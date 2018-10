Lókötők

Azért a lovat csak elkötik ma is az ahoz értő emberek és el is tudják adni. Mert ebben a mai furfangos világban folyton akad olyan ember, aki tudós a passzushamisitásban s mikor aztán kész a hamis lójárlat, kelendő nagyon az állat a vásárokon. Az árus könnyen bírja adni, mivelhogy könnyen jutott hozzá.

– Ötön szerezte – szokás mondani (vagyis hogy az őt ujja segítségével kötötte ki az istállóból).

Fortélyaik csodálatosak. Tudva van, hogy a pusztán lakó nép eléggé megfigyeli a természetet, a nyilvánulásokat. Az orra érzékeny, a füle pedig tökéletes. Ennek daczára, pedig akkora kutyákat tart az udvarában, mint egy-egy fiókbornyu: mégis elviszik a lovát éjjen át úgy, hogy még csak a kutya ugatását sem hallja. Bár a jó gazda eléggé ébren alszik s föl is kel éjszaka, hogy szétnézzen. De rendszerint csak a hajnali itatásnál veszi észre, hogy elvitték a jászol elől a kötőféket s eltűnt vele a ló is (mert hogy a ló benne szokott lenni a fejével a kötőfékben).

Hogy ez miként történhetett, nem tudja a gazda. El sem képzeli és szomorúan kezd csapásozni utánuk. Ez ugyanaz a munka, mint mikor az indiánus nyomoz a prairieken a halványarcz után. De ez is kevés eredménynyel jár. Hiába keresi a nyomokat, nem nagyon talál rájuk. A lókötés évadja ugyanis azon időtájakra esik, amidőn még sik a puszta mindenfelé és nem állja az útját a lovonmenőnek sem kukoriczaszárak rengetege, sem kalászok tábora. Az ősz, a maga tarlóival, a tavasz, a maga szántásaival alkalmatos erre nagyon. Ott ha nyomot talál is, a nyom utoljára csak kivezet valami útra, ahol aztán már föl nem ismerkszik.

A lókötőt megöli az, ha nyomot hagy maga után. Ez okból van, hogy télen, amidőn nagy havak járnak a pusztán, sohasem kötnek lovat.

Máskor azonban igen csak járja ez a tudomány, a mezőségeken. Sokszor kötnek még ma is lovat és az elkötés ma sem megy a nemzetközi tolvaj kapzsiságával, hanem meg van benne az, ami a régi betyár életet költőies szinbe vonta: a virtus. Miután ma már azt az embert, aki két csatakos, kötőfékes nyergeletlen lovon jár kel, minden vámnál megállítják, a lókötőnek is csak kocsival kell járni, hogy föltünést ne költsön.

Ennélfogva az elkötött lovakhoz kocsit és hámot is kell lopni.

A legritkább eset, hogy ezt a háromféle dolgot: lovat, kocsit és hámot egy tanyából vigyék el. Azt három helyről szokás venni.

Ez a virtus.

A többi virtus aztán a passzus-hamisitók gondja. Ma már nem lehet úgy túladni az állaton, mint mikor a kecskeméti rideg marha gulyájából „úgy förgeteg idején véletlenül” kiszakadt tiz darab tinó s az kézről-kézre, gulyástól-gulyáshoz két nap alatt lekerült a szerb határszélre, ahol nyoma veszett. Ma a passzus beszél és passzus nélkül tisztességes vásárra be sem eresztik a lovat.

[…] Nem is olyan régen történt, hogy egy buzgó csendőr, Häfner Jakab kisteleki őrmester, aki kiváló policzista hírében áll, szintén annak a problémának a megoldásán fáradozott, hogy miként bírják a lókötők az elkötött lovakat passzus nélkül még manapság is értékesíteni. Keresni kezdte. Valami lopás nyomozása közben a véletlen egy szálat adott a kezébe. Azon elindult. A nyom Majsára vezetett. Azt hitte, ott éri. De onnan tovább kellett menni Bajára. Onnan megint át a Dunán, be Pécsre, Baranyamegyébe. Báttaszék volt az utolsó állomás s ott tudta meg a csendőr, hogy a passzushamisitó banda votlaképpen Kisteleken van. Baranya­megyéig kellett mennie, amíg ennek a nyomára juthatott.

A dologban az is érdekes, hogy a passzushamisitó a betyárvilág egy régi alakja volt, a Nemes Nagyok familiájából, aki ezt a tudományát a börtönben tanulta meg.

Megtörtént ugyanis, hogy a községházánál a sertésjárlatok elfogyván, lójárlatokra írtak sertés passzust. A börtönben tapasztalt férfiú a sertésről beirtakat a passzusból vegyi szerekkel kimosta, a papirt azután kivasalta s egy zugirász ilyen passzusokba irta aztán be a lopott lovakat.

Hogy milyen kiterjedt összeköttetéseik vannak a bandáknak, mutatja a pár év előtt történt eset, amidőn egy csapat lókötő nyomozása közben egy temesvári rendőrt is letartóztattak, mint bűntársat. Ez az ember belső szolgálatra lévén beosztva a városházánál, bejáratos volt a hivatalokba s a lójárlatok űrlapjait lopdosta az alföldi lókötőknek. A kisteleki zug­irász meg egész hivatalt tartott, hogy „hiteles” passzusokat állitson ki lopott lovakról.

(Tömörkény István: Betyárlegendák – Az alföldi rablóvilág történetei, 1898)