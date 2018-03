Nem bújok ki a bőrömből

Carrie Bradshaw, kedvesem

Most olyan dologról fogok írni, amit minden részletre kiterjedően érteni fogsz, mert Amerikában is vannak választások, és ott is hatalmas a hisztéria körülöttük. Bár nagyon kedvellek, attól tartok, hogy mi nem ugyanarra az oldalra szavaztunk volna. Itt és most szeretném leszögezni, hogy ezzel nekem semmi bajom, alapvető emberi jog, hogy bárki arra szavaz, akire akar.

Az egy másik kérdés, hogy abba az érzelmi állapotba én is hajlamos vagyok belecsúszni, hogy azt gondoljam, erkölcsi kérdés, hogy ki kire szavaz, és az olyanokról, akik azokra szavaznak… nekem is megvan a véleményem, ne aggódj, én is csak emberből vagyok.

Most egy kicsit ellent fogok mondani magamnak, de csupán árnyalni szeretném a képet: vannak barátaim, akik beleszülettek egy világnézetbe – például régi liberális családból származnak, és baloldali elkötelezettségűek, mindig is azok voltak, soha nem mondtak mást – az ő esetükben rendjén valónak tartom, hogy oda szavaznak, ahová tartozónak gondolják magukat.

Azt persze nem tudom hova rakni, amikor olyan barátaim, akiknek holokauszt-túlélők a nagyszülei, önként és dalolva a szélsőjobbos és antiszemita Jobbikra készülnek szavazni, de mindegy, az ő dolguk. Pontosabban nem mindegy, mert egy szavazás életbe vágóan fontos az országnak, a lelkiismeretükkel nekik kell elszámolni.

A másik, ami miatt még mindig képes vagyok elképedni, az az, hogy miért nem lehet megérteni, hogy én is beleszülettem egy értékrendbe: azt hiszem, már kiderült, hogy mindkét részről régi vágású, katolikus nagypolgári családból származom, már a nagyszüleim nagyszülei is diplomások voltak. Az apai nagyapám az ország egyik legmeghatározóbb járványügyi orvosaként, az anyai nagyapám a győri vagongyár főmérnökeként lépett át a kommunizmusba, ennek megfelelően bántak el velük.

Ezek után a marxizmus nem vert gyökeret a famíliában, ahogyan az ateizmus és a múlt végső eltörlésének eszméje sem. Ezek után, amikor megkérdezik tőlem, hogy vagyok képes a polgári oldalra szavazni, én is csak azt szoktam mondani, ha máshova szavaznék, saját magamat tagadnám meg, egyszerűen kibújnék a bőrömből.

Arról nem is beszélve, hogy 28 éve vagyok újságíró, mindig csak jobboldali sajtóban dolgoztam, emiatt minden meghurcoltatást elviseltem (háromszor rúgták ki alólam a hokedlit politikai okokból). Tekintettel arra, hogy a legjobb éveim olyan időszakokra estek, mikor mi, konzervatívok csak tisztességesek lehettünk, tehetséges csak a másik oldal volt – az a baj, hogy ezt mi is elhittük –, sokra nem vittem.

Viszont mindent ellensúlyoz, hogy a baráti köröm, minden kollégám, a kapcsolati hálóm ebből a körből származik, és velük ennyi idő után igazán nem az érdek, hanem az őszinte szeretet fűz össze. Nem kívánom őket lecserélni, életem egyik nagy boldogsága, hogy vannak.

Szóval lehetne már elég eszem ahhoz, hogy ne szóljak hozzá a Facebookon politikai jellegű beszélgetésekhez, pláne ne azelőtt, hogy elég kávét ittam volna (ez rosszabb, mint spiccesen írogatni).

Ha meg mégis írok, meg kéne tanulnom, hogyan ne fájjon az az iszonyatos gyűlölet, amelyet kapok, pontosabban a lekezelés, hogy ja, hát látjuk, hol dolgozol, te csak egy hazudozós erkölcsi hulla – bocs, zombi – lehetsz, és milyen nyomorék vagy a békemeneteddel – ahol nem is voltam ott, mert gyerekeket szórakoztattam a Hadtörténeti Múzeumban, és soha politikai tartalmat nem posztoltam. Viszont tudom, hogy mindenki olyan békemenetre ment, amilyenre akart, nem csak egy volt. Akkor meg miért nem lehet egymást élni hagyni?

Hadd gonoszkodjam én is egy kicsit! Tegnap a kamasz lányom megkérdezte, mi volt az az SZDSZ. A kocsiban ülő három felnőtt egyszerre mondta ki, hogy: egy rémálom! Aztán az összenevetés után elégedetten nyugtáztuk, hogy ebből legalább már felébredtünk.