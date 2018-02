Puskák nélkül

Szász Márton az IQ lényegtelenségéről, az autózás fontosságáról és az idő hiányáról

Negyedszázada Szász Marciként ismerte meg az ország az időközben Szász Mártonná ért egykori csodagyereket. A Szendrőről indult, Budapesten élő informatikus, ha tehetné, vidéken lakna. De nem teheti. Ha egyszer felhagyna az informatikával, szíve szerint autókat javítana. De nem hagy fel.

– Ezerkilencszáznyolcvanhétben született Miskolcon. Négy és fél évesen hibátlanul számolt, két hónap alatt végezte el az általános iskola első osztályát. Később feltűnt a Friderikusz Show-ban, ahol bonyolult matematikai feladatokat oldott meg, és az internet jelentőségéről beszélt. Mindez 1993-ban történt. Mindenki csodagyerekként tekintett az akkor 195-ös IQ-jú kisfiúra. Most mennyi az IQ-ja?

– Nem tudom, mert szerintem ennek nincs jelentősége. Akkor sem volt, most sincs. Ha az ember logikusan végiggondolja, hogy mit mutat ez a szám, akkor csupán annyi következik belőle, hogy akinek magasabb az IQ-ja, az az átlagnál gyorsabban kombinál bizonyos témákban. Hurrá! És?

– Amikor felvetődött ennek az interjúnak a lehetősége, végiggondoltam, hol érhetem utol. Logikusnak tűnt, hogy a Mensa HungarIQa egyesületen keresztül. Ez fogja össze azokat, akiknek az intelligenciahányadosa a legjobb két százalékban van. Csakhogy nem tagja a csoportnak. Miért?

– Sohasem voltam jó a személyes hálózatok építésében. Nem láttam értelmét annak, hogy olyan emberekkel tartsak kapcsolatot, akiket az tart össze, hogy jól tudnak kombinálni. Élményszinten ennek nincs túl sok értelme.

– Egy-két éve adott nyilatkozataiból egyértelműen kiderült, hogy akkoriban nagyon elégedetlen volt magával, a világgal. Keserű, pesszimista mondatokat olvastam. Most hogy van?

– A hepehupás úton akkor két hupa jött, és meglehetősen rossz passzban voltam. Másokkal is előfordul, legfeljebb kevésbé őszintén beszélnek róla. Azokból is tanultam, s örömmel tapasztaltam, hogy a lendületem a nehézségek ellenére akkor sem tört meg. Most jól érzem magam.

– Mikor derült ki, hogy nem egészen úgy „működik”, ahogy a kortársai?

– Túl sokat kérdeztem, hol a szüleimtől, hol a rokonoktól, úgy általában mindenkitől. Volt, aki panaszkodott, hogy nem bír követni. Felmerült, hogy ezzel a hiperaktivitással valamit kezdeni kellene, hiszen bizonyos területeken jóval a korosztályom előtt jártam, bizonyos dolgokat pedig mindenki mástól eltérően közelítettem meg. Korábban kezdtem el az általános iskolát, illetve mindent korábban csináltam, mint a többiek. A mai napig nem értem minden mozzanatát annak a folyamatnak, amelynek a végén megjelentek az újságírók Szendrőn. Telefonunk nem volt, így értesíteni sem tudtak a tévéstábok. Beestek, hogy akkor beszélgessünk. Két-három éven keresztül egymásnak adták a kilincset a média különböző szereplői.

– Apró gyerekként a négyezer lakosú Szendrőről a 200 ezres Miskolcra vezetett az útja. Hogyan élte meg, hogy kiszakadt a megszokott családi környezetéből?

– A miskolci, majd a budapesti évek arról szóltak, hogy elvileg minden esetben jobb lehetőségek közé kerülök. Ahol bizonyos szakterületeken többet tanulhatok, mint ahol éppen voltam. Szendrőn akkoriban az informatika nem létező dolog volt. Miskolcra azért mentem, mert tudtam, hogy ott a számítástechnika tantárgyat komolyan vették. Nem a számítógép bekapcsolása volt a szint, hanem a programozás. Egyébként nem éreztem, hogy a tudásszomjam elszakított volna a szüleimtől. Szoros maradt a kapcsolatunk.

– A középiskolában nem mindenki örült az országos hírű osztálytársnak. Sok sérelem érte?

– Szendrőben volt egy közösség, a tagjaival kis túlzással együtt nőttem fel. A médiahajcihőt ők az indulástól látták. A középiskolában két-három évvel idősebbek közé kerültem. Ez a két-három év akkor hatalmas különbség volt. Sokan valóban nem értették, hogy én, a tejfelesszájú mit keresek közöttük. Évekbe tellett, mire rájöttek, hogy én is ember vagyok. Olykor konfliktust okozott a merőben eltérő kulturális hátterem. Budapestre érkezve én a borsodi múltamat hoztam, itt ellenben olyan emberekkel találkoztam, akik az általános iskola végén tudták, hogy apunak melyik cégét kapják meg, ha lediplomáznak.

– Tizenöt évesen érettségizett, 16 évesen a miskolci egyetemre járt, amelyet nem fejezett be. Azt mondta egy alkalommal, hogy az egyetemen csak kínlódott. Túl keveset vagy túl sokat kértek? Miért hagyta ott a diploma megszerzése előtt?

– Hihetetlen elánnal vetettem bele magam a tanulásba, hiszen érdekes témák és fantasztikus lehetőségek tárházát reméltem. De megint én voltam a Szász Marci, akinek többen is meg akarták mutatni, hogy nagyon sok mindent nem tudok. Egynémely ismeretet valóban nem akartam bebiflázni. Az informatika hőskorába tartozó, de a modern korban senki által sem használt tudásra nem voltam kíváncsi. Magolni azóta sem tudok, amiben viszont logika van, azzal nincs problémám. Az analízis iszonyatosan megforgatott, a programozással ellenben sohasem volt gond. Ha valamit az egyetemista nem tud, puskázik. Nekem ez a lehetőség nem adatott meg, hiszen két tanársegéd és az előadó is engem figyelt. Az egyetem mellett aktívan dolgoztam, és azt láttam, hogy a munkáimat elfogadják. Ha megkerestek egy üzleti igénnyel, és arra megoldást adtam, mindkét fél jól járt. Az egyik oldalon az volt, hogy az egyetemen tanulni akartam, de nem kaptam annyit, amennyit reméltem – az informatika oktatása elég gyenge lábakon állt akkoriban –, a másik oldalon pedig ott volt a munka, ahol sikeres voltam, ahol folyamatosan feszegethettem a saját határaimat. Mindent vállaltam, mert nincs az a munka, amelyet tíz doboz energiaitallal és néhány végigvirrasztott éjszakával ne tudnék megoldani. Egy idő után úgy láttam, nem ad annyit az egyetem, amennyit visz. Mérlegeltem, és távoztam.

– Legalább annyi munkahelye volt, mint egy minimum kétszer idősebb embernek. Ennek mi az oka?

– Tudatosan tervezem a karrieremet, mindig tudtam, honnan hova akarok eljutni, és ennek megfelelően kerestem a következő céget, pozíciót, lehetőséget. Mivel kísérletezni akartam bizonyos technológiákkal, olyan helyekre mentem dolgozni, ahol erre lehetőség nyílott. Csakhogy a kísérletezés olykor a cég beborulásával járt. Mindent beleadtam, de amikor arra a kérésemre, hogy bővítsék a csapatomat, mert három ember munkáját végzem, és éppen készülök meghalni, a nem volt a válasz, akkor azt mondtam, hogy ennyi volt. A velem szemben támasztott elvárásokhoz megfelelő körülmények is kellenek, mert nem vagyok messiás. Ha nem kapom meg, elmegyek.

– Arra nem gondolt, hogy külföldre megy tanulni vagy dolgozni, ahol nem kell megküzdenie a saját árnyékával?

– Néha megkísért a gondolat, de elhessegetem, mert a relatíve kevés szociális kapcsolatomat nem akarom veszni hagyni, ezeket nem tudom velem együtt kimozgatni. Ha van értelme az életnek, akkor az egyik az, hogy a számomra fontos emberekkel beszélgethetek. Túl sokszor megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor az ember gyökerek nélkül él. Nem vágnék egyedül neki ilyen útnak. A barátságot nem keverem össze azzal, hogy kiváló kollégákkal dolgozom együtt. Az ideális állapot, ha a munkahelyemen jól érzem magam, de nem vagyok híve annak a mai divatnak, hogy tölts el minél több időt a két-három hónapja ismert munkatársaiddal. Viszonylag gyorsan megtalálom bárkivel a hangot, de a barátsághoz közös múlt kell, olyan pillanat, hogy akár hajnali kettőkor felhív, hogy vele ez és ez történt. Közös örömök és katasztrófák nélkül nálam a szociális interakciókból nem lesz barátság.

– Hat éve él együtt rendszergazda barátnőjével. Csak egy rendszergazda értheti meg?

– Nem, így alakult, de tetszik.

– Ha nem számítástechnika, akkor mi?

– Az autózásnak hihetetlen komoly a kultúrája. Egy autóban az elmúlt évszázadokban élt sok ezer mérnök és fejlesztő munkája ölt testet. Minden egyes autóban töltött pillanatot ajándéknak tekintek. Lassan nyolc éve van saját járgányom, de nem csitult bennem a varázslat. Ha megfelelőek a körülmények, az autóban azt érzem, hogy nem vagyok kitéve mások szeszélyeinek. A kötődés része, hogy a javítást sem bízom másra. Mazda MX-5 Miatám és egy Mazda RX-8-asom van, mindkettőbe beleszerettem, miközben mindkettőtől óvtak az ismerősök, hogy úgyis tönkremennek. Kiválóan működnek.

– El tudja képzelni az életét informatika nélkül?

– Ha valamilyen okból a szakmából kiszakadnék, vennék egy műhelyt autóemelővel, mert ezen a területen is megállnám minőségi munkával a helyem. Sok olyan autó van, amelyik megérdemli, hogy harmincéves korában is kiválóan működjön. Ugyanakkor az informatikában rengeteg dolgot szeretnék letenni az asztalra.

– Nagyon kocka?

– Messze nem hajtom annyira magam, mint egykoron, de ha hazamegyek, akkor egy szerverekkel telepakolt szekrény lesi az igényeimet. Az informatika megköveteli az embertől a folyamatos, elmélyült tanulást. Aki egy-két évet kihagy, az kiesik, az nem számít. Az nem én vagyok.

– Mit csinál a szabadidejében?

– Nagyon hosszú ideje fennálló kihívás, hogy miként kapcsolhatom ki magam. Hosszabb időre eddig nem tudtam leállni. Lehet, hogy a feltöltődést is a szakmám jelenti. Nehezen találok olyan embereket, akikkel hajlandó lennék valami egészen szokatlanra. Ami mégis kiszakít a valóságból, az a vezetés. A másik a filmsorozatok nézése. Iszonyatosan nagy sorozatimádó vagyok, és akkor a legfinomabban fogalmaztam.

– Édesanyja óvónő, édesapja tűzoltó Szendrőn. Gyakran jár haza?

– Az elmúlt pár év rohanása, hullámvasútja miatt ritkán találkozunk, hiszen néha a hónap végét sem látom az új kihívások miatt. Már az csoda, hogy egy-egy ilyen időszakot túlélek. Egyébként ha szakmailag tartani tudnám a nívót, akkor nem Budapesten, hanem vidéken élnék. Én lennék a legboldogabb. Mivel nekem kevés az időm, inkább ők látogatnak meg.

– Két testvére, Boglárka és Kristóf normális életet él?

– Abszolút. Velem ellentétben ők nem próbálják fokozni a normál élettempót. Nekem muszáj, mert sokszor az lebeg a szemem előtt, hogy mások fiatalabban magasabbra jutottak.

– Most jön az, hogy egykor Nobel-díjról álmodott?

– Gyerekként az ember ilyenről képzeleg. Felnőttként más jellegű kvalitásokat próbálok elérni. Az informatikában egyébként sincs Nobel-díj. Az elmúlt években kialakult bennem, hogy maximális igényességgel adjam ki a munkákat.

– Könnyebb lett, hogy saját céget alapított?

– Nem kell magyarázkodnom senkinek. Ugyanakkor nehezebb, mert nekem kell a csapatot felépítenem, az ügyfelek igényeit kiszolgálni. Tervekben sohasem volt hiány, a megvalósításhoz vezető út alakult olykor kacskaringósan.

– Van, ami hiányzik?

– Az idő. Ha egy nap 48 vagy 72 órából állna, néha akkor is kevés lenne. Sok projektet idő hiányában nem vállalok, miközben az egyik üzletileg, a másik emberileg lenne érdekes. Lassan 31 éves leszek, azaz az életem fele eltelt. Van még előttem szakmailag életképesnek minősíthető másik harminc év. Attól tartok, az ugyanolyan gyorsan eltelik. Lehet, hogy ez az én utam.