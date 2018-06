Mélytengeri kanapé

Zene – A Trisztán és Izolda a Budapesti Wagner-napokon

Bármelyikünkkel megtörténhet, hogy Ámor nyila a szívünk közepébe talál, és elér minket a végzetes szerelem, amely csak a halálban nyerhet beteljesülést. Nyugodtan éljük az életünket, aztán egy villanásra minden megváltozik, és nincs visszaút. Bármelyikünkkel megtörténhet, mondom, mert az olasz Cesare Lievi Trisztán-rendezése ezt üzeni: egy polgári nappaliban kezdődik az első felvonás, az én lakásomban vagy a kedves olvasó, a közönség otthonában.

Erre utal a mintás tapéta és a szoba középen a pamlag, egy túlméretezett, bársonyos lila kanapé, melyen s mely körül a történet játszódik, s amely szimbólumként az egész operát végigkíséri. A másik szimbólum a víz, a tenger, amelynek a felszínéről a zenedráma végére az aljára érünk…

A második felvonásban a kanapé – életünk színtere – megbillen, majd jelképesen, szép lassan a tenger mélyére süllyed a szerelmes Trisztánnal és Izoldával, akik boldogan merülnek el a mélységben, a lélek birodalmában, menekülve a külső világ elől, egyre lejjebb (beljebb), a fényből a sötétség felé, dacolva a kábító, mérges-piros medúzák seregével (a szenvedély veszélyes!).

Az utolsó felvonásban pedig már a kietlen tengerfenéken találjuk magunkat, s a fennkölt szerelmi halál helyszínén a kanapénkból már csak a bútor törött csontváza maradt. Lievi nem bízta a véletlenre.

A Budapesti Wagner-napok új Trisztánjának látványvilága kicsit erőltetett, és volt néhány pillanat, amely igazán fölösleges (például a gyilkos rája feltűnése a háttérben), de a mélytengeri kanapéval az opera végére megbarátkoztam. A rendezés összességében erősíti azt a hihetetlen élményt, amelyet Wagner magával ragadó zenéje jelent.

„A zenetörténetben nem volt még ehhez fogható szélesen áradó, erőteljes, gazdagon harmonizált, dús hangszerelésű, érzéki, nagyszabású, képzeletgazdag és színes operazene” – jellemezte Harold C. Schonberg a Trisztán muzsikáját.

Ráadásul első akkordjából („Trisztán-akkord”) a mű egész harmóniavilága levezethető. A csodálatosan épülő zenefolyam csontig, szívig, idegrendszerig hatoló, libabőröztető. Főként, ha olyan magas művészi színvonalon szólal meg, amelyben a Müpában június 13-án részünk lehetett! Fantasztikus énekesekkel, a Nemzeti Filharmonikusok tolmácsolásában, Fischer Ádám vezényletével. Valaki csak annyit mormogott mögöttem: „Ez a Wagner teljesen őrült – hogy tud valaki ilyen gyönyörű muzsikát írni?”

A Trisztán és Izolda 1859-es születésének van valós magánéleti háttere (és hatással volt rá Schopenhauer filozófiája is). Richard Wagner 1854-ben beleszeretett mecénása, Otto Wesendonck kereskedő feleségébe, Mathildébe. Viharos viszonyuk botrányba fulladt, szerelmük nem teljesedhetett be, de a Trisztán keletkezésére ösztönzőleg hatott.

Wagner félbeszakította a Ring-tetralógia komponálását, és egyhuzamban, két év leforgása alatt megírta új, zenei szempontból talán legforradalmibb, több mint négyórás művét, amelyben a hősök feltartóztathatatlanul sodródnak a drámai végkifejlet felé.

A zeneszerző így vallott egy levelében, megidézve Mathildével való kapcsolatát: „…a mi szerelmünk volt ez, melynek sosem adtunk kifejezést, de végül fel kellett tárulnia, amikor egy évvel ezelőtt megírtam Trisztán-költeményemet, és átadtam neki. Ekkor történt meg először, hogy elhagyta őt az ereje, és azt mondta, meg akar halni!”

A Trisztán születésekor radikálisan újat hozott az előadói kihívások tekintetében is. Az opera zenei anyaga rendkívüli feladat mind az énekesek, mind a zenészek számára, nem véletlen, hogy az opera ősbemutatójára hat évet várni kellett, egyszerűen nem tudták elénekelni. Az első tenor pedig, akinek sikerült, négy előadás után belehalt. (Ez a legenda persze nem igaz, a tífusz vitte el, de jól hangzik.)

Megszokhattuk, hogy a Wagner-napokra sztárok érkeznek, és mindig lenyűgözik a hallgatóságot, így történt most is. Peter Seiffert német hőstenor a Metben is énekelte már Trisztánt, és Budapesten is színgazdagon, lebilincselően énekelt, bár a színpadi mozgása kicsit darabosnak tűnt. Partnere, Allison Oakes (Izolda) szintén felejthetetlent alakított, ahogy Marke király szerepében Matti Salminen és Brangäneként Schöck Atala is.

Hátborzongtató, hogy a híres Liebestodot, Izolda szerelmi halálát várja türelmetlenül mindenki, hiszen ez a pillanat az opera csúcspontja. S amikor bekövetkezik, rádöbbenünk, hogy ez a halál valójában nem vég, hanem kezdet. Átlényegülés. Felemelkedés. A katarzis születése. Győzelem és fény. Képzeletbeli kanapénkon nagyot sóhajtva és elnyújtózva nyugodtan hátradőlhetünk. Az élet megy tovább.

(Richard Wagner: Trisztán és Izolda. Müpa, 2018. június 13. Rendezte: Cesare Lievi. Nemzeti Filharmonikusok, karmester: Fischer Ádám)