Kassza éjjel-nappal

Sztárjövedelmek – A legmenőbb külföldi hírességek 1737 milliárd forintnyi dollárt „kalapoztak össze” egy év alatt

George Clooney szekere futott a legjobban az idei szezonban: 67 milliárd forintnyi összeget keresett úgy, hogy egyetlen új filmjét sem mutatták be, de a Harry Potter írónője is percenként ötvenezer forintnyi summával lett gazdagabb. Az elhunyt celebek is busásan gondoskodnak utódaikról: Michael Jackson az örököseit egy év alatt 117 milliárd forintnak megfelelő bevétellel gazdagította.

Szinte percenként keresnek annyit a világsztárok, mint egy hétköznapi ember tán soha, a bankók folyamatosan landolnak a számlájukon. Persze nem csak a fellépésért, filmezésért, éneklésért, sportolásért kapnak pénzt, önálló üzletág és márkanév, reklámkampány épült köréjük, valamint menedzserek garmadája és hatalmas kreatív stáb ügyel arra, hogy a többől még több legyen.

A pályafutását veretlenül záró 41 éves bokszoló, Floyd Mayweather nemcsak a sportban jeleskedik, már 2015-ben feljutott a leggazdagabb hírességek toplistájának csúcsára. Ezúttal is 285 millió dolláros (78,6 milliárd forintos) bevételével övé lett az egy év alatt legtöbbet kereső hírességeket rangsoroló Forbes-lista első helye.

Ám a leghatalmasabb összeget mégsem ő, hanem George Clooney kereste. Neki ugyanis nagyobb volt a jövedelme, mint bármely más színésznek valaha egy év alatt. Az 57 éves amerikai filmszínész 239 millió dollárt (67 milliárd forintot) zsebelt be a 2017. június 1-jétől kezdődő üzleti időszakban mostanáig. Ez azért érdekes, mert 2016 óta egyetlen új mozifilmjét sem mutatták be, csupán egy kávémárka reklámozása miatt állt kamerák elé. Ellenben rendesen termel Casamigos nevű vállalata is, amely szeszes italokat gyárt. A céget még 2013-ban alapította több üzlettársával, az italeladásokból származó összeg a bevételének körülbelül 97 százaléka.

A celebek százas rangsorában a közösségi médiasztár, Kylie Jenner lett a harmadik 166,5 millió dollárral (46 milliárd forinttal). A húszéves Jenner azt szeretné, hogy a Twitternek és a Face­booknak köszönhetően a legfiatalabb milliárdos legyen belőle a saját erejéből.

Az első tíz jól kereső híresség között természetesen sportolók is szerepelnek: Lionel Messi és Cristiano Ronaldo. Az argentin futballista 111 millió dollárral (30,6 milliárd forinttal) a nyolcadik, Ronaldo 108 millió dollárral (29,7 milliárd forinttal) a tizedik lett. Jól szerepelt Neymar is a maga 90 millió, a kosárlabdázó LeBron James 85,5 millió és a teniszező Roger Federer is 77,2 millió dollárjával. A női sportolók közül pedig Serena Williams, aki 23 Grand Slam-tornán lett nyertes, 18,1 millió dolláros jövedelemmel. A zenészek közül a U2 118 millió dollárral (32,5 milliárd forint), a Coldplay 115,5, Ed Sheeran 110 millió dollárral, azaz 30,3 milliárd forinttal jutott be az első tíz közé. A legjobb énekesnőnek Katy Perry bizonyult, aki csak a 19. helyre tudott felkapaszkodni a maga 83 millió dollárjával.

Utódok jussa

Érdekesség, hogy a száz legjobban kereső sztár között csupán 15 nő van, eggyel kevesebb, mint egy évvel korábban. A nemek aránya mellesleg meglepő: egy kutatás szerint a mai filmiparban a szöveges szerepek mindössze 28 százalékát játsszák hölgyek. Ennek megfelelően a színésznők közül az idén Scarlett Johansson végzett a dobogó első fokán 40,5 millió dolláros bevételével.

A válási botrányáról elhíresült Angelina Jolie-t vágta el az első helytől, akinek mindössze 28 millióval kell idén beérnie. Brad Pittnek egyébként jó orra lehet az előnyös anyagi helyzetben lévő hölgyek felkutatásához, ugyanis a lista harmadik helyét egy másik exe, Jennifer Aniston csípte meg a maga 19 milliójával. Ennek nagy része még mindig a Jóbarátok sorozatban vállalt szerepéből származik, a többit reklámszerepeiért kapta, valamint szponzorációkkal szerezte. Őt az összesítésben Jennifer Lawrence követte, és nem sokkal utána jön Reese Witherspoon, aki producerkedéssel is foglalkozik, aminek hála félre tud rakni „egy kis extrát”. A toplistán szereplő hírességek nemtől, foglalkozástól függetlenül összesen 6,3 milliárd dollárt (1737 milliárd forintot) raktak össze az elmúlt évben, amely 22 százalékos emelkedés az egy évvel korábbihoz képest.

A mára már csak az emlékekben élők is busásan eltartják jogutódjaikat, örököseiket. Az elhunytak közül tízen összesen 628 millió dollárt „kerestek” egy év alatt, sőt mostanra megduplázódott a tavaly októberben mért 312 millió dolláros összbevétel is. A Forbes-toplista első helyét a 2009-ben gyógyszer-túladagolásban meghalt Michael Jackson foglalja most is, bevétele 400 millió dollár volt. Ennek nagy része abból származott, hogy dalainak jogdíjait eladták az azóta már Sony-kézben lévő EMI Music Publishingnek. Őt egyébként halála óta lehetetlen letaszítani az első helyről.

A második helyen Elvis Presley található, akinek egykori gracelandi lakóházával szemben (amely továbbra is zarándokhely busás jegyárbevétellel) tavaly 45 millió dolláros beruházás keretében épült egy szórakoztatóipari komplexum üzletekkel, kiállításokkal, ahol természetesen minden a királyról szól. Az 1977-ben elhunyt énekes lemezeiből továbbra is évi egymillió darabot értékesítenek. Mindennek köszönhetően jogutódjai összesen 40 millió dollárral gazdagodtak.

A harmadik legtöbb bevételt termelő a 2016-ban eltávozott Arnold Palmer golflegenda, akinek nevét limonádé és jeges tea is viseli, 35 millió dollárral gazdagította a családi kasszát.

A 2000-ben meghalt képregényrajzoló Charles Schulz jogutódjai a Snoopy kitalálásának köszönhetően még most is évi 34 milliós bevételhez jutnak.

Bob Marley emléke ma is intenzíven él bennünk: a reggae ikonikus alakja 1981-ben távozott közülünk, ám neve az egyik legerősebb márka: fejhallgatót, sőt még cannabist is eladnak vele. Ezekből a jutalékokból 23 millió dollár „csordogált” a családi kasszába. Marilyn Monroe 1962-ben hunyt el, ám azóta is busás vagyon üti örököseinek markát, akikkel a Montblanc írószergyártó cég kötött szerződést, ugyanis kiadták az exkluzív vörös Marilyn tollsorozatot. Ennek köszönhetően került vissza a szexdíva a toplistára, rögtön 14 millió dollárral.

Prince 2016-ban hunyt el, mégis megjelent azóta vagy négy lemeze. Leghíresebb dalát (Purple­ Rain) dolgozták fel többféle kiadásban, bakeliten is lehet kapni, amely a nosztalgia miatt pazarul fogy. Ezt bizonyítja, hogy a családi kassza 13 millió dollárral lett gazdagabb egy év alatt. Az immár 38 éve halott John Lennon nevével napjainkban is évi kétmillió albumot adnak el, ez pedig 12 milliót termelt többek között egykori társának, Yoko Onónak is.

Miután a két évvel ezelőtt elhunyt Muhammad Ali bokszoló neve és arca megjelent a Super Bowl tavalyi reklámjában, az amerikai focidöntőt közvetítő Fox tévécsatornával és a TAG Heuer óramárkával kötött promóciós szerződéseknek köszönhetően ő először szerepel a listán. Oka, hogy ez az együttműködés nyolcmillió dollárt fialt.

Sokan irigylik a befektetési alapokat kezelő brókereket – nemhiába. Az embert próbáló munkatempó és feladat meghozta gyümölcsét idén is. Egy év alatt a legtöbbet James Simons, a Renaissance Technologies vezére kereste, bankszámlája 1,7 milliárd dolláros fizetéssel gazdagodott, de nem panaszkodhat David Tepper az Appaloosától sem 1,5 milliárddal, de Citadel Kenneth Griffin sem 1,4 milliárd dollárral.

Az írók közül a Harry Potter-sorozat az egekbe repítette a szoba-konyhás lakásából induló J. K. Rowlingot, a varázsló történetének megalkotóját. Könyvek, ajándéktárgyak, filmek, ruhák – minden HP-lázzal kapcsolatos eladásból busásan részesül az írónő. Havonta nagyjából hatmillió fontot keres, amely évente forintra átszámolva több mint 22 milliárd. A Forbes magazin úgy számolta, hogy percenként nagyjából 50 ezer forint dagasztja a pénztárcáját.

Ryan a csúcson

Sokan nem is gondolják, hogy mekkora üzlet saját YouTube-csatornát működtetni. Ugyanis azoknak, akik nagy nézettséget produkálnak a legnépszerűbb videós portálon – youtuberek –,bőven jut az anyagi javakból is. A leggazdagabbak, ugyanúgy, mint a művészek, sportolók, többféle forrásból is részesülnek. A legnépszerűbb videósok idei összjövedelme 42 százalékkal haladja meg a tavalyit, amiben nagy szerepe volt annak, hogy a többségüktől „tonnaszám” rendelik a rajongók a bögrét, felcímkézett pohár- és egéralátétet, pólót. Még akkor is, ha egy-egy ruha 15-20 ezer forinttól indul kedvenc videósuk rávasalt fotójával. Az önköltség 500 forint sincs a kínai termékek esetében.

A videós toplista nagy részét az úgynevezett gémerek, azaz a számítógépes játékokat bemutató, többnyire „művésznéven” szereplő játékosok foglalják el, de van a szupergazdagok közt sport- és szabadidős tevékenységet bemutató is. Az egyik a legismertebb youtuber PewDiePie, aki egy év alatt 15,5 millió dolláros bevételre tett szert.

Nem panaszkodhat DanTDM sem, aki a tinik körében népszerű Minecraft számítógépes játékban építi hat éve a birodalmát. Ehhez ugyan több mint húszmillió követő kellett, de a rajongótábor növelése meghozta gyümölcsét: 18,5 millió dollár csengett a kasszában. Az idei toplista második helyét a húszéves Jake Paul foglalja el, aki a videózás mellett színészettel is foglalkozik, és a mindennapjait örökíti meg. Azzal, hogy életébe betekintést enged, 21,5 millió dollárt hozott össze.

Az első helyezett ezúttal kivétel: nemcsak azért, mert csupán hétéves, hanem mert az évi 22 millió dolláros fizetését legózással, vonatozással, kockázással és autótologatással szerzi a Ryan nevű kisfiú. E tevékenységek közben örökítik meg minden mozdulatát a szülei, gondolva a későbbi évekre is.

A külföldiek sikerén felbuzdulva a magyar fiatalok is foglalkoznak videós tartalomgyártással. Érdemes róluk is szólni, hiszen ilyen hírességeink nekünk is vannak, ám ők többnyire a számítógép előtt ülő tizen-huszonévesek körében ismertek. Esetükben nem milliárdokról van szó, de állításuk szerint meg lehet élni tevékenységükből. Hogy mennyire, azt a Google Analytics látogatószámláló alapján lehet megmondani, és csak arról az összegről van szó, amelyet a Google-­től kapnak a kattintásokért. Az egyéb, például a szponzorjellegű, illetve az emléktárgyak bevételéből származó pénzről csak a tartalmat előállító tudna beszámolni – nyilván nem teszi.

A legnépszerűbbek közül a bronzérmet a legnézettebb mesecsatorna, a KerekMese viheti el az idén. Szinte konkurencia nélküli, tavaly 17 millió forintnyi bevételt generált. A Gojzer a második lett. Itt csak annyit lehet látni, hogy ipari aprítóval darálnak le hétköznapi tárgyakat, gumicsontot, dobozos üdítőt, laptopot, szemüveget, műanyagokat, fémeket. És nézik! Nem is kevesen, a számláló 60 millió érdeklődőt mutat. Hogy ki érti ezt, nem az a lényeg, hanem hogy a maflaság 18 millió forintot hoz a rendületlen aprítóknak. Az első helyet pedig a Kinder tojások bontogatásával szerezték meg Surprise Toys néven az alkotók. Ezért húszmillió forint járt tavaly. Mindenből látszik, nem kell világmegváltó tevékenységet kitalálni, a filmezéshez elég csupán egy-egy fantáziadús ötlet.

Még mindig Dzsudzsák

Ha már szó esett a magyarokról, nem szabad megfeledkezni élsportolóinkról sem. A legjobban kereső nemzetközi sportolók világranglistájára természetesen egyetlen hazai büszkeségünk sem került fel, de azért mi sem panaszkodhatunk. Ugyan sosem érik utol Cristiano Ronaldót, de azért Dzsudzsák Balázs is boldog lehet a maga egymilliárdjával – évente. A második a szintén labdarúgó Huszti Szabolcs, aki csak valamivel keres kevesebbet egymilliárdnál, a harmadik pedig Szalai Ádám focista, aki 618 milliót kap évente. Sajtóhírek szerint Hosszú Katinka tavaly 250 millió forintot keresett csak az úszással, erre jönnek még a reklámbevételei, amelyek ezt az összeget meg is duplázhatják.

Zenészlegendáink sem panaszkodhatnak: Demjén Ferenc közel kétmillióért énekel kilencven percet. Az Irigy Hónaljmirigy 1 900 ezret kér, Fenyő Miklós és a Beatrice 1,5 millióba kerül. A Hooligans 2,2 milliót „emészt fel”, de a Honeybeast sem sokkal olcsóbban szórakoztat. Ehhez még hozzájön a benzinpénz, amely kilométerenként 300 és 550 forint közt változik. Viszont az érintettek többek között arra hivatkoznak, hogy sokba kerül a felszerelés és a szállítás, és adózni is kell. A Honeybeast esesetében a fuvar 800 ezret jelent, de Majkáék például 18 fővel utaznak. Mint mondják, nincs más megélhetés, mint az élő koncert.

Mindenből látható, a világsztárok mesés vagyonokat visznek haza, azaz palotájukba. Persze életmódjuk sem olcsó, a látszat fenntartása, a folyamatos csillogás is sok millió dollárt emészt föl. Igazából nem érdemes belegondolni, ki és mennyit kap a teljesítményért. A show a lényeg!