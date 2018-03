Lepke

Most jöttem rá arra, hogy a legfontosabbat nem is tudod rólam, pedig ez az identitásom fontos része. Annyira természetes, hogy nem kell róla beszélni, csak ma minduntalan eszembe jut, mert állandóan könnyes szemmel járok, és sajnos amúgy is egyre vaksibb vagyok – á, dehogy, biztos nem a kor, csak fárad a szemem, de így, folyton könnyben úszó szemmel nem lehet létezni. Nincs semmi baj, sőt minden nagyon jó, azért sírok.

Tudod, én évek óta önkéntese vagyok a Vizslamentés nevű állatvédő szervezetnek. Ez egy baráti társaság, nem menhelyen tartja a kutyákat, hanem családoknál egészen addig, míg örökbe nem fogadja őket valaki.

Nálunk eddig 14 kutya fordult meg: 12 magyar, egy német és egy majdnem vizsla. Kilencen babavizslák voltak, a többiek felnőttek. A felnőtteknek nyilván volt valamilyen probléma az életükben, ezért kerültek az állatvédelem látókörébe, egy volt, akivel iszonyatos dolgok történtek, nem akarom leírni, mert most már minden rendben van, boldogan él a családjával, és én is el akarom felejteni az egészet.

Viszont a bőgéshez van köze neki is, mert a Vizslamentés megkérte az örökbe fogadó családokat, hogy küldjenek képeket a kutyusokról, és elkezdtek áradni a fotók, és jönnek elő az emlékek meg a régi dolgok…, ezeken a képeken csupa boldogság van, meg öröm, és minden régi védencnek csuda élete van, és ezen muszáj sírni, mert vizslával élni olyan, mintha az ember állandóan egy hollywoodi film happy endes utolsó jelenetében volna.

Ha ezt az írást befejezem, és lemegyek a földszintre, ott fog állni a leggyönyörűbb lény, aki valaha a földre született, akkor is csak azért, hogy engem szeressen, és a karjaimba veti magát, és ott akar maradni örökre, legkevésbé sem érdekli, hogy nekem vacsorát kell főzni. Az sem, hogy én állok, és ő húsz kiló, és hanyatt fogok esni. Le fogunk ülni, és percekig összeölelkezünk, és én csupa nyál leszek, meg szőr, de annyi endorfin meg oxitocin kering majd a véremben, mint egy szerelmesnek. Ő Lepke, a magyar vizslám, az én életem boldogsága.

Egy riport során szólt valaki, hogy a miskolci sintérnél van egy vizsla, el kellene hozni a fajtamentéshez. Munka után bekanyarodtunk, és ahogy közeledtem a kenneljéhez, folyni kezdtek a könnyeim, megszólaltak a fanfárok, és tűzijáték lett, és ott volt ő, akire egész életemben vártam.

Azóta eltelt nyolc év, és mi így élünk. Vele, Manóval, a labradorral, akivel folyton rajtam veszekszenek, és Mircikével, akiről majd egyszer külön írok, mert ő egy királylány, nem osztozik. Cica, természetesen. Ehhez jönnek az ideiglenesek, tekintettel arra, hogy ők is vizslák, pont olyanok, mint Lepke. A kicsik általában azért kerülnek a Vizslamentéshez, mert nem tudták őket nyolchetesen eladni. Ahogy nőnek, egyre rosszabbak, és a piaci értékük is csökken, gyorsan lepasszolják őket, de ezek boldog, vidám cukorfalatok, jó őket látni megnőtten, boldogan, szeretetben.

Egy volt, akit nem kellett volna odaadni, bár neki van a legjobb családja Angliában, de mindig belém nyilall, ha látom…, ő egy picikét az enyém maradt…, izé…, örökre. Nagyon betegen kaptam meg, apró volt és elesett, kicsit mélyebbre szaladt a szívemben, mint ahogyan az egy nevelőanyánál illik. De ennyi baleset belefér.

Ma, mikor jönnek a képek, és nézem őket, be kell látnom, hogy szerencsés ember vagyok, pedig ezt nehéz beismerni. Van egy része az életemnek, amely – még akkor is, ha találkozom sokszor az emberi gonoszsággal – az én oldalamról csupa jóság és kedvesség. Ez hatalmas dolog, nem?