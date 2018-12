Költséggyilkos

Autóipar – A császárként tündöklő megmentőt hatalomvágya és pénzéhsége vitte rossz útra?

A csúcsról a mélybe: Carlos Ghosn, a nemzetközi autóipar tegnapelőtt még sztárolt vezetője most a zuhanás élményével ismerkedik. Az általa összegrundolt, majd világvezetővé tett nagy autó­ipari egyesülés, a Renault–Nissan–Mitsubishi szövetségéből két japán résztvevőnél már leváltották az elnöki pozícióból azt követően, hogy a szigetországi rendőrség hamisítások miatt előzetesben tartja. A szakértők azonban mélyebb összefüggéseket gyanítanak a felhozott vádaknál.

A Tokió melletti Kosuge börtön nem épp az előzetesben ülők vágyainak netovábbja. Szigorú hely, nem az emberi jogok tiszteletéről híres – mondják azok, akik már megismerkedtek a benti körülményekkel. Japánban 22 napig tarthatják előzetesben a gyanúsítottat, a múlt héten Carlos Ghosn esetében még tíznapos hosszabbítást rendeltek el. Aki mangahős – képregényfigura – lesz Japánban, az nem lehet akárki. Ráadásul külföldi.

„Költséggyilkosként” ez a megtiszteltetés érte Carlos Ghosnt, akit az ezredfordulón azért küldtek a francia Renault-tól a felkelő nap országába, hogy húzza ki a csődből a Nissan autómárkát. Valószínűleg legverejtékesebb álmaiban sem jelentek meg azok a képek, amelyek a múlt hónap közepén vele a valóságban megtörténtek: magánrepülőgépén Tokió­ba érve, ahelyett, hogy császárként levonult volna a lépcsőn, a helyi adóhatóság fegyveresei fogadták, ők segítették le az immár megbilincselt Ghosnt a gépről. Úgy tartóztatták le, mint egy jakuzát, helyi rettegett maffiózót.

Innen hajtottak a Kosuge börtönbe. Egyszerű látogatóknak ide bejutni lehetetlen. Azóta a japán média is csak találgat a Ghosn-ügyben, bizonyos kapaszkodókat adott az ügyész rövid sajtónyi­latkozata. Ebben nagy vonalakban ismertette a hónap közepén a vádakat: a Nissan akkori elnöke – egy másik vezető beosztottal, az amerikai Greg Kellyvel – meghamisította a bevételi adatokat, luxusházakat bérelt és újíttatott fel a cég számláján, a rokonait is kitalált „szakértőként” alkalmazta, mégpedig busás fizetéssel.

Innentől a többi csak feltételezés. Még az sem biztos, hogy a felesége él-e azzal a joggal, hogy naponta 15 percre meglátogassa. A szigetországi törvények szerint az előzetesben lévők beszélőjén kizárólag a japán nyelvet lehet használni. Ha az őr meghall bármilyen idegen szót, azonnal megszakíthatja a találkozót. Ghosn csak pár kifejezést tud japánul, míg felesége egyetlen szót sem. Igaz, egy néma találkozóból is lehet erőt meríteni. Nem véletlen, hogy a Nissannál első intézkedései közt kötelezővé tette az angol nyelv használatát. A japán törvények nem írják elő a kihallgatásokon ügyvéd jelenlétét, így még vele sem tud kialakítani valamiféle védelmi taktikát.

Ki ez a 64 éves férfi, akinek végül is Japán sokat köszönhet? Világpolgár – a szó legszorosabb értelmében. Módos libanoni szülőktől Brazíliában született, majd visszatért a közel-keleti országba, ahol jezsuita nevelésben részesült. Franciaországban végezte egyetemi tanulmányait, mérnökként diplomázott, innen van harmadik útlevele, ugyanis felvette a francia állampolgárságot is. A Michelin gumigyártó amerikai kirendeltségét vezette, majd a cég második embere lett, 1996-ban felfigyelt rá Louis Schweitzer, a Renault elnöke, aki azt akarta, hogy majd egyszer ő vegye át tőle a vállalatot.

Egy évvel az ezredforduló előtt azonban jött egy olyan feladat, amelyre Ghosnnál alkalmasabb jelölt nemigen volt: a japán Nissan oly nagy bajban volt, hogy valami megszállottat kerestek a csődközeli helyzetből való kirángatására. Még külföldön is. A Renault viszont jó lehetőséget látott a japán cégben. Carlos Ghosn megérkezett, és alaposan felforgatta a vállalatot. Elbocsátott vagy húszezer embert, gyárakat záratott be és adott el. Felrúgta a Japánban megszokott módszert, hogy a cégnél eltöltött idő számít, nem a teljesítmény. Kirúgta a beszállítókat, amelyek átláthatatlan hálót szőttek a cég köré, újakkal szerződött. Amikor átvette a japán vállalatot, az évi 6,5 milliárd dolláros veszteséget termelt. Rá egy évre már 2,7 milliárd dolláros pluszt mutatott mérleg, míg a harmadik évben a Nissan az ipari átlag kétszeresét hozta. Küldetés teljesítve – jelenthette haza Ghosn, aki külföldiként valami hihetetlen népszerűségre tett szert, egyesek japán kormányfőként látták volna szívesen, egy női felmérésen az első helyen végzett abban a kategóriában, ha lehetne, kit választanának férjnek.

A hosszú évek alatt jött össze – kereszttulajdonlások révén – a „szövetség”, amely a Renault, a Nissan és a Mitsubishi autógyártó vállalatokat tömörítette. Tavaly a három cég értékesítette a legtöbb autót, 10,6 millió darabot a világon, megelőzve a Volkswagen-csoportot és a Toyotát. Ghosn csillaga magasan ragyogott. Gondolt a jövőre is: úton-útfélen csak a Tesláról hallani, még a felső középosztálybelieknek is kicsit húzós árával, mégis az elektromos autók piacán a világelsőséget a Nissan Leaf uralja kiskocsijával. Hasonló terveket szőtt a Mitsubishivel is, amelyet már a Nissannal végrehajtott, sőt a három jelentős termelő közös márkanevű gépkocsi gyártását tervezte. Volt egy titkos terve, amelyről részleteket nem hajlandó szolgáltatni sem a Nissan, sem a Renault, valószínűleg egy újabb autógyár bevonásáról lehet szó, így őrizve meg a világ legnagyobb autógyártója címet.

A dicsőséges menetelés azonban sokak szemét szúrta. Az életstílusán találtak fogást. Minden elemében világpolgár volt. Pontos menetrend szerint zajlott az élete, mindig időben érkezett, és azt sem szerette, ha valaki a tárgyalásairól késik. A Renault vezetőjeként fél hétkor minden munkanapon bent volt a Párizs melletti központban, ő már órák óta dolgozott, amikor munkatársai befutottak. Magánrepülőgépével – ha szükség volt rá – a legeldugottabb gyárat is órák alatt felkereste. Ám ennek meg is volt az ára: az utóbbi években a szövetség három elnöki posztja után külön-külön fizetést járt ki magának. A Renault-nál évente hétmillió eurót, a Nissannál nyolcmillió eurót kaszált, és hozzájött egy kis apró a Mitsubishitől.

A lapok általában ezzel a 15 millió euróval, évente ötmilliárd forinttal számolnak, de lehetett ez akár több is. A világon a második legjobban fizetett autóipari menedzser volt. Ráadásul a Japánban kapott fizetésének a felét (mintegy 38 millió eurót) 2011 és 2015 között be sem vallotta a helyi adóhatóságnak. Ugyancsak adatokat kellett volna szolgáltatnia a luxusbérleményeinek felújítási munkálatairól. Erről a Nissannál számos vezető munkatársnak tudnia kellett, Tokióban rebesgetik is, hogy az egyik kolléga vaskos dossziéval állított be az adóügyi hatóságokhoz.

Az összeesküvéselmélet-gyártók figyelmét sem kerülte el az ügy. Túl nagyra nőtt Carlos Ghosn például azzal, hogy harmadik házasságának ünnepségét a versailles-i kastélyban rendezte meg. Emmanuel Macronnal már három évvel ezelőtt, amikor még gazdasági miniszter volt, majdnem hajba kaptak. Azóta rendezték a viszonyt, Macron akkor a japánoknak nyújtott jelentősebb befolyással vádolta meg Ghosnt. A franciák szerint a szövetség elnöke Párizsban csupán a japánok szekértolója, míg a szigetországban azt vetették a szemére, hogy a franciákat részesíti előnyben. „Azzal a céllal érkezett ide, hogy lerombolja a mára idejétmúlt japán munkamódszert. Ez sokak együttműködésével sikerült is neki – mondta róla sajtóértekezletén Hiroto Szakava, a Nissan vezérigazgatója.

– Ám erre ő is felépített magának egy legalább olyan átláthatatlan vezetési rendszert.” Egyesek szerint jól kiszámított lépés történt: most a Renault van szorult helyzetben, csökkentek az eladásai. Kiváló alkalom arra, hogy megzsarolják a francia céget: adjon nagyobb beleszólási jogot a japánoknak a szövetség ügyeinek intézésébe, ugyanis ebben a franciák viszik a prímet. Különben a Ghosn által összerakott szövetség tagjai külön-külön még nagyobb gonddal lesznek kénytelenek megküzdeni.

Carlos Ghosnnak van egy hobbija, szabadidejében a császárkori Róma történelmét bújja. Túlhatalma talán annyira elvakította, hogy az ókori Rómát tanulmányozva egy dolog nem vésődött be az eszébe: a legváratlanabb időkben is felbukkanhatnak Brutusok.