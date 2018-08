Olthatatlan szenvedély

Kiállítás – Radnai Béla gyűjteménye a Bibliamúzeumban

A megújult Bibliamúzeum – amely a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének kulturális intézménye – 2017 januárjában nyitotta meg kapuit. A gyűjtemény könyvtárának alapját a Ráday főúri család magánkönyvtára alapozta meg. A könyvritkaságokon kívül id. Lucas Cranach Alexandriai Szent Katalin vértanúsága című festményében is gyönyörködhetünk, amely a XVI. század elején készült.

Az állandó kiállításon a Biblia világát régészeti műtárgyak, másolatok, makettek és animációk segítségével ismerhetjük meg. Az elmúlt évben három díjat nyertek az ICOMOS AVICOM nemzetközi fesztiválján a kiállítás interaktív installációival. Bronzdíjat kapott az Ábrahám térképe, ezüstöt Jézus csodálatos kenyérszaporításának története, aranyat Heródes templomának különleges animációja.

A külső térben az értékes bibliakiadásokon kívül megtekinthetjük a Találkozás a Pál utcai fiúk nagy családjával című kamarakiállítást is. A múzeumban a képzőművészet iránt érdeklődőknek 2013 óta időszaki bemutatókat is rendeznek. A színvonalas tárlatokon a csoportos kiállítások mellett Udvardi Erzsébet, Borsos Miklós, Ország Lili és Bálint Endre, Konok Tamás, Egry József, Tóth Menyhért és Karátson Gábor munkáit mutatták be önálló kiállítások keretében.

„Kezeink munkáját tedd maradandóvá” – kéri Mózes az Urat a zsoltárok könyvében. Ez az idézet lett a címe annak a tárlatnak, amely szervesen illeszkedik a korábban bemutatott időszaki kiállítások sorába. Radnai Béla gyűjteményéből, XX. századi magyar mesterművekből – Barcsay, Rippl-Rónai, Gulácsy, Kmetty és mások munkáiból – láthatunk válogatást.

A gyűjtemény – mely több száz művet foglal magába – a tulajdonosok kívánságának megfelelően közgyűjteménybe került. A kiállítás anyaga a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumból érkezett.

A természetrajz, földrajz, filozófia és lélektan tanára, Radnai Béla 1891-ben született. Nemzetközi hírnevet e stúdiumoktól távol álló tárggyal, a gyorsírás tudományával szerzett magának. Iskolát alapított, amely Közép-Európa legnagyobb és leghíresebb gyors- és gépíróiskolája lett. Radnai Béla tankönyvei és intézménye jövedelméből az 1930-as években kezdte meg képzőművészeti alkotások gyűjtését.

„A modern képek iránti olthatatlan szenvedélyt az a kis kollekció ébresztette bennem, amelyet egy lelkes hozzáértő műkereskedő állított ki az Andrássy úti Színház előterében. Itt fedeztem fel Szőnyi István egyik szép akvarelljét, a fiatal mester nevét ekkor hallottam először” – olvasható a tőle vett idézet a Műterem művészeti folyóirat 1958. novemberi számában.

A műtárgyhamísítás Radnai idejében nagyon elterjedt, ezért csak olyan művekre költött, amelyek eredetiségéhez nem fért kétség. Képei és szobrai nagy részét közvetlenül a művészektől vásárolta meg, elsősorban Egry Józseftől, Szőnyi Istvántól és Derkovits Gyulától.

Fölfedezte a grafika szépségét és értékét, és – annak ellenére, hogy akkoriban nem volt divat – a kisplasztikákkal együtt azt is gyűjtötte. Az alkotásokat eleinte szűkebb, később tágabb környezete számára is elérhetővé tette. A második világháború után műgyűjtő tevékenysége visszaesett, 1952-ben iskoláját is államosították. A művészetkedvelő mecénás tíz évvel később hunyt el.

A kiállításon a festményeken, grafikákon és személyes tárgyain kívül a gyűjtőt is megjelenítik. Nemcsak szobrot és rajzot láthatunk róla, az egységes gyorsírás megalkotójának tankönyvét is nézegethetjük – lapjait az ülőbútorokra ragasztották. A látogatók szívesen olvasgatják a kvízjáték kérdéseit, például hogy miért vannak megdöntve a székek Bernáth Aurél Ősz című festményén. Aki megnézi a kiállítást, megtudja a választ.

(„Kezeink munkáját tedd maradandóvá” – 20. századi magyar mesterművek – Válogatás Radnai Béla gyűjteményéből. A kiállítás 2018. október 13-ig látható a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének Bibliamúzeumában)