Hatásszünet

Szalóczy Pál a rádiózásról, Cserháti Zsuzsa legyőzéséről és a vonatajtók záródásáról

Istenáldotta hangja van. Emblematikus. Sikeres szinte mindenben, ahol mély, simogató férfiorgánumát kamatoztathatja. Elégedett, ám cseppet sem a fotelben hátradőlő típus, ahogy fogalmaz: „pörög bennem a motor”. Szalóczy Pál egy dolgot azonban fájlal: ma már nem látja örök szerelme, a rádiózás iránti szakmai alázatot.

– Hangjának színét, lejtését, orgánumát egy ország ismeri. Ez olyan természetes mindenki számára, mint a busz csengetése vagy a MÁV-szignál. Talán csak az tűnne fel, ha nem az ön hangját hallanák. De vajon tudják, hogy a hang gazdája a Kazinczy-díjas Szalóczy Pál, aki mostanában Latinovits Zoltánt is megszólaltatja színpadon?

– Miután nyugdíjaztak 2012-ben, nagyon kezdett hiányozni az állandó pörgés. Hirdetést is közzétettem a Facebookon, hogy fellépést, munkát vállalok. Most fut a szekér, irodalmi esteket és felolvasásokat is tartok, például a Fészek Művészklubban, ahol Hangoskönyv-színpad néven megy a sorozatom. Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán legendás, fájdalmas szerelméről V. Szabó Noé­mival állítottuk színpadra tizenhat év történetét Szeretni egyszer bolondulásig címmel. Emellett készítettem előadói estet Örkény Egyperceseiből és Csehov szerelmi levelezéséből is, Freud egyetemi előadásairól válogattam össze anyagot, valamint szerepelt a repertoáron Liszt Ferenc kalandos élete is. Miközben, hogy „ne legyen olyan egyhangú”, írtam három könyvet, és tanítottam.

– És a média?

– Képernyőzöm, azaz szerepelek a televízióban, mind a közszolgálatiban, mind a Hatos csatorna nevű adón vezetek történelmi témájú magazinműsorokat.

– Az igazi szerelem mégis a rádió volt?

– Persze hogy az. Mégiscsak 42 évet húztam le ott, 2012-ben mentem nyugdíjba. Illetve nem húztam, mert szerettem, szerettük az igazi rádiózást. Az volt az otthonunk és az életünk.

A rádió pagodájában, illetve a televízió aulájában folyt az igazi társasági élet, a pezsgés. Ha lejárt a munkaidő, nem dobtuk el a tollat, és nem rohantunk kifelé.

– Mikor gondolt először arra, hogy eljegyzi magát a médiával?

– Amikor elkezdtem mutálni, kiderült, hogy meglehetősen egyedi a hangfekvésem. Ez persze elég volt ahhoz, hogy apám máris világhírű színpadokon fellépő operaénekest lásson bennem, hiszen szüleim rajongtak ezért a műfajért. Mint minden polgári családban, testvéremmel együtt zongorázni tanultam. Ám bátyámmal ellentétben nem éreztem különösebb ambíciót, így négy év szenvedés után azt mondtam, minek erőltessük, ami nem megy. Ezután gitározni kezdtem, aztán már nemcsak a muzsikámmal, hanem a basszus énekhangommal is szórakoztattam a lányokat. Ez egyszerre volt áldás és átok.

– Miért?

– Ezzel a hangfekvéssel könnyűzenét alig lehet, operát pedig nehéz énekelni. Inkább tenorra és baritonra írják a nagyobb szerepeket. Ettől függetlenül még az egyetemi éveim előtt hosszú ideig operát is tanultam a szüleim kedvéért. Ám jobban érdekelt a pódiuméneklés, a jazz, a blues, alapítottam is egy minizenekart. Majd felvettek az ELTE földrajz–biológia szakára, és elvittek katonának. Mintha csak egy amerikai filmben történt volna, a seregre is úgy emlékszem vissza: éneklés, haverok, no és persze a foci, amely egész életemet végigkísérte.

– Ekkor sem akart megkomolyodni?

– Próbáltam én, de mindhiába. Kiforratlan voltam. A földrajzot nagyon szerettem, szép sikereket értem el, vetélkedőt is nyertem korábban, így felvételiznem sem kellett. A biológiát pedig apám tiszteletére választottam. Ám csupán annyit tanítottam, amennyi kötelező volt a Czukor utcai gimnáziumban. Mást tartogatott számomra az élet. A hang, a zene, a színpad, a mikrofon világa volt ez. Már az egyetemen azt éreztem, az éneklés és a szereplés lesz a kenyerem. Jelentkeztem hát az ELTE énekkarába, bejártuk szinte az egész világot. Még Amerikába is eljutottunk, ami, valljuk be, 1972-ben csodaszámba ment. Negyvenen utaztunk az egyetemről kórustalálkozóra, New Yorkban és Washingtonban is turnéztunk. De érdekes a párizsi kalandom is: ez azért volt meglepő, mert tartalékosként választottak a kórusba úgy, hogy három régebben szereplő társam nem kapott útlevelet. Egy hónapot voltam a francia fővárosban. Máig sem értem, hogyan, hiszen abban a rendszerben nem voltam kifogástalan káder értelmiségi szüleim miatt.

– Elsősorban ki miatt?

– Apámat a front egészen Németországig sodorta, pár hónapig ott is dolgozott szemorvosként, természetesen mindvégig vele volt anyám három testvéremmel együtt. Csak 1945-ben, a születésemre értek haza, és szinte az utolsó pillanatban sikerült befutniuk velem a budapesti klinikára. Ám alighogy hazaértünk, apámat letartóztatták. A háború előtt ugyanis az orvosi kamara elnökhelyettese volt, ráadásul az Imrédy-kormány idején nevezték ki. Ennyi indok elég volt a népbíróságnak egy kiadós börtönbüntetésre. Másfél éves lehettem, amikor rehabilitálták, és először találkoztunk. Ekkor kerültünk Keszthelyre. A szabadságának az volt az ára, hogy folytathatja hivatását, ám kizárólag vidéken. A Balaton partján én azonban csodás éveket töltöttem.

– Párizs előtt azért itthon is voltak kalandok. Például egy Ki mit tud?.

– Közben itthon a saját zenekarunkkal is szerepeltünk: ez volt a Spirituálé Quartett. Hát persze, hogy nem hagyhattuk ki az 1968-as Ki mit tud?-ot sem. Nem volt egyszerű a helyzetünk, ugyanis angolul énekeltünk vallási ihletésű, lüktető ritmusú spirituális és jazzes zenét. A zsűri képtelen volt besorolni ezt a műfajt. Az elődöntőkben hol a táncdalénekesek, hol pedig az operaénekesek között szerepeltettek bennünket, ám sikerrel vettük az akadályokat. A budapesti döntőben a táncdal kategóriában az akkor 19 éves Cserháti Zsuzsát ejtettük ki. Az országos döntőben, amely már a tévé nyilvánossága előtt zajlott, az utolsó fellépésen opera kategóriában, Kincses Veronikával vetélkedtünk. Bár ő nyert, mi az első díjjal egyenértékű különdíjat kaptunk. Innen egyenes út vezetett a szófiai Világifjúsági és diáktalálkozóra. A másik jutalmunk pedig az volt, hogy megkaptuk az Országos Rendező Iroda működési engedélyét. Megnyíltak a fellépések előtt a kapuk.

– Megmámorosította a várva várt siker?

– Úgy gondolom, hogy igen. Éreztem, ez kell nekem, végre ki tudtam teljesedni, sorra jöttek a szereplések az együttessel. A rádióban stúdiófelvételt készítettünk, majd meghívtak a Könnyűzenét kedvelők klubja című televíziós műsorba is. A műsorvezető rádióbemondó volt, aki megkérdezte: „Nem jössz a rádióba dolgozni? Épp felvétel van, és jó is a hangod!” Pont kapóra jött, mert utolsó éves egyetemista voltam, és a veszély egyre fenyegetett, mégiscsak tanárnak kell mennem.

– Milyen volt a felvételi?

– Azelőtt a mostaninál sokkal, de sokkal komolyabb rostán kellett átesni. Mindent elmond, hogy hatszáz jelentkezőből hatunkat vettek fel 1970-ben. Csak a meghallgatások heteken át tartottak, több rostán keresztül. Ugyanúgy, mint a Színművészeti Egyetemen. Ezután igen intenzív, hat hónapos kiképzés következett. Nyelvtanárok, rendezők, bemondók tanítottak bennünket, végeláthatatlan gyakorlások során. Az intelligenciától kezdve az idegen nyelvek kiejtésén keresztül a pszichológián át szinte mindent, ami a bemondói munkával kapcsolatos. Fél év elteltével kellett vizsgáznunk: ketten maradtunk, Barra Mária és én. Ezután még szó nem volt arról, hogy mikrofon elé kerülhetünk. Újabb fél éven keresztül a nagyágyúk mozdulatait lestük, beszédeit hallgattuk a stúdióban. Gyakornokok voltunk Bőzsöny Ferenc és Debrenti Piroska mellett. Ők voltak az „anya” és az „apa”. De fantasztikus volt olyanokkal is együtt dolgozni, mint Körmendi László vagy Dömök Gábor. Mámor volt azokkal egy levegőt szívni, akik hangjára egy ország kelt és feküdt. Emlékszem, a híreket adás előtt kapták meg, pár percük maradt a felkészülésre, hiszen azelőtt a bemondók élőben jelentkeztek be, nem felvételről ment a legtöbb adás. Ezért van ma az, hogy egy-egy dal elhangzása után jóformán nincs hatásszünet. Hogy is lenne így! Nekünk arra is kellett ügyelnünk, hogy egy operaária után hány másodperc múlva kell megszólalni. Hiszen ekkor hosszabb várakozási csend szükséges, mint például egy táncdalnál. Napi nyolc-tíz órán keresztül bent voltunk a stúdióban, és az adásmenetet végig kellett ülni, hiszen hol bemondással, hol hírolvasással kellett foglalkozni. Aki már híreket olvasott, az „nagy embernek” számított. Mi egy év után jutottunk el a bemondásig, majd újabb idő, újabb gyakorlás következett a hírolvasásig. Először Bőzsöny felügyelete mellett szólalhattam meg, 15 óra 30 perckor. Sosem felejtem el.

– A rádió után automatikusan jött a televízió?

– A királyi televízióba 1980-ban egyszerűen azért kerültem be, mert a Szabadság téren szívesen vették kölcsön a rádiósokat. Velünk nem volt sem beszéd-, sem megjelenési probléma. Mondhatnám azt is, kameraképesek voltunk. Mi esetenként korábban is megfordultunk a tévénél, narrációkat mondtunk fel. Akiket arra alkalmasnak találtak, a Híradóhoz kerültek hírolvasónak, műsorvezetőnek. Ugyanúgy, mint a rádióban, itt is megbabonáztak a régi bemondók: Takács Marika, Tamási Eszter, Varga József, és még sorolhatnám. Sajnos egyikőjük sincs ma már közöttünk.

– Miközben napjában számtalanszor hallhatta az utazóközönség: „a vágány mellett vigyázzanak, az ajtók záródnak”…

– Minden újságíró ezzel kezdi. Való igaz, hogy hosszú ideig a MÁV hangja voltam, illetve vagyok részben. A BKV vonalain pedig kisebb megszakítás után most újra én vagyok hallható. Egyébként ez is sajátos bemondói technikát igényelt, ugyanis a szöveget monoton hangon kellett felvenni, a mondat végén a hanglejtést ezúttal nem kellett levinni, hogy könnyen egymás mellé illeszthessék a szavakat. Mielőtt megkérdezi, ma már nem furcsa magamat hallani a metrón, megszoktam.

– Ám azt már kevesebben tudják önről, hogy élete első emblematikus megmozdulása csecsemőkorához köthető. Hogy is volt ez 72 évvel ezelőtt?

– Csecsemőként a Zamako zabmaláta tápszermárka reklámarca voltam, természetesen „komoly gázsiért”. A gyártó cég termékeivel viszonozta a szereplésem. Legalábbis így tartja a szülői legenda. Azt pedig, hogy ifjúkorom óta Medve a becenevem, könnyen lehet, hogy pont ennek az ételnek köszönhetem. Persze a „hozott anyag” mindig fontos: öt kilóval, pufókként születtem. Úgy gondolom, ilyen paraméterekkel nem véletlen, hogy a tápszergyár engem választott emblémájának.

– El lehet mondani, hogy újszülöttkora óta dolgozik? Mindig ilyen tevékeny volt?

– Egyszerűen képtelen vagyok unatkozni, pörög bennem a motor. Csupán egy dolog fáj, de az nagyon: a rádiózás iránti alázatot, szakmai tudást hiába keresem, nem találom. Legutóbb erről a jelenségről is beszélgettem hajdani mentorommal, későbbi barátommal, Bőzsöny Ferenccel, akivel éppen a hang védelmezőjének, Szent Balázsnak a napján találkoztam.