrok neki azonnal. Várok. Sokszor napokig, hetekig. Olyankor a körülöttem élők úgy látják, hogy élek, mert jövök-megyek, teszem a dolgom, de közben állandóan jár az agyam. Milliméterről milliméterre végiggondolom, hogy mit fogok csinálni. A hatalmas munkákat nagyon komolyan meg kell tervezni, fel kell építeni, mert ha a közepén elrontok valamit, nem tudok javítani. Mindent ezerszer átgondolok, és amikor úgy érzem, most már szétrobbanok, akkor nekiugrok az agyagnak. Mindegy, hogy milyen napszak van, hajnal vagy éjszaka, őrületes vehemenciával kezdek el dolgozni. Onnantól számomra megszűnik a világ. Úgy kaptam gerincsérvet is, hogy kimentem a parajdi templomból, és mikor visszatértem, láttam, hogy a Pietá nem jól áll. Fogtam, és az egész testet leemeltem… Éreztem, hogy ropog a gerincem, de olyankor nem törődöm vele. Van egy elég magas műtermem, amely köztéri szobrokhoz alkalmas, de nagy domborművekhez nem, ezért a nagyobb munkákhoz megkapom Budakeszin az egyik iskola tornatermét. Az egyik sarkába leteszik a két tonna agyagot, a másikba lefektetek egy matracot. Néha addig nem teszem ki a lábam a tornateremből, amíg a szobor nincs kész. Ilyenkor ott eszem, alszom azon a matracon. Néha borzalmas körülmények között élek, nem kívánom senkinek. Én terveztem és készítettem Parajdon a római katolikus templom belső terét. Két kamion vitte ki a domborműveket és a szobrokat. Egyszer Szuhánszky Gábor Budakeszin élő metodista lelkész elvitte a cserkészeket Erdélybe. Parajdon az oltár fölött Jézus születése látható, ahol a kis Jézus egy cseppből kukucskál ki, a másik oldalra pedig a Pietá került. A lelkész úr ott döntötte el, ha valaha templomot épít, akkor annak belső terét ugyanaz a művész tervezi és díszíti, mint a parajdit. A plébánostól rögtön érdeklődött is felőle. „Ó, ő nem helyi, nagyon messziről érkezett…” Végül kibökte, hogy a szobrász Budakeszin él. Meglepődött a lelkész úr, főleg akkor, mikor kiderült, hogy a művész, akinek munkája annyira megtetszett neki, egy utcára lakik tőle! Azóta felépült a templom, melynek belső terét valóban az én ornamentikus kerámiáim díszítik.

– Emberré válni kell címmel látható nagyszabású domborműegyüttese a Debreceni Egyetemen. Ugyanezt a címet adta állandó kiállításának, mely itt, az altemplomban kapott helyet.

– Egyszer, még a félkész templomban jótékonysági hangversenyt szerveztek. A végén azt mondta a lelkész úr, hogy menjek csak utána, szeretne valamit megmutatni. (Hogyan? A meszesgödrökön keresztül?) De láttam rajta, hogy nagyon izgatott. (Jól van, nézzük meg!) Pallókon jöttünk le idáig, ahol most vagyunk. A lelkész úr mosolyogva mutatott körbe, én meg érdeklődve néztem rá. Azt mondta, most vagyunk az oltár alatt. Majd folytatta: a püspök úrral úgy döntöttek, megkapom ezt a szobát. Tehát most itt állunk a V. Majzik Mária Múzeumban. Elsírtam magam. Sose hittem volna, hogy még életemben állandó kiállításom lehet!

Szabadtéri oltár

– Kinek a fejében született meg az a gondolat, hogy nemzeti imádságunkat szoborba öntse?

– A Magyar Szentek Templomában, az Ima Magyarországért című dombormű avatásakor

Farkas Attila, az Egyházmegyei Művészeti Bizottság tagja azt mondta: „Mária, jó lenne itt az összes magyar szenteket megjeleníteni. A Himnusszal kellene kezdeni.” Hogyan mintázhatnám meg én a Himnuszt? – gondoltam magamban, de azért rögtön elkezdett járni az agyam. Úgy volt, hogy az alkotás Debrecenbe kerül, de mikor ezt a budakesziek meghallották, felhívtak, nehogy odavigyem, mert a Himnusznak itt a helye, hiszen Erkel Ferencnek itt volt a nyaralója, itt töltötte életének jelentős részét. Kezdetben mindenki kétkedéssel fogadta. Abban az időben egy barátommal ellátogattunk egy református templomba, ahol a fészerbe kidobáltak régi, százéves padokat. Sanda szemmel figyeltem a padvégeket, hátha kaphatok belőlük. Kettőt hazahozhattam, s mikor szétszedtük őket, az egyikből kiesett egy picire összehajtogatott papír, melyre az volt ráírva: himnusz. Egy barátom megjegyezte: „Mária, képzeld el, mit dolgoztak ezen az angyalok, hogy elhidd már végre, neked kell elkészíteni ezt a szobrot!”

– A négy méter magas, kilenc méter hosszú mű mindenkire hat, állásfoglalásra kényszerít. Ez az alkotása kavarta eddig a legnagyobb vihart.

– Megdöbbentő esetek történtek, olyan dolgokat éltem meg, amilyenek kevés embernek adatnak meg. A háború után ez volt az első köztéri szobor, melyre a pénzt a magyar nép adta össze. Az egész ország összefogott, mindenhonnan jöttek a kisebb-nagyobb adományok. Egy tízéves kisfiú a spórolt pénzét küldte el. A szobor szentelésére akkora tömeg gyűlt össze, hogy le kellett állítani a forgalmat. Abban mindenki egyetért, hogy lelke van, megfogja, megszólítja az embereket. Mély hatással van rájuk. Éppen ezért szeretnénk, ha a tér és környéke zarándokhellyé, kegyhellyé válna.

– Szilveszterkor valóban szabadtéri oltárrá változik?

– Igen, az emberek idejönnek, és imádkozva köszöntik az új évet. A szobor a Mária út részévé is vált. Néha több százan érkeznek, megállnak, és ők is imádkoznak. Többen azt hitték, hogy hibásan írtam le a verset, pedig a szobron az eredeti, a kritikai szöveg olvasható, melyet Kölcsey írt. Irodalom, képzőművészet, zene egységben van az alkotásban, a jelképeket a múltunkból, a mondavilágunkból vettem. Szeretném, ha mindezeket elmagyaráznák a gyerekeknek. Egy fiatal tanár azt mondta, hogy messziről úgy néz ki, mint egy szállni készülő madár. Az is a célom volt, hogy a gyerekek tudják az egész Himnusz szövegét, ne csak az első két versszakot. Nagyon jó érzés fogott el, mikor egyszer elsétáltam mellette, és egy egész osztály ült körülötte, a Himnuszt rajzolták. A szobor hátulján mindenféle ember kézlenyomata megtalálható, középen egy pár hónapos gyereké látható. Az én gondolataim szerint ő veszi majd át a stafétabotot, ő lesz az, aki ápolja a kultúránkat, az ősiségünket, a gyökereinket, terjeszti a magyarság iránti szeretetet. Reméljük, a Himnusz még sok száz évig a himnuszunk marad.

– A szakrális művészet megújítójaként, a kerámia és a szobrászat határvonalán álló stílusteremtő mesterként emlegetik. Nemcsak itthon láthatók egyházi munkái, szentekről és Jézusról készült szobrai, alkotásai Erdélyben, Amerikában, Németországban és Rómában is megtalálhatók. Milyen emlékezetes megrendelései voltak eddig?

– Ha felkérnek egy-egy munkára, általában nem mondják meg, hogy mit szeretnének, rám bízzák. A Honvédkórház kápolnája úgy készült, hogy a főépítész megállított a kórház folyosóján, és azt mondta: „Itt vagyunk. Itt lesz a kápolna.” „Micsoda?!” „De nem lehet megbontani se a falat, se az üvegtéglát, és nem lehet áthelyezni az ablakokat.” Jó – mondtam, és először is csináltattam egy ajtót. Minden nehézség ellenére úgy érzem, nagyon szép lett a kápolnában látható 13 méter hosszú összefüggő dombormű. Csíkszeredában, miután feltették az Angyali üdvözletet a templom falára, azt mondta a plébános úr: „Mária, nincsen keresztelőkutunk, olyan jó lenne, ha készítene egyet!” A kutat az Angyali üdvözlettel együtt szentelték föl, egy kisfiú és egy kislány angyalka van rajta. Az atya odavezeti a fiatal házasokat a keresztelőkúthoz, és aki fiút szeretne, az a kisfiú fejét simogatja, aki lányt, az a másik angyalkáét. Már egészen kifényesedett a kis fejük.

– Jókai Anna jó barátnője volt. Mit kért az írónő, mi volt az utolsó kívánsága?

– Hogy én készítsem el az emlékművét… Annát a Magyar Szentek Templomában temették el, ahol két munkám is látható, mindkettő az ő műve nyomán készült. Az egyik, a Krónikás-ének 1956–2006 kerámia emlékmű az udvaron, a másik, az Ima Magyarországért benn, a templomban látható, ahol a Magyarok Nagyasszonya életfa képében jelenik meg. Anna azt kérte, hadd nyugodjon ez alatt a dombormű alatt. A síremléke egy hatalmas galamb, melynek nyitott a szárnya, s úgy néz ki, mint egy napsugár. Fényeskedjék fölöttünk sokáig!

„Vigyázz magadra!”

– Alkotásaira jellemző a letisztultság, az egyéni látásmód, illetve a kéz és az arc hangsúlyozottsága. Hogyan lát neki a munkának, ha például Szűz Máriát kell megmintáznia?

– Nagyon sok Máriát mintáztam. A parajdi például igazi paraszt-Madonna, úgy néz ki, mint egy székely asszony. Figyeltem őket munka közben, rögzítettem a mozdulataikat. A csíkszeredai Szent Ágoston Római Katolikus Plébániatemplomnak ajándékoztam az Angyali üdvözlet és a Himnusz című domborműegyüttest. Az a Himnusz egy nagy kereszt – körülötte az olvasó gyöngyszemeivel, melyekbe belevéstem a verssorokat, alul pedig a Szűzanya látható a kis Jézussal. Azt mondják, hogy az én Máriáim nagyon hasonlítanak egymásra. A Gellért-hegyi sziklatemplomba készítettem el a Magyarok Nagyasszonyát. Ott egyszer egy hölgy azzal fogadott, hogy megfigyelte, minden Mária-arc az édesanyámat tükrözi vissza. Egy művészettörténész pedig azért szereti a munkáimat, mert szerinte belülről sugároznak, ha előttük áll, úgy érzi, beszélnek hozzá. Megjegyzem, munka közben én is beszélek a szobraimhoz. Ha bemegyek, köszönök nekik, ha kijövök, úgyszintén, minden bánatom, örömöm elmondom nekik. A parajdi kis Jézust összevissza pusziltam, mindig mondtam neki, megeszem azt az arany pofidat!

– Mi történik, mielőtt elszállítják a szobrokat?

– Próbálom úgy intézni, hogy előtte kettesben maradhassak velük. Hangosan elköszönök tőlük, ugyanúgy, mint amikor az ember a gyerekét indítja útnak. „Lehet, hogy többet nem találkozunk, vigyázz magadra, jó legyél, ne engedd, hogy innen elvigyenek!” Nehéz elválni tőlük, de ezt titokban szeretem elmondani nekik… Sajnos nagy munkákat már nem tudok elvállalni. Mostanában festéssel és kisplasztikával foglalkozom. Viszont az utóbbi években annyi részem volt a fájdalomban, hogy azt az érzést még mindenféleképpen szeretném megmintázni!