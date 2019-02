Ki az örményebb?

Visszhang

Nemrég, január 12-én terjedelmes írás látott napvilágot a Magyar Idők Lugasában: Alexa Károly Magyarörmények címmel a magyarországi örménység egyik erdélyi kötődésű egyesületének kiadványáról írt. A cikk lehetett volna jó szándékú, ismeretterjesztő publicisztika egy kicsiny, de fontos nemzetiség kulturális önazonosságának megőrzését szolgálni hivatott kiadvány érdemeiről. Elszomorító, hogy mégsem lett az, de nem érthetetlen. A megrendelt PR-cikkek természete, hogy arról kell szóljanak, ami az elvárás.

A szerzőnek nem azt kellett tehát méltatni, hogy ez a szimpatikus magyarországi örmény közösség e közel ezer, az erdélyi érkezést illetően is több mint 380 éve, majd a genocídium időszaka óta tartó együttélés hosszú és harmonikus évtizedei alatt mit tett le a közös asztalra, mi által Magyarország kulturális és minden egyéb értelemben csak gazdagodott. Fájdalmas, hogy az írás pusztán egy mesterségesen szított ellentét egyoldalú körberajzolása, megerősítése és legitimizálása. Érkezési sorrend alapján. Nyilván azért, mert maga a kiadvány is, amelyről beszél, hasonló célú, erőltetett önigazolás.

A szerző talán két-három ciklussal ezelőtt érintőlegesen, egy vagy két ülés erejéig részt vett az akkori önkormányzati munkában, halványan emlékeznek csak rá az örmények azokból az időkből. A nemzetiségi önkormányzat intézményrendszerének elindulása óta szembesülünk – valamennyi magyarországi nemzetiség kivétel nélkül! – a megosztás gonosz és elkeserítő technikájával.

Tudnának erről beszélni a görögök, németek, lengyelek, cigányok egytől egyig valamennyien, de különösen elszomorító olyan maroknyi örmény esetében, amelyiknél ez a fajta kirekesztősdi, etnobiznisz – mondjuk ki: önző pitiáner rosszhiszeműségről van szó – már a túlélést veszélyezteti. Márpedig Issekutz Sarolta, akinek érdemeiről oly lelkesen számol be Alexa Károly, két évtizede mást sem tesz, életművének leglátványosabb karaktere az az erőszakos törekvés, amellyel kisajátítani próbálja az örmény nemzetiségi lét minden dimenzióját. E sajátos, sértettségből táplált és hiúsággal fűtött, lealacsonyító harcában pedig sosem válogatott az eszközök közül.

Csak a közösség józanságának köszönhető, hogy mégsem érte el célját, hacsak nem azt, hogy sikerült árkokat ásnia, amelyeket kerülgethetünk. Feljelent, besároz, hisztérikus módon démonizál, ahogy csak képességeiből telik. Csakhogy e hosszú évtizedek óta zajló gyűlöletkeltésre már a Magyarországon élő erdélyi származású örmények sem vevők, sőt az Erdélyben működő helyi örmény szervezetek is sorban kihátráltak mögüle, vagy inkább sosem álltak be a gyűlölködés mögé. Inkább működnek együtt a több évtizedes múltú magyarországi örmény szervezetekkel, melyek mindig nyitottak voltak az erdélyi magyar örmények felé.

Jó példa erre a látványos együttműködésre a Puskás Attiláék, Avanesian Alexék és jómagam által szervezett diaszpórafesztivál, melynek egyik fő állomása a legrégibb örmény vonatkozású település, Gyergyószentmiklós. Ezeken a rendezvényeken mindenki ott van közülünk, és nincs nyoma széthúzásnak. Tudjuk, tapasztaljuk, látjuk, hogy ebből a mesterségesen fenntartott megosztottságból minden jóérzésű magyarországi örménynek elege van. Köszönjük, többet nem kérünk belőle! Ez is sok volt!

A mi elmúlt húsz évünk eddig sem arról szólt, hogy felülnénk erre a gyűlöletkörhintára. Nyitottak vagyunk egymás felé, és azok is maradunk. Erdélyi örmény, genocídiumot túlélő leszármazott és Örményországból vagy a Szovjetunióból érkezett, de már magyar állampolgárságú örmények egy családként, keresztény hitben és közös sorsban összekapaszkodva építjük ezután is azt a hétköznapokban, ami a kulturális életben maradáshoz és még annál többhöz is szükséges.

Van szeretett kulturális központunk értékteremtő programokkal, könyveink mindkét gyönyörű anyanyelvünkön, van sikeresen működő színházunk, társulatunk. Büszkék vagyunk művészeinkre, zenészeinkre, szobrászainkra, költőinkre, festőinkre, üvegművészeinkre, alkotóinkra, miközben sosem volt kérdés, hogy ki mikor érkezett, kinek van joga örményebbnek lenni a másiknál. Egy szempont volt: együtt maradni, együtt tenni közös céljainkért.

Sajnos, ahogy általában semmiben, ebben sem volt partner soha Issekutz Sarolta, aki az elmúlt években egyetlen – pedig számos alkalommal volt ilyen – közeledő gesztust sem viszonzott. Erre már nincs okunk büszkének lenni. Helyette kérünk elnézést, hiszen a jelenlegi állapot pont ennek a kirekesztő, fogvicsorgató attitűdnek az eredménye, s egyetlen haszonélvezője Issekutz Sarolta. Kárvalottjai mi vagyunk, Magyarország örményei.

És még valami: örménynek lenni egy picit talán mélyebb, mint a Szeván-tó partján Ararat konyaktól csillogó szemmel dudukzenét hallgatni és lavasba (örmény kenyér) tekert örmény falatokat eszegetni. Hisz ez nem más, mint amit minden arra járó, fényképezőgépes turista megtesz, legyen kínai, japán vagy amerikai. Nem kételkedem Alexa Károly hazai örménység – a teljes – iránti jóindulatában, sőt származásából fakadó elkötelezettségében sem, de ezzel az írással nem tett hozzá az egymáshoz történő közeledéshez, amelyre keleti, nyugati és egyéb felcímkézett örmény testvéreinek sokkal inkább szükségük lenne, mint egy ilyen megosztó PR-pubilicisztikára.

A szerző Diaszpóra21 főszerkesztője, az Urartu Örmény Nemzetiségi Színház vezetője