Naturista telep a Zugligetben

Magyar Tükör

A zugligeti nyaralókat kissé kellemetlenül fogja meglepni az a hír, melyet lapunk egyik barátja közöl velünk. Ma reggel négy és öt óra között egy kis sétára indult a hegyek közé. A Disznófő vendéglő felé vezető úton haladva, a ciheres cserje között legnagyobb meglepetésére két jól táplált farkast pillantott meg, lassú, tempózó baktatásban az erdő felé. Semmiféle fegyver nem lévén nála, szorongva maradt a helyén, míg a bestiák az erdő sűrűjében el nem tűntek. Nagyon üdvös dolog lesz, ha a főváros vadászai a zugligeti erdőségben cserkészetet rendeznek, s e kellemes kirándulóhelyet ezektől a vakmerő állatoktól megtisztítják.

(Fővárosi Lapok, 1893. május 6.)

*

Hídpénz, kocsipénz, és ami a legdrágább, teméntelen időpocsékolás tiltja, hogy a budai oldal páratlan természeti áldásait kihasználhassuk.

Mármint mi, a közönség, mert egyébként ahová a hintós urak lovai léptek, ott fű nem nő többé, s a Zugligetben, s a Svábhegyen akinek villája nincsen, vagy kocsmába ülni nem akar, órák hosszat barangolhat a poros utakon, árnyék, fa és ülőpad nélkül, annyira lefoglaltak, beépítettek, elkerítettek és kihasználtak minden talpalatnyi földet odakinn. Ha a kapzsiságnak, a gőgnek és bugris lelketlenségnek nemzeti parkot akarnak építeni, ne fáradjanak vele, már megvan, ott van a budai vidék, melyet […] szatócs szűkkeblűséggel porciózott ki a budapesti wirtschaft.

(A Hét, 1900. június 17.)

*

A napokban Budapesten volt Livera mérnök, a Zugligetben felépítette az első magyar naturista telepet. Ez a telep francia példára, francia ellenőrzés alatt létesült, a hivatalos körök engedélyével. Felépültek a kis házak, a játéktér, és tavasszal már itt is a naturista életmód szerint fognak élni azok a pestiek, akik jelentkeznek, hogy tagjai legyenek ennek az érdekes közösségnek. […] A naturisták nagyon megválogatják, hogy kik kerüljenek be közéjük. Tagsági jegyet is kell váltani a jelentkezőknek, már annak, akinek megfelelő ajánlással sikerült a tagok közé kerülni.

(Az Est, 1930. november 6.)

*

Kilencvenhét évvel ezelőtt, 1837. május 5-én éjjel egy órakor 48 gránátos osztrák katona vette körül Kossuth zugligeti lakását. Felverték éjszakai nyugalmából és minden tiltakozása dacára letartóztatták és erőszakkal magukkal vitték. Agg szüleit és nővérét a váratlan eset kétségbe ejtette. Kossuth Lajos volt a családfenntartó és most a legnagyobb anyagi zavarba jutottak. Wesselényi Miklós, hogy az elhagyott és ínségbe került családon segítsen, baráti körben gyűjtést indított.

(Kis Ujság, 1934. május 6.)

*

A régi Budapest ismerői elégikusan néznek maguk elé. Megint eltűnik valami abból az idillikus régi szép világból, amikor elképzelni sem tudtuk azokat a szörnyűségeket, amelyek ma mindennaposak. A Zugligetben, a Béla király úton állt hosszú-hosszú idő óta a Fácán nagyvendéglő. Vajon melyikünk nem randevúzott ott ifjú korában? […] az első világháború vége felé kezdődött el halódása. Akkor részvénytársasággá alakult. De hiába. A fogaskerekű vasút, mely a Svábhegyet olyan közel hozta, az öreg Fácánt elsorvasztotta. Most elérkezett a vég. A telepet megvette az OTI. A Fácán megszűnt. A helyébe az OTI nagyszabású üdülőtelepet épít.

(Ujság, 1943. július 23. Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár)