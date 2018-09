Megoldóemberek

Egyesült Államok – A választás tétje: eljárás az elnök ellen, vagy sem

Az elmúlt napokban Amerikában egymást érték az olyan igazságszolgáltatási ügyek, amelyek így vagy úgy, de Donald Trump amerikai elnökhöz köthetők. Vannak köztük az államfő szempontjából megnyugtatók, és vannak olyan, bíró előtt, eskü alatt tett vallomások, amelyek következménye beláthatatlan Trump sorsa szempontjából. Ezek csupán előjátékai a Robert Mueller különleges ügyész által készülő dossziénak, amely ha összeáll, akár hazaárulás is lehet a vád az amerikai elnök ellen.

Minden a két hónap múlva, november 6-án esedékes amerikai „félidős” választásokon fog eldőlni. Ekkor születik meg a válasz arra a kérdésre, hogy a törvényhozási választást – amelyen a képviselőház teljesen, míg a szenátus egyharmad arányban újul meg – megnyerik-e a demokraták. Ha mindkét házban többséghez jutnak a novemberi voksolást követően, akkor vajon a képviselőházban egyszerű, míg a szenátusban kétharmados többséget felmutatva elrendelik-e az elnök elmozdítására az alkotmányos büntetőeljárást, az impeachmentet?

Legutóbb a Bill Clinton volt amerikai elnök Monica Lewinsky gyakornoklánnyal az Ovális irodában folytatott 1998-as „afférjai” után indult ilyen politikai folyamat. Akkor – és előtte – sem sikerült ezzel az eljárással elnököt buktatni Amerikában. Egyébként Trump ellen is készült már tavaly egy beadvány, amelyben James Comey volt FBI-vezető eltávolításában hatalommal való visszaéléssel vádolták az elnököt. A beadvány az első kört, a képviselőházi szavazást sem élte túl, elbukott.

Akkor meg Amerikában miért forog az utóbbi napokban szinte minden az impeachment körül? Ha a csillagok szerencsés együttállása a demokratáknak kedvez, akkor az ő kezükben lesz Donald Trump sorsa. Ó, mily régóta – pontosan két éve – vágynak erre a pillanatra!

Először a bukott elnökjelölt, Hillary Clinton tanácsára frontális támadást indítottak a megválasztott elnök ellen – azt bizonyítandó, hogy minden tekintetben alkalmatlan az amerikai államfő tisztségére. Alulművelt, faragatlan, a női nemet lenéző, ugyanakkor nagy „lepkegyűjtő”, mindemellett hazug, erőszakos és rasszista is. És krokodilbőrű, ugyanis úgy peregtek le Trumpról ezek a vádak, mintha papírgalacsinokkal dobáltak volna egy óriás hüllőt. Sőt visszafelé sültek el, hiszen az ilyen jellegű vádaskodásokból a társadalom széles tömegeinek már elegük van.

Ez a taktika nem vált be. Sokkal eredményesebb az a céltudatos hozzáállás, amelyet jelenleg Robert Mueller különleges ügyész folytat, aki a választások alatti Trump-kampánycsapat orosz kapcsolatainak feltérképezésére szerződött. Az ő javaslatára indult nyomozás Michael Cohen, Trump ügyvédje ellen, amely most vádalkuval folytatódott, és ő állt Paul Manafortnak, az üzletember kezdeti elnökválasztási kampányvezetőjének pere mögött is. Az ügyész átkaroló, bekerítő taktikájának része, hogy kiemeli a gyengébb láncszemeket. Cohennél ez kezdeti eredményeket hozott, hiszen múlt kedden egy manhattani bíró előtt, miután vádalkut kötött az FBI-jal, önkéntes vallomást tett.

Ebben eskü alatt kijelentette, hogy Donald Trump utasítására fizetett ki jelentős hallgatási pénzt két olyan hölgynek, akikkel korábban Trump bizalmas viszonyt folytatott. Cohen vallomástétele után 500 ezer dollár óvadék ellenében szabadlábon távozhatott a bíróságról.

Az, hogy Trump értesülve a vádalkuról „silány, ócska ügyvédnek” nevezte Cohent, akit ma már senkinek sem ajánlana, emberileg bizonyos fokig érthető.

Ez a jellemzés azonban nem magyarázza meg azt a tényt, hogy több mint tíz esztendeig vajon miért bízott meg „ügyvédjében”, aki nemcsak jogászi feladatokat látott el az üzletember környezetében, hanem afféle „megoldóembere” is volt. Ő volt, aki finomabban, de ha kellett, erőszakosabb módszerekkel, például jogi fenyegetésekkel rávette a vonakodó ügyfeleket az együttműködésre, kijárta, hogy ne akadályozza semmi az üzletmenetet, és később a befektetésekből is részt kapott. Minden Trump körüli gyanús ügyről tudott, amely érdekelheti az FBI-t, a Szövetségi Nyomozó Irodát.

És a hírek szerint rendelkezésére áll majd Mueller különleges ügyésznek is, hogy beszámoljon arról, mit tud az orosz hekkereknek az amerikai választásokba történt beavatkozásáról és Trump kapcsolatairól Moszkvával. Ez lehet kínosabb az elnök számára, ugyanis ha bizonyítékokat találnak arra, hogy valóban létezett összejátszás a Trump-csapat és Oroszország között, akkor még a hazaárulás vádja is megállhat. Mueller kerüli a megszólalást, hogy ne vonja magára a média érdeklődését és az érintettek korai és tobzódó haragját.

Eddig bevált a taktikája, igaz, olyan fegyver van a kezében, amely a bűnösöket együttműködésre készteti. Ha Cohenre rábizonyulnak a vádak, akkor legalább húsz, míg Manafortra vagy nyolcvan év börtön várna. A vádalkuval a volt ügyvéd úgy tíz évre számíthat, a kampányfőnök pedig abban bízhat, hogy majd Trump elnöki kegyelemben részesíti.

Ettől viszont sokan óvják az államfőt. Ez nemcsak azt fejezné ki, hogy tesz az igazságszolgáltatásra, és kiment egy több vádpontban elítélt bűnözőt. Végképp nem festene jól egy ilyen kegyelem a politikusi tevékenységét összegző bizonyítványában. Csakúgy mint ha utolsó mentsvárként leváltaná Mueller különleges ügyészt, ugyanis ez is hatáskörében áll. Ám ezzel a lépéssel maga ismerné el azt, hogy az ugyancsak a tyúkszemére lépett. Trump szerint politikai „boszorkányüldözést” folytat ellene a különleges megbízott.

Paul Manafort viszont eddig kitartott volt főnöke mellett: perében az esküdtek a 18 vádpont közül eddig nyolcban találták bűnösnek.

Múlt kedden a Washington melletti Alexandria bírósága a 69 éves lobbistát bűnösnek találta egyebek közt banki csalásban és pénzügyi visszaélésben. Viktor Janukovics volt ukrán elnök 2014-es Oroszországba történő menekülésééig Manafort tanácsadója volt az eltávolított államfőnek. Az ezért kapott mintegy 16 millió dollárt adóparadicsomokban helyezte el, „elfelejtette” bejelenteni az amerikai adóhatóságnak, és más pénzügyi csalásokra is felhasználta az összeget.

Ám az igazán komoly vádak csak ezután jönnek, amelyek közt van a kormányzat megtévesztése, tanú befolyásolása, külföldi kormány érdekében folytatott és be nem jelentett lobbitevékenység, hamis tanúzás.

Ezeknek nincs Trumpra nézve közvetlen hatásuk, ám politikailag, hogy ilyen személyekkel vette magát körbe, igencsak kétséges következtetésekre adnak okot. A republikánusok pedig azért aggódnak, nehogy a közvéleményben egy maffiaszerű bűnszövetkezet képe alakuljon ki róluk. Ez az ítélet igazolja Mueller taktikáját, hogy fokozatosan kell eltávolítani azokat a személyeket, akik védhetik az elnököt. Az általa sugallt vádak nem alaptalanok, lesz még belőlük jó pár, és szó sincs boszorkányüldözésről.

Most Trump biztatta volt kampányvezetőjét: bátor férfi, aki kiállt igazáért, miközben olyannal vádolták, amiről semmit sem tudott. Persze egyetlen szót sem szólt Donald Trumpról, ez a legnagyobb – ki nem mondott – érdeme. Kitartás, Paul! – üzente neki „rejtjelezve” az elnök. Az viszont kérdés, hogy a luxuséletformához szokott Manafort hogyan birkózik majd meg a börtönélettel nem kevesebb mint tíz-húsz éven át.

Az eltávolítási eljárás szele mindenesetre belekapott Trump frizurájába. „Ha egyszer impeachment alá vonnának engem, úgy hiszem, hogy az a piacok összeomlását jelentené – jegyezte meg az elnök a Fox Newsnak adott interjújában.

– Mindenki nagyon szegény lenne” – fűzte hozzá az államfő a tőzsdekrachot sugalló képhez. De miért intéznének ilyen eljárást ellene, amikor szerinte csillagos ötösre teljesítette minden vállalását? A gazdaság rendben van, a munkanélküliség csökkent, nő a jövedelem. „Ezért kellene valaki ellen, aki ilyen szuper munkát végez, alkotmányos eljárást indítani?” – tette fel a kérdést csodálkozva a Fehér Ház ura.

Rudy Giuliani volt New York-i polgármester, aki Robert Mueller ügyésszel szemben az elnök védelmét ellátja, is arra hívta fel a figyelmet, hogy Cohen vallomásában semmi sem utalt Donald Trump közvetlen felelősségére. Az elnök továbbra is kitart amellett, hogy „később, jóval később” értesült a playmate és a pornószínésznő kifizetéséről, és magánköltségből – „tőlem jött a pénz” –, nem pedig kampánykiadásokból fedezték a 130 és 150 ezer dollár „hallgatási” összeget. Egy Cohen által rögzített felvétel azonban ennek ellentmond. Ennek a későbbiekben nagy jelentősége lehet, ugyanis ezen múlhat, hogy Trump elkövetett-e kampányfinanszírozási csalást.

Vegyük a Trump szempontjából legrosszabb esetet, hogy megindul ellene az impeachment eljárás. Egyes liberális elemzők már látják lelki szemük előtt a bohócjelmezbe bújtatott Donald Trumpot, nyakában olyan szövegű táblákkal, hogy Csaló!, Parázna!, Szélhámos!, Perverz!, miközben körbehordozzák az őrjöngő ballib tömeg előtt, mielőtt az akasztófához viszik. Vannak, akik azt javasolják, hogy hagyják egy kicsit vergődni, hiszen az ő kezükben van a kötél vége: nézzük meg, miként táncol, ha mi húzzuk a talpalávalót!

Az óvatosabb demokraták szerint kár előre inni a medve bőrére. A közvélemény-kutatók előrejelzése azt mutatja: az amerikai választók több mint kétharmada úgy gondolja, hogy a novemberi voksolás után változás lesz a képviselőház összetételében, mégpedig a demokratáké lesz a 435 képviselőből a többség. Ám az ellenzéknek a szenátusban nem lesz meg a kétharmados fölénye, 67 szenátornak kellene rábólintania az eljárásra, amely az impeachment elindításához kell. Persze feltételezve, hogy nem tör ki valami árulási ragály a konzervatívoknál.

Nem kell aggódni, ugyanis úgy is fel lehet fogni az elnök elleni bűnvádi eljárás meglebegtetését, mint egy isteni hívó szót, amely a választásokon a konzervatív tábort fogja megmozgatni. Ez Steve Bannonnak, a nemzet populista ideológusának meglátása, aki utolsó kampányfőnökeként a Fehér Házba juttatta Trumpot, és aki néhány hónapig nemzetbiztonsági tanácsadóként is dolgozott mellette: „Ez rávilágít arra a tényre, hogy mindenképpen el kell menni szavazni. Meg kell kétszereznünk erőfeszítéseinket, mivel az elnökünk, Trump harcban áll” – fejtette ki meggyőződését.

Rudy Giuliani is úgy vélte, hogy a novemberi voksolás arról a választási lehetőségről szól, hogy „impeachment vagy nem impeachment”. „Mindez nem más, mint a bűnvádi eljárásra irányuló szándék, ez volt mindig is a demokraták célja – mondta Michael Caputo, a Trump-kampány régi motorosa.

– De a mostani [Cohen-féle] váddal tudjuk, hogy felsorakoznak a demokraták, és cselekedni fognak.” John Cornyn konzervatív képviselőnek a következő a véleménye: „A demokraták nem tudták megemészteni a 2016-os elnökválasztások végkimenetelét. Szerintem továbbra is folytatni fogják kampányukat azért, hogy bármi áron nekik tetszővé alakítsák át az eredményt.”

Egy volt másik republikánus tanácsadó, Sam Nunberg kifejtette az ügyről: „Számomra minden más elnök katasztrófa lenne. De nem hiszem azt, hogy Mueller közelebb került volna Donald Trump eltávolításához.” Még ha esetleg olyan kilátástalannak ítélné is meg a helyzetét, és önként távozna Trump, akkor is alelnöke, Mike Pence lépne a helyére, ami sok örömöt nem szerezne a liberálisoknak.

Az Egyesült Államok elnöke is tisztában van azzal, hogy milyen nagy jelentősége van a novemberi választásnak. A történet arról szól, hogy viszonylag nyugodtan el tudja-e kormányozni a mandátumából hátralévő két évet, vagy számtalan jogi procedúra állására is tekintettel kell lennie.

Trump nagy hibája, hogy elhitte: egy világhatalmat vezetni nem sokban különbözhet attól, mint ha valaki egy hatalmas világcéget irányít. Üzleti tapasztalatai nem elhanyagolhatók, de azért vannak különbségek, ha azokat a politikusi teljesítményekkel párhuzamba állítjuk. Üzletemberként a kivagyiság, az önfejűség, a mások eszén túljárás, néha a megtévesztés és az erőszakos magatartás hozta meg számára a sikert. Ezekre csak részben támaszkodhat a politika színpadán, amelynek kulisszái mögött minden szögletben ott rejtőzik a média. Vannak szabályok, amelyeket nem árt tiszteletben tartani.

Robert Mueller olyan játékos, akiről jól látszik, hogy alaposan megtervezte játszmáját. Célja Donald Trump mint elnök megbuktatása és börtönbe zárása. Az elmúlt napokban kétségtelenül sikerült meglepnie az ellenfelét. A jól értesültek szerint ősszel áll elő újabb meglepetéseivel. Donald Trump is érzi, hogy ez több mint egy megálmodott pompás szálloda felépítése. Itt a játék az ő bőrére megy.

Pitbull

Vajon hogyan lesz egy félelmetes harci kutyából pekingi palotapincsi? Nemrégiben Michael Cohen magát olyan pitbullnak nevezte, amely a nyakánál megragadja áldozatát, és addig nem hagy neki még levegővételt sem, amíg nem végez vele. Elrettentő önjellemzés, különösen, ha a Trump Organization alelnökétől származik. Aztán meg a jól fésült, mindig elegáns öltönyben megjelenő, 52 esztendős ügyvédtől múlt kedden azt láthattuk, hogy ő is hallgat a jó szóra, különösen, ha 12 éves börtönbüntetéssel fenyegetik.

Ezért kötött gyorsan vádalkut az FBI-jal, hogy minél kevesebb börtönév várjon rá. Donald Trumpnak elnökként eddig a lojalitásssal volt a legnagyobb baja. Akikben korábban megbízott, sorban hagyták el, sőt nem egy közülük egyenesen árulóvá lett. Erre biztosan nem gondolt Michael Cohen esetében, aki az ingatlanmilliárdossal való több mint tízévi szoros együttműködés után most már „csapnivaló ügyvéddé” vált.

De ki ez a Michael Cohen? Lengyel zsidó értelmiségi családból származik, az apa a második világháború idején a haláltáborok elől menekült Amerikába. New York külvárosában, Long Islanden nevelkedett, és azóta is megőrizte – mint Donald Trump – erős akcentusát. Nem volt valami jó tanuló, de így is elvégezte a michigani Cooley Law Schoolt, Amerika legrosszabbnak tartott jogi egyetemét, amelynek diplomáját az országban sokáig nem ismerték el. Mint a Totál szívás és Csak hívd Sault! szereplője, Saul Goodman, ő is kapásból vágta a különböző jogi kibúvókat a szorult helyzetekre. Ő sem volt egyszerű jogász, hanem ha „megoldott” egy ügyet, abból részesedést kért.

Cohen 1994-ben megházasodott, feleségül vette egy ukrán bevándorló lányát, Laura Shustermant. Nyilván a fiatalokat fűtötte a szerelem is, de azért Cohent a számtalan üzleti lehetőség is vonzotta. Az egyik rokonnal New York-i taxisvállalatot alapított, amelyeknek engedélyeket vettek, egyet 250 ezer dollárért, de amelyért a sofőrök napi száz dollárt fizettek. Az üzlet jól ment, később Cohen 5,7 millió dollárért chicagói taxisvállalatot vett. Ám időközben olyan biztosítási csalásokat fedezett, amelyek később a vesztét okozták. Ugyanis nem Trump révén tudták elkapni, hanem mintegy húszmillió dolláros csalás volt a legfőbb vádpont ellene. Az építési nagyvállalkozónak Cohent a fia mutatta be 2006-ban.

Trumpnak megtetszett Cohenben, hogy nem az a jogtanácsos volt, akikkel Hudsont lehetett rekeszteni. Ő volt a „megoldóember”, aki ha valamit kézbe vett, az a főnök igényei szerint elrendeződött. Hamarosan a Trump-cégcsoport alelnöki tisztében találta magát. Bár gyakran Trump nagy közönség előtt megalázta az „ügyvédjét”, ez semmivel sem csökkentette Cohen rajongását főnöke iránt.

A kampányában is jelentős szerepet vitt, olyan kényes ügyekről tudott, amelyek az elnökké vált jelöltnek később gondokat okozhattak. Ezért volt kulcsfontosságú az a pillanat, amikor Cohen túllépve a lojalitáson beleegyezett abba, hogy önként tesz feltáró vallomást.

Beszélik, hogy Cohen azután orrolt meg Donald Trumpra, hogy nem kapott állást a Fehér Házban. Ellenben ő kezelte azt az amerikai adóparadicsomban lévő számlát, amelyre számos világcég fizetett be „tanácsokért” igen jelentős – milliós, több százezer dolláros – összegeket. Vajon ez a delaware-i bejegyzésű cég, az Essential Consultants valóban Cohené volt-e, tehát már előre saját zsebre dolgozott, vagy épp a kampány törvénytelen pénzelését célozta? Valószínűleg hamarosan megtudjuk a választ.