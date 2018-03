Pendrájv vagy adatrúd?

Anyanyelvünk a változó időben

Olvasóinknak nem kell bemutatni Pomozi Pétert, a Szóban Forgó rovat szerzőjét. Írásaiból ismerjük a mindig nyitott szemmel, nyitott füllel járó nyelvészt, aki észreveszi és épülésünkre szóvá is teszi, ha nyelvi furcsaságokkal – esetleg szörnyszülöttekkel – találkozik.

Tárcáinak és a Kossuth rádió Tetten ért szavak című műsorában elhangzott nyelvművelő publicisztikáinak gyűjteménye Karin és Trianon – Anyanyelvünk a változó időben címmel jelent meg egy kötetben, amelyet kézbe venni olyan, mint mikor régi ismerősünkkel nemcsak futólag találkozunk, hanem asztal mellett végre egy jót beszélgethetünk is.

Moralizáló eszmefuttatással ekkor sem terheli környezetét, a menzaétlap ajánlatán inkább csak eltűnődik a nyelvművelő: mitől lenne kívánatos a „száraz babfőzelék”? Akkor már több izgalmat ígér az „igazi forró csoki hangulat”, még ha értelmetlen is ebben a formában…

Ám a finoman ironizáló hang mellett kihallatszik egy másik szólam, mely az átgondoltságot szorgalmazza. Az összegyűjtött írásokból egyre inkább kirajzolódik a nyelvstratéga képe, akiben egyetlen fűszer illata felidézi öreganyja palócföldi kapros-tejfölös-füstölt szalonnás kenyérlángosát, gyerekkora „pizzáját”, a fűszerezés kapcsán pedig megállapítja, „szép-szép az oregano szó, de nekem szép a szurokfű is”.

Aztán továbbfűzi a gondolatot: vajon miért cseréljük bevált szavainkat idegenre? Rosszul értelmezett nyelvpresztízsből, sznobizmusból vagy épp az önismeret hiányából? Miért nem lehet a pendrájv adatrúd, és magyar mondat-e egyáltalán az „elszéjveltem az ettecsment fájlokat”?

A kérdések egyre szaporodnak, és még csak nem is az idegen szavak kölcsönzése és használata ellen berzenkedik Pomozi, hiszen a világ nyelveinek nagy többsége seregnyi nyelvvel él kölcsönhatásban (pikáns példa erre, és asztal mellett talán nem is illendő megemlíteni, hogy a latinból átvett trágya és a franciás drazsé szavunk ugyanabból a tőből ered).

De kölcsönözni normális házaknál azt szoktak, ami nincs. És a kölcsönzések kölcsönösek szoktak lenni. Egészséges esetben a nyelvek egymást támogatva épülnek, ezért a szerző úgy véli, a Kárpát-medencei magyarság legnagyobb kitörési pontja a nyelvpresztízs csökkenésének tudatos megállításában van.

Terepgyakorlaton szemlélteti állítását: látszólag marginális kérdés ugyan, hogy kikhez szólnak a MÁV hangosbeszélői, de vajon változott-e valamit a helyzet az elmúlt években, vagy máig is azt hallani a Nyugati pályaudvaron, hogy Cluj-Napocát érintve megy a nemzetközi gyorsvonat Târgu Mureșre? Pomozi Péter meggyőződése szerint az ilyesféle üzenet nem valakiknek szól, hanem csak valamiről.

„A Kádár-éra egyik nyelvi kövületéről, ami egyben – a határon túl nem létezik magyarság, de ha van is, semmi közünk hozzá – erkölcsi nihiljének emlékműve is. Hiszen Székelyföld szívén és Csallóközön kívül nincs is határon túli magyar vidék, melyet szórványosodás ne fenyegetne. A Kádár-éra mézes-korbácsos módon vezényelte le az anyaország lelki Trianonját – csaknem teljes sikerrel. Ma már alig értjük, hogy a magyar nyelvterület minden magyar közös hona. Alig értjük, hogy a nyelvközösség tudata a legbensőbb és legszorosabb éltető kapocs minden magyar ajkú között. Ha egy szórványközösségtől megvonják a nyelvmegőrzés színtereit – mert bezár az elemi iskola –, a negatív folyamat felgyorsul.”

A nyelvstratéga – apai nagyapja megbarnult lovashuszár-képe mellett – egy másik stratégát idéz, akinek honvédő képességei katonaként is megmutatkoztak: „Rég elismerték hazánknak messzebbre látó hívei, hogy nyelvünk körül forogna nemzeti létünk. Nyelvére kellene ügyelni a magyarnak mindenekelőtt, ha élni akar” – érvelt Széchenyi István a Tudós Társaságban. Ám Széchenyi azt is hangsúlyozta, hogy „nem elég mai időkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni”.

Miféle szimpátiát? Pomozi Péter, aki nagy hangsúlyt fektet arra minden írásában, hogy nyelvművelés mellett kultúrtörténetet is közvetítsen, a II. Rákóczi Ferenc testőr századosa, Bercsényi László alapította francia huszárezredeket hozza fel példának. Az eredeti csapattest máig az ő nevét viseli, s ultramodern ejtőernyős zászlóalja ünnepeken magyarul énekli Bercsényi indulóját a „Suhog a szél Késmárk felett / édes hazám, Isten veled” refrénnel. Lám, milyen messzire eljutott a magyar szó!

(Pomozi Péter: Karin és Trianon – Anyanyelvünk a változó időben. Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 2017, 310 oldal. Ármegjelölés nélkül)