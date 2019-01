Nácigyanús a Keller-hagyaték

Műkincsek – Elismeri felelősségét a svájci múzeum

Európában újra terítékre került a nácik által elrabolt műkincsek kérdése, miután a Berni Szépművészeti Múzeum vizsgálatot indított, hogy felderítse: a kiállított műtárgyak pontosan mekkora része fordulhatott meg német nemzetiszocialista kezekben. A svájci létesítmény most Georges Keller műkereskedő kapcsán kényszerült magyarázkodásra.

A svájci–brazil Georges Keller műkereskedő halálakor 116 nagy értékű műtárgyat – közöttük Henri Matisse,­ ­Salvador Dalí és Pablo Picasso festményeit – hagyott a Berni Szépművészeti Múzeumra. Bár Keller hírneve életében makulátlan volt, egy tavaly megtalált kézirat nyomán kiderült, hogy a kereskedő kapcsolatban állt a francia Étienne Bignou-val, akiről viszont tudott: a náci megszállás alatt előszeretettel kereskedett németekkel.

A műkincskedvelők kapcsolatáról a feljegyzések annyit árulnak el: együtt dolgoztak az impresszionizmusra szakosodott, párizsi Georges Petit Galériában, majd annak bezárása után Bignou saját művészeti termében is üzlettársak voltak. Keller később a Bignou-galéria New York-i ágának igazgatója lett. A berni múzeum a svájci szövetségi kormányhoz fordult segítségért, hogy részletesen felderíthesse Keller hagyatékát – írta az AFP, egyúttal idézve Nina Zimmer igazgatót, aki arról beszélt a hírügynökségnek: a megörökölt műkincsek mindig is gyanúsak voltak, ugyanis mindenféle dokumentáció nélkül érkeztek a múzeumba. Zimmer elmondása szerint a Keller–Bignou-kapocs megtalálása után vált igazán nyilvánvalóvá, hogy átfogó vizsgálatot kell indítaniuk.

A történet amiatt is kellemetlen a neves svájci múzeum számára, mert 2014-ben több száz darabból álló kollekciót örököltek meg Cornelius Gurlitt-tól, aki a hírhedt Gurlitt-gyűjtemény tulajdonosának fia. Az idősebb Gurlitt a harmincas és negyvenes években a nácik által „elfajzottnak” ítélt műkincseket gyűjtötte össze, majd értékesítette őket külföldön. A férfi német becslések szerint több mint 1500 darabos saját tárlatot is létrehozott, amelynek egy része állami fenntartású múzeumokból, másik része pedig külföldre menekült zsidó kereskedőktől származott.

A Gurlitt-botrány a 2010-es évek elején látott napvilágot, miután a már említett ifjabb Gurlittot feltartóztatták a német–svájci határon, és a nála található tetemes pénzösszeg (kilencezer euró, azaz majdnem hárommillió magyar forint) miatt házkutatást rendeltek el nála. A hatóságok a férfi müncheni otthonában megtalálták a több mint egymilliárd eurót érő 1500 darabos műkincsgyűjteményt, az előzetes vizsgálatokban segédkező művészettörténészek pedig állították: a fellelt galéria darabjainak zöme elkobzott, és nem Gurlitt volt az első tulajdonosuk. Ezt támaszthatja alá, hogy az egyik szakember szerint a tárlat egy része a nácik 1937-ben, Joseph Goebbels utasítására megnyitott Elfajzott művészet című kiállításán is ott volt.

A berni múzeum mindenesetre elfogadta a Gurlitt-gyűjteményt azzal a kikötéssel, hogy a biztosan a nácik által elkobzott darabok nem kaphatnak helyet náluk. Végül körülbelül ötszáz kép maradt Németországban, és mindössze hármat sikerült azonnal visszajuttatni a jogos tulajdonosának, köztük Henri Matisse egyik festményét Paul Rosenberg zsidó műkincsgyűjtő családjának.

„A Gurlitt-ügy után megváltozott a hangulat, és ma már mindannyian másképp tekintünk a kérdésre. A múzeum felelősségének érezzük, hogy felderítsük a kollekciónk eredetét, és válaszokat adjunk” – fogalmazott az újabb botrány kapcsán Nina Zimmer, aki szerint a munkájukat ugyanakkor jócskán megnehezíti, hogy csak korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre a kutatáshoz. Mindamellett, hogy Svájcról a legtöbbeknek nem a pénzhiány jut eszébe, sokan azt is felróják az alpesi államnak, hogy nemcsak a műkincsek, hanem a második világháború során ellopott arany felvásárlásában is érdekeltek voltak. Sőt sokáig az úgynevezett alvó számlák ügye – a gyakran a holokauszt áldozataihoz tartozó vagyonok – is rontott az ország megítélésén.

Szakértők szerint a művészeti alkotások visszaszolgáltatásának tekintetében nem csak Svájc adós. Az 1998-ban lefektetett washingtoni alapelvekben 44 ország képviselői egyeztek meg abban, hogy mielőbb visszajuttatják a jogos tulajdonosokhoz a nácik által elrabolt műkincseket.

A folyamat azonban nagyon lassan halad, az érintett országok többsége semmit vagy csak nagyon keveset tesz az ügyért – fogalmazott korábban a holokauszt zsidó áldozatainak kártalanításáért küzdő nemzetközi civil szervezet ­(Jewish Claims­ Conference – JCC) egy jelentése. Az alapelvek megfogalmazásának tavalyi, huszadik évfordulóján pedig az amerikai külügyminisztérium különmegbízottja marasztalt el öt országot – Lengyelországot, Magyarországot, Spanyolországot, Oroszországot és Olaszországot – a restitúció kérdésében.