Őrjítő zaj

Botrány – Kínában is bevetették a rejtélyes „hangfegyvert”?

A hetekben Dél-Kínában dolgozó amerikai diplomata fordult ugyanazokkal a panaszokkal orvoshoz, mint amelyekkel tavaly a kubai nagykövetségen szolgáló társai. A sajtóban csak „akusztikai támadásnak” hívott esemény nem egy esetben teljes hallásvesztést okozott. Hiába zajlik felfokozott tempójú amerikai nyomozás, sem az elkövető kilétének, sem az alkalmazott eszköznek, sem pedig az akció céljának meghatározásában nincs semmiféle előrelépés.

Formálódik a XXI. század első felének rejtélye. Ma már amerikai orvostudósok, fizikusok, a Szövetségi Nyomozó Iroda, az FBI ügynökei foglalkoznak azzal a kérdéssel: ki és milyen eszközzel indított „egészségügyi támadást” az amerikai diplomaták ellen Kubában és most már Kínában is.

Az előző hónap végén egy Kantonban szolgáló amerikai diplomata fordult orvoshoz olyan panaszokkal, mint amilyenekkel egy évvel korábban Kubában találkoztak: nagyon erős, már-már elviselhetetlen zajt hallott a fejében, amely megmagyarázhatatlan hullámokban érkezett. A szakemberek enyhe fokú agykárosodást állapítottak meg nála. Az amerikai diplomata 2017 végétől a megbetegedéséig, idén áprilisig szolgált Kantonban.

A diagnózis megegyezik a 2016 őszétől tavaly nyárig Havannában jelentkezett több mint húsz amerikai diplomata esetével, de náluk súlyosabb megbetegedések is előfordultak, több kiküldött teljesen megsüketült.

Átlagban három-négy hónapot töltenek betegállományban, ugyanis fülzúgásra és -fájásra, egyensúlyvesztésre, migrénre, halláskárosodásra, koncentrációhiányra, fényérzékenységre és álmatlanságra panaszkodtak. Hogy a havannai esetek még rejtélyesebbek legyenek, Kanada kubai nagykövetségén is voltak hasonló megbetegedések, itt 27 ember fordult orvoshoz, többségükben nem követségi dolgozók, hanem családtagjaik.

A megbetegedettek zöme az erős hanghatást nem is a munkahelyén, a követségen vagy konzulátuson érzékelte, hanem otthon vagy szállodai szobában. Ezen a szálon már el lehetne indulni, de mit lépünk arra, amikor hárman semmilyen hangzavart nem hallottak a fejükben, és ugyanolyan tüneteket produkáltak, mint az eseményre pontosan emlékezők?

A havannai hangfegyveres átköltözött Kínába? Még ez sem kizárt. Minden lehetőség nyitott, ugyanis az FBI és az amerikai szakértők eddig semmilyen használható nyomot nem találtak, amelyen elindulhatnának. Két orvostudományi egyetem is vizsgálta a pácienseket, az egyik a pennsylvaniai, a másik a chicagói. Jelentésüket a Journal of the American Medical Associationban még a tavasz elején közölték.

„Ezek a személyek mintha agyrázkódást szenvedtek volna, anélkül, hogy külső fizikai hatás érte volna a fejüket” – állapították meg az orvosok, akik kizártak a betegeknél bármiféle vírust vagy hasonló tüneteket produkáló vegyi anyagot. Kanadában, a hadügyminisztérium speciális orvoslaboratóriumában végzett vizsgálatok is ezt igazolták, de az orvosoknak lövésük sincs, hogy mi válthatta ki ezeket a megbetegedéseket.

A havannai amerikai nagykövetség és a kanadai közt több kilométernyi a távolság, de ezek a támadások többnyire a lakásukban érték a kiküldötteket. Az amerikai nagykövetségen megbetegedő 21 diplomata soha nem volt egy időben ugyanazon helyiségben, ez bizonyítható.

Bármerre nyúlunk, mindenhol rejtélybe ütközünk, lehetne ez egy jó kémfilm forgatókönyve is. Az egész ügyről tavaly ősszel számolt be az amerikai külügyminisztérium, nyilván attól tartva, nehogy a szaporodó megbetegedésekről először a sajtó közöljön hírt, anélkül, hogy hivatalos állásfoglalás elhangzott volna.

A washingtoni külügyminisztérium szeptemberben bejelentette, hogy felére csökkenti a Havannában dolgozó diplomaták számát, és a nyomozáshoz való „nem megfelelő hozzáállás miatt” kiutasítanak amerikai földről 15 kubai nagykövetségi munkatársat.

A keménykedés ellenére semmi eredményt nem láttunk eddig. Havanna cáfolja ezeket a vádakat, szerinte minden segítséget megadott a területén dolgozó amerikai nyomozati szerveknek, sőt a kubai kormány már kételkedni kezd a „támadásokban”, amelyek szerinte a tudományos fantasztikus irodalomba tartoznak.

Mike Pompeónak, aki most amerikai külügyminiszter, az előző állásából – a Központi Hírszerző Ügynökség, a CIA vezetője volt – részletes tudással kellett rendelkeznie arról, hogy mi folyik Kubában. Talán ezért állt ki igen durcás hangulatban arra a legutóbbi pekingi sajtóértekezletre, amelyet Vang Ji kínai kollégájával tartott.

„Szeretnénk megtudni, hogy mi történt Kubában és most itt, Kínában” – mondta az amerikai külügyér. Vang Ji kifejtette meggyőződését, hogy az egész ügy nem fog diplomáciai válságba torkollni. Kína a vizsgálatokat a legnagyobb felelősséggel lefolytatja, és abban bízik, hogy elszigetelt esetről van szó, de eddig ő sem bukkant olyan személyre vagy személyekre, akik elkövethették volna az „akusztikus támadást”.

Érdekes módon ott történnek ezek az incidensek, ahol az Egyesült Államok diplomáciai nehézségekbe ütközik. A Kubához való viszony igencsak lehűlt Trump hatalomra jutását követően. Kínával sem állnak olyan fényesen a dolgok, mint korábban. Itt van a Fehér Ház által felmondott iráni atommegállapodás, Észak-Korea kérdése, a kereskedelmi háború, amelyből most Washington kihátrál, vagy a Dél-kínai-tenger helyzete.

De megéri ezért ilyen, ugyancsak kicsinyes „hadjáratba” fogni, ráadásul pont a saját országa területén? Kína, ha ilyen „fegyverhez” nyúl, akkor azt más, szövetséges államban vetné be a gonosz amerikai diplomaták ellen. Még Dél-Koreát sem lehet gyanítani az „akusztikai támadások” mögött, hiszen minden erejével a Trump–Kim-csúcstalálkozó megrendezésére törekszik, aligha fogja ilyen üggyel kockára tenni.

Maradt még a minden lében kanál Oroszország, amely mindkét országban, Kubában és Kínában is erőteljesen jelen van, és képes ilyen fejlettségű új „fegyvert” kifejleszteni. De Putyinról sem tételezzük fel, hogy ilyen támadásokkal kívánna borsot törni az amerikai partner orra alá. Ha egyáltalán államot keresünk a lehetséges elkövetők között, valószínűleg más lesz az.

A tudomány mai állása szerint elképzelhető egy ilyen hangfegyver kifejlesztése, de a szakértők még nem találkoztak vele. Valószínűleg ultramagas – emberi füllel nem hallható – hangtartományban működnek ezek az eszközök, az adott helyiségben elég elrejteni egy erősítőt, amely kisugározza a hangokat.

Az amerikai követségeknek eljuttatott tájékoztatóban az áll, ha a diplomaták elviselhetetlen zajt hallanak, ne kezdjék el keresni a hang forrását, hanem menjenek át más szobákba.

Egy kínai lap, a Global Times is ad tanácsokat, igaz, nem annyira kedves hangsúllyal, mint a pekingi külügyminiszter: „Ha ilyen eset a közeljövőben előfordulna az amerikai követségen vagy konzulátuson, akkor mielőtt másokat kezdenek el vádolni, talán átnézhetnék a saját technikai felszerelésüket.”