Christine „Lady Bird” McPherson ­(Sao­irse Ronan) sajátos nevet talált ki magának, és színesre festette a haját, hogy kitűnjön. Hűséges a legjobb barátnőjéhez, de azért igyekszik bevágódni az osztály menő csajánál is, és elkezdi érdekelni a szex. Jól akarja érezni magát, és többre vágyik, mint amit a szülei elértek. Elege van a folyamatos pénzhiányból, nem érti, hogy anyja (Laurie Metcalf) miért ilyen kemény vele, arról pedig fogalma sincs, hogy munkanélküli apja depresszióval küzd. Különlegessé mégis az teszi, hogy társaival ellentétben ő legalább keresi a villanykapcsolót.

Szinte hihetetlen, hogy egy ilyen halk, egyszerű, ám őszinteségével mégis kiemelkedő filmet is jelöltek idén Oscar-díjra. Rendezője, a még csak harmincnégy éves Greta Gerwig pedig az ötödik olyan rendezőnő lett, akit egyáltalán nominálásra érdemesnek tartott a mélyen tisztelt Filmakadémia a díj fennállásának kilencven éve alatt. A Lady Bird hamisítatlan női mozi: nőkről szól elsősorban nőknek. Utoljára ilyen témájú alkotás 1983-ban nyert arany szobrocskát, amikor a Becéző szavakban Debra Winger és Shirley MacLaine áztatta el a zsebkendőket.

A Lady Bird ízig-vérig „coming of age” film, felnövéstörténet, amelyben senkinek sem kell meghalnia. A helyét kereső tinédzser, az anya, aki nem érti meg őt, a tökéletesnek látszó fiú, a különc rosszfiú, a szemét gazdag kölykök, a hűséges barátnő, a szalagavató bál – minden klasszikus tinifilmes sztereotípia felvonul.

Ezekkel a filmekkel szemben Gerwig viszont a felszín mögé néz: ami a Lady Birdöt igazán nagyszerűvé teszi, az a főhős és édesanyja közötti kapcsolat, az utóbbi idők egyik legjobban megírt és leghitelesebben eljátszott párosa. Metcalf nagyszerűen érzékelteti mindazt, ami elől a lánya menekül, neki kell tisztán látnia a világot, ő nem álmodozhat, hiszen el kell tartania a családot. Áldozatokat hoz, amit a lánya nem mindig ért, hiszen ő csak teszi, amit egy tinédzsernek tennie kell: szabad akar lenni, lehetőleg jó messze Sacramentótól, mondjuk New Yorkban, ahol pezseg a szellemi élet. Saoirse Ronan pedig pontosan olyan a címszerepben, mint egy önmagát és az élet fűszerét kereső tinilány: az egyik pillanatban még csípős és felszínes, mint egy csitri, aztán hirtelen megmutatja, mekkora szíve is van. Végül pedig eljön az a pont, ahol a kettejük világa találkozik: az anyának el kell engednie a lányát, a lánynak pedig meg kell értenie az anyja erőfeszítéseit, és ki kell repülnie a fészekből.

Lady Bird is elköveti azokat a hibákat, amelyeket mindnyájan elkövettünk ennyi idősen: iskolai csínyekbe keveredik, elhanyagolja azt, aki lojális hozzá, nem megfelelő fiúkat választ, de aztán mindig megrázza magát, és újabb célt keres. Gerwig bámulatosan őszinte filmet forgatott: olyannak mutatja be a dolgokat, amilyenek. A rendező maga is Sacramentóban született, és oda is járt katolikus iskolába, mint hőse, és bár tetten érhető, hogy John Hughes filmjein nőtt fel, őt nem a klisés, szirupos képek fogták meg ezekben, hanem az, hogy olyan fiatalokról szóltak, akik akár a szomszédban is élhetnének. A rendező nagy adag életszerűséget, humort és őszinteséget gyúr bele az alig másfél órás játékidőbe, és nem is kell ennél több.

Nincs boldog vagy szomorú befejezés, vagy könnyű válaszok és mindenre behelyettesíthető instant bölcsességek, csak maga az élet – próbálkozásokkal, kudarcokkal és új kezdetekkel. Túldramatizált nagyjelenetbe bekúszó érzelmes zene nélkül, hús-vér, gyarló emberekkel. Az Oscar-szezon legvalóságosabb filmje vállalja azt, amit nem szokás Hollywoodban: a hétköznapiság minden kockázatát.

(Lady Bird, amerikai dráma, vígjáték. Rendező: Greta Gerwig, 94 perc)