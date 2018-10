Krumpliárok

Svájc – Népszavazás az élelmiszer-termelésről

A szeptember 23-án tartott népszavazáson vereséget szenvedtek azok, akik még szigorúbb szabályokat szerettek volna az ország törvényalkotásában az élelmiszer-termelésről. Svájc a demokrácia mintaképe. A lakosságot érintő kérdésről – bizonyos kivételektől eltekintve – ki lehet kérni a nép véleményét. Ha ezt százezer aláíró támogatja, akkor ki kell írni a népszavazást, amelyre egy évben négyszer kerülhet sor. Ma már otthonról, elektronikus úton lehet voksolni; átlagosan negyvenszázalékos a részvétel. Nálunk az első szavazások varázsának múltával jó, ha tíz százalék vállalná, hogy ilyen „piszlicsáré dolgokkal” tönkretegye a hétvégéjét.

A svájciak most is a szokásos arányban adták le szavazatukat, országosan 37 százalék gondolta úgy, hogy megteszi. Két élelmiszer-termeléssel foglalkozó kérdésről kellett véleményt mondani. Az első, amelyet egy zöld párt nyújtott be, a fenntartható és etikus élelmiszer-termelést akarta még jobban szabályozni. A második pedig az ország élelmiszer-termelésének szuverenitását kívánta tovább erősíteni – ez a mezőgazdasági szakszervezetek kezdeményezése volt. Egyik javaslat sem kapta meg a kívánt többséget. Pedig nem így indultak neki.

Amikor a berni illetékesek elfogadták a kérdéseket, és kitűzték a népszavazás időpontját, a két kérdés támogatottsága hetven százalék felett volt. Aztán a múlt héten még ötven százalék körül álltak, ebből lett a nagyarányú – hatvan százalék feletti – elutasítás.

Mi történt az elmúlt hónapokban? Azt mindenki elismeri, hogy fontos kérdésekről van szó. Az első indítvány alapján az államnak a továbbiakban több támogatást kellene nyújtania a fenntartható termelést és állattenyésztést folytató cégeknek, farmoknak, kistermelőknek, amelyeknek az eddigieknél is részletesebb tájékoztatást kellene adniuk arról, hogy mit fogyasztunk.

A másik javaslat pedig az élelmiszer-behozatalt érintette, gyakorlatilag kitiltották volna az alpesi ország piacáról azokat a külföldi terméket, amelyek nem felelnek meg a svájci normáknak.

Világos volt, hogy a két javaslat elfogadása újabb áremelkedéseket jelent a fogyasztóknak. Svájc tehetős nemzet, de az ő állampolgáraik is előbb megcsodálják a paradicsomot a biopia­con, aztán bemennek a nagyáruházba, és feléért megveszik. A kormány szerint négyezer oldalas törvény szabályozza a mezőgazdasági termelést. És van egy erős pénzügyi érv is: a kabinet évi húszmilliárd frankkal támogatja a mezőgazdasági termelést. Ez magyar pénzben megközelítőleg hatezermilliárd forint. A mezőgazdasági szuverenitás megőrzése pedig nemzetközi kereskedelmi egyezségeket érintene, újabb vámokat kellene kivetni a külföldi termékekre.

Ezek az érvek hatottak a lakosságra, de különösen a saját zsebre vonatkozó részük. Van itt még valami, ami most különösen megmutatkozott: a krumpliárok. Jelképesen ez választja el Svájc francia ajkú közösségét a némettől.

A német ajkú kantonok egyöntetűen elvetették a két tervezetet, míg a francia többségűekből négy igent mondott. Egyes lapok a szavazás másnapján arról írtak, hogy mennyire elszigetelődött a francia közösség a többitől, és ez aggodalomra is okot adhat. A svájci németek úgy fogják fel, hogy elég már az állam fennhatóságából: még csak az hiányzik, hogy most már a tányérukba is beledugja az orrát.

A zöldek fél év múlva hasonló környezetvédelmi kérdésekkel bombázhatják a lakosságot. Három mezőgazdasági téma szerepel újból a referendum napirendjén: egyrészt a vízszennyezés, aztán a vegyszerek használata és az intenzív állattenyésztés korlátozása. De azért volt a múlt vasárnap egy harmadik kérdés, amely szintén örömöt szerzett a környezetvédőknek, ugyanis majd 74 százalékkal bekerül az ország alkotmányába a kerékpározás. Ezen még a svájci kommentárok is elcsodálkoztak: miről is szavaztunk?