Panaszkönyv

Az igazi bunkók tízmilliós autóval érkeznek, drágállják a jegyet, alkudoznak, és a végén próbálnak meglógni, foglalja össze a tapasztalatait Lajos, aki évek óta áll nyaranta egy balatoni kombinált parkoló-strand beléptetői posztján. Civilben tornatanár, van tehát tapasztalata az engedetlenségről és pimaszságról, de nem gondolja, hogy tűrnie kell, amikor átmennek kocsival a lábán, mert a kuncsaft padlógázzal menekül. Ez utóbbi ugyan extrém eset, de az nem, hogy a pult másik oldalán állókat a vevők egy része sajátosan kezeli.

Sok vevő úgy tesz, mintha ő lenne az Isten, mondja Angéla, aki egy szupermarket automata pénztárainál teljesít szolgálatot, így aztán mindenféle emberrel találkozik. Angéla szép, szőke és fiatal, a reggelit vásároló munkások, a feleségüket unó családapák és a morcos háziasszonyok pedig úgy tekintenek rá, mintha az ő árkódját is le lehetne húzni a gépen. Az egyik sértegeti, a másik zaklatja, a harmadik ugráltatja. „Sokukban fel sem merül, hogy mi is emberek vagyunk, nem tökéletes gépek. Azt hiszik, hogy nem hibázhatunk, nem lehetünk fáradtak, és mindent meg tudunk oldani. A legrosszabbak mindig a nagy rohamok, a karácsony, a húsvét, a hosszabb ünnepek, ilyenkor az emberek megkergülnek, még türelmetlenebbek egymással és velünk.”

A balatoni főszezon éppen ilyen: hőség, tömeg, nyűgös gyerek. Csupa irritáció, amelyet a személyzeten lehet levezetni. Miközben a vevőnek joga van elkérni a panaszkönyvet, ilyen lehetősége nincs az eladónak, felszolgálónak, jegykezelőnek és mindenféle, a nyaralók szolgálatát végző embernek. Pedig nekik is lenne bőséggel beírnivalójuk. Csak őket nem kérdezgetik. Amikor betelik a pohár, felmondanak. Ezért is akkora a fluktuáció ezekben a szakmákban. A munka rendben van, mondják, csak a vendégeket nem lehet elviselni.

Az elemi kultúra és ízlés hiányzik, magyarázza Tina, aki egy balatoni büfében pultos. „Eszükbe nem jut felvenni egy trikót vagy inget, idejönnek a meztelen, izzadt testükkel, a lógó hasukkal, mellükkel és bőrbajaikkal enni, inni. Semmi jó napot, semmi kérem és köszönöm, csak annyi, hogy három lángos vagy két korsó. Mintha gép lennék.

Ha üvöltenek, mert már benyomtak, ha szólok, hogy ne hozzák be a vendégek közé a kutyát, hogy fogják meg, ne ültessék fel az asztalra, mert onnan más is eszik, na, ilyenkor elszabadul a pokol. Hogy jövök én ehhez, mi közöm hozzá. Hát végül is semmi. Ha a szülei nem nevelték meg, mekkora hatásom lehet nekem.…Csak pluszmunka, amikor a gyerek szétkeni az asztalon, a földön a fagylaltot, kiborítja az üdítőt, szétszórja a sült krumplit, mert olyan, de olyan aranyos, és nem szabad elrontani a nyaralását.”

Egyre nagyobb az igyekezet és a befektetett pénz is, hogy minőségibb turistakínálat legyen végre Magyarországon. Ez jó hír, miként az is, hogy egyre többen engedhetnek meg maguknak minőségibb nyaralást. Ehhez már csak minőségibb vendégekre van szükség, és persze minőségi propagandára.

Vajon kinek az érdeke, hogy miközben Horvátország mint zenés mennyország jelenik meg a reklámokban, a Balatonról szóló hírek többsége a lángos ártábláját mutatja, és hirdeti: irgalmatlanul megdrágult a magyar tenger, horrorárak és munkaerőhiány, egyszóval maga az „oda ne menj!”. Nem csak az infrastruktúrán múlik, hogy nyaralni Magyarországon is minőségi legyen.